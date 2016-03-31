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Планы на выходные: куда пойти 22-23 апреля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:35

Петербург готовится к историческому событию: первый футбольный матч и Фестиваль света пройдут на новом стадионе «Зенита». «Сплин» презентует новый альбом «Код к шифру» в Ледовом, в Ботаническом саду отметят День подснежника, «Открытый город» проведет бесплатные экскурсии по закрытым особнякам, а в воскресенье пройдет праздничное открытие велосезона. Не будь капризным, как погода в апреле и ...


Отрывайся на Фестивале света







В прошлом году на площади Островского прошел первый фестиваль света в Петербурге, и теперь это событие грозится стать «брендом» Северной столицы. 22 апреля на фасаде нового стадиона на Крестовском острове стараниями мультимедиа-художников оживет история футбола. Подробнее


Когда: 22 апреля 22:00
Где: Футбольная ал., 1
Стоимость: бесплатно


Встречай весну на «Дне подснежника»






23 апреля в Ботаническом саду, невзирая на погоду, отметят День подснежника. Для гостей устроят квест по первоцветам в парке, прогулку по Тропическому маршруту и мастер-классы. Подробнее

Когда: 23 апреля, с 11:00 до 16:30
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова 2
Стоимость: 250-500 рублей

Посети закрытые особняки






Краеведческий проект «Открытый город» дает шанс узнать любимый город лучше, прогуляться по особнякам, которые недоступны в обычные дни. 22 апреля вы попадете в Здание Двенадцати коллегий, Дом Тиса и Кронштадтскую крепость, а экскурсоводы расскажут массу интересного и невероятного. Подробнее


Когда: 22 апреля, с 10:00 до 20:00
Стоимость:по регистрации

Открой велосезон в Петербурге






Ежегодный велопробег по центру Санкт-Петербурга пройдет 23 апреля. В этом году участники стартуют из Рощино, и стройной колонной двинутся к парку 300-летия Петербурга, а затем к Дворцовой площади. Подробнее

Когда: 23 апреля, с 08:15 до 16:00
Стоимость: бесплатно

Слушай новые песни «Сплина» первым






Легендарная петербургская группа «Сплин» выпустила новый альбом «Ключ к шифру» и отправилась в тур по нашей бескрайней Родине. Петербуржцы услышат новые композиции в Ледовом Дворце 22 апреля. Подробнее

Когда: 22 апреля, с 19:00
Где: Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1а
Стоимость: от 1200 рублей

Вступи в «Диалоги» с Noize МС






В Главном Штабе Эрмитажа пройдут апрельские «Диалоги». Проект ежемесячно знакомит петербуржцев с разными точками зрения, которые высказывают знаменитые деятели науки и культуры. В проекте принимали участие Чулпах Хаматова, Сергей Шнуров, Александр Сокуров. 22 апреля дискутировать будут бывший редактор «Независимой газеты» Александр Гаврилов, сестра миллиардера Михаила Прохорова и рэпер Noize MC. Подробнее


Когда: 22 апреля, с 18:00
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: бесплатно

Покупай дизайнерские вещи и помогай







23 апреля пройдет Благотворительная Весенняя Ярмарка в ЕСОДе. Приобретая дизайнерские вещи на ярмарке, радуясь обновкам, вы помогаете нуждающимся. Спешите делать добро! Подробнее

Когда: 23 апреля, с 12:00 до 18:00
Где: Дом еврейской культуры «ЕСОД», Большая Разночинная, 25а
Стоимость: вход свободный

Веселись в стиле ретро






В Музее ретротехники устроят двухдневный фестиваль ретромашин. 22 и 23 апреля вы увидите выставку автомобилей от 1930 года, модное дефиле нарядов 20-хх годов, потанцуете на дискотеке 80-хх. Отрывайся как раньше. Подробнее

Когда: 22 апреля с 13:00 до 18:00; 23 апреля с 12:00 до 16:00
Где: Музей ретротехники и любителей военной истории, ул. Коммуны, 16
Стоимость: 500 рублей


Приходи на шоу «Танцы»







23 апреля в ДК им. Ленсовета встречайте участников третьего сезона самого масштабного шоу страны – «Танцы» на ТНТ. Подробнее

Когда: 23 апреля, с 19:00
Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
Стоимость:от 1000 рублей


Уходи в андеграунд на вечеринке Artplay






OFF – это серия крупных мероприятий, запланированных на 2017 год, каждое из которых отличается индивидуальной тематикой и составом артистов, вечеринки поочередно захватывает территории пространства Artplay. 22 апреля состоится новый эпизод серии OFF от Roots United. Замысел Rooms – объединить выбранную территорию в единую лабиринт-систему, состоящую из трех танцполов, комнат для экспонирования художественных объектов и рекреационных зон. Подробнее

Когда: 22 апреля, 22:30 по 23 апреля, 08:00
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
Стоимость: 1200 рублей

Выбирай подарки на новом маркете






Дизайн-маркет «Лучшие люди» встретит гостей 22-23 апреля в залах Голицын Холла. Лучшие люди - это новый дизайн-маркет в Петербурге для людей, которых объединяет любовь к вещам, сделанным от всего сердца. Подробнее

Когда: 22-23 апреля, 12:00-20:00
Где: Набережная реки Фонтанки д. 20
Стоимость: вход свободный
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