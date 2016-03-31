Планы на неделю: куда пойти 24-28 апреля

Устройте себе культурный отдых перед насыщенными майскими праздниками. В «Родине» покажут лучшие американские мюзиклы, в Русском музее открылась ретроспективная выставка Василия Верещагина, в ДК им. Ленсовета начинается 5-й сезон рок-мюзикла «Todd». Не обижайся на погоду и ...28 и 29 апреля на сцене ДК им. Ленсовета оживет мрачный мир викторианской Англии, ужасная городская легенда о демоне-парикмахере. Рок-мюзикл Todd, созданный лидером группы «Король и Шут», начинает пятый сезон.28 апреля 20:00ДК им. Ленсовета, пр Каменноостровский, 42от 700 рублейРусский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника.10:00-18:00Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2от 150 рублейКиноцентр «Родина» представляет ретроспективу американских мюзиклов. В программу вошли разножанровые ленты 70-хх и нулевых годов. Посмотрите на молодого Деппа, танцующего Траволту в зажигательных мюзиклах.28 апреля, 19:00Киноцентр «Родина», Караванная, 12300-350 рублей26 апреля StandUp Petersburg продолжает весеннюю серию больших концертов в клубе «Космонавт». На одной сцене соберутся лучшие standup комики нашего города, которые превратят вечер в карнавал ярких шуток, веселья и хорошего настроения.26 апреля, с 20:00Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка.до 28 апреляЛенинградский зоопарк, Александровский парк, 1В Музее Фаберже работает масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце открылась выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублей