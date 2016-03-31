Планы на неделю: куда пойти 24-28 апреля

Устройте себе культурный отдых перед насыщенными майскими праздниками. В «Родине» покажут лучшие американские мюзиклы, в Русском музее открылась ретроспективная выставка Василия Верещагина, в ДК им. Ленсовета начинается 5-й сезон рок-мюзикла «Todd». Не обижайся на погоду и ...
28 и 29 апреля на сцене ДК им. Ленсовета оживет мрачный мир викторианской Англии, ужасная городская легенда о демоне-парикмахере. Рок-мюзикл Todd, созданный лидером группы «Король и Шут», начинает пятый сезон. Подробнее
Когда: 28 апреля 20:00 Где: ДК им. Ленсовета, пр Каменноостровский, 42 Стоимость: от 700 рублей
Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника. Подробнее
Когда:10:00-18:00 Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2 Стоимость: от 150 рублей
Киноцентр «Родина» представляет ретроспективу американских мюзиклов. В программу вошли разножанровые ленты 70-хх и нулевых годов. Посмотрите на молодого Деппа, танцующего Траволту в зажигательных мюзиклах. Подробнее
26 апреля StandUp Petersburg продолжает весеннюю серию больших концертов в клубе «Космонавт». На одной сцене соберутся лучшие standup комики нашего города, которые превратят вечер в карнавал ярких шуток, веселья и хорошего настроения. Подробнее
Когда: 26 апреля, с 20:00 Где: Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24
В Ленинградском зоопарке в апреле пройдет фестиваль «Россия – заповедная страна». Школьники в игровой форме совершат виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны. Участников ждут интерактивные стенды, подвижные игры, логические задания и викторины. Самые отважные пройдут игру-квест по территории зоопарка. Подробнее
Когда:до 28 апреля Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
В Музее Фаберже работает масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее
Когда: 10:00-21:00 Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21 Стоимость: 200 – 450 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце открылась выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей