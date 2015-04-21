В тихом омуте: 10 киноисторий о провинциальных городах

«Эврика»

«Стэпфордские жёны»

«Счастливый город»

«Снежный пирог»

«Сосны»

«Догвилль»

«Корабельные новости»

«Поворот»

«Страна садов»

«Под куполом»

Многим кажется, что жизнь в маленьких городах лучше, чем в мегаполисах: люди там добрее, улицы чище, преступности нет, а в трудную минуту кто-нибудь всегда придёт на помощь. Однако на самом деле в этих тихих провинциях происходят не менее интересные и не менее загадочные вещи, чем в любой столице мира. Именно таким необычным местам посвящена наша новая подборка «В тихом омуте».Где-то в сердце лесов штата Орегон находится маленький и уютный городок Эврика. На первый взгляд может показаться, что в этой отдалённой от остальной цивилизации провинции нет ничего необычного: те же крохотные магазинчики, те же узенькие улицы, те же миниатюрные кафе. Но если присмотреться получше, то вы заметите несколько существенных отличий. Например, здесь десятилетние дети вместо классиков «рисуют» на асфальте сложнейшие математические уравнения, автомеханики отлично разбираются в астрофизике, а официанты в ресторанах во время перерывах обсуждают перспективы развития фондового рынка Америки.Именно в Эврику однажды попадает судебный исполнитель Джек Картер вместе со своей легкомысленной дочерью Зоуи. Изначально герой планировал остаться в городишке только на пару дней, пока не починят его машину, однако, приглядевшись, мужчина решил остаться подольше, тем более, что ему предложили должность шерифа. Работы обещали немного: в конце концов, здесь проживают умнейшие люди планеты, которым нет особого дела до воровства и других преступлений. Обрадованный Джек с восторгом наслаждался первыми днями на новой должности, однако вскоре стало понятно, что с настоящими гениями тоже проблем не оберёшься.Знаменитый комедийный режиссёр Фрэнк Оз, создатель таких картин, как «Клёвый парень», «Отпетые мошенники» и «Магазинчик ужасов», в теперь уже далёком 2004 году снял необычный фильм «Стэпфордские жёны» с Николь Кидман, Бетт Мидлер и Гленн Клоуз в главных ролях.Стремительно упав с карьерного Олимпа, Джоанна Эберхарт, главная героиня ленты, успешный в прошлом телепродюсер, переезжает вместе с мужем и двумя детьми в закрытую общину Стэпфорд, известную в узких кругах благодаря своей безукоризненной репутации. Здесь женщина надеется обрести душевное спокойствие и наладить отношения с близкими. Однако странности в поведении жителей всё не дают ей покоя. Понаблюдав некоторое время за соседями и их жёнами, Джоанна начинает сомневаться в идеальном стэпфордском обществе. Во-первых, здесь царит какой-то совершенно безумный патриархат: мужчины практически ничего не делают, только постоянно собираются в частном клубе, развлекаются и пьют виски, а женщины выполняют абсолютно всю работу. Во-вторых, у этих домохозяек нет ни единого недостатка, даже самого ничтожного: они вкусно готовят, роскошно выглядят, страстно занимаются любовью, не требуют внимания, когда супругам этого не хочется и т.п. Джоанна решает выяснить рецепт стэпфордского счастья, но, увы, за правду её придётся заплатить ужасной ценой…Забросив все свои амбиции подальше, юная Хлоя переезжает в крошечную провинцию Хэплин в штате Миннесота. Сами местные — да и жители соседних городов тоже — считают Хэплин идеальным местом: здесь никто не разбрасывает мусор из уважения к прохожим и мусорщику, на рынке не обманывают покупателей, потому что все друг друга знают, а воздух в прямом смысле этого слова пахнет сладостями благодаря рядом расположенной хлебопекарной и кондитерской фабрике. Хлоя мгновенно влюбилась в этот город и твёрдо решила оставаться здесь как можно подольше.Пока героиня наслаждалась размеренной жизнью, новоиспечённый шериф Томми Конрой вынужден был разбираться с хаосом, который ему оставил предшественник. Кроме того, недавно в городе произошло загадочное убийство. Несмотря на внешнюю доброжелательность, все жители Хэплина почему-то отказываются помогать детективу в расследовании, бормоча в ответ что-то про волшебного человека, способного заставить любого бесследно исчезнуть. Какие же неприглядные тайны они скрывают?После выхода из тюрьмы Алекс Хьюз даже и не представлял, как наладить свою жизнь. На дороге он подбирает девушку Вивьен и соглашается подбросить её до дома в Онтарио. Однако на шоссе случается авария: огромный грузовик врезается в их машину. Сам мужчина отделался лишь царапинами, а вот его спутница погибла. Чувствуя свою вину (хоть таковой и не было), Алекс отправляется к матери несчастной. Познакомившись с Линдой, он понимает, что женщина страдает аутизмом и умершая Вивьен постоянно заботилась о ней. После некоторых уговоров со стороны новой знакомой мистер Хьюз решает задержаться ненадолго в канадской провинции, не подозревая, что этот небольшой, казалось бы, городок и его жители смогут навсегда изменить его жизнь к лучшему.Расследуя исчезновение двух своих коллег, агент секретной службы США Итан Бёрк направляется в Уэйорд Пайнс, таинственный городок, расположенный в густой лесной чаще. Практически перед въездом в город мужчина попадает в странную аварию, после чего приходит в сознание уже в больнице. Несмотря на беспрекословную вежливость всех жителей, герой чувствует: тут происходит нечто подозрительное. Он не может позвонить семье, поскольку не работают международные линии, сотовые тоже не функционируют, интернета нет — в общем, связь с внешним миром полностью отсутствует. К своему огромному удивлению, в местном магазинчике игрушек Итан встречает одну из пропавших — бывшую возлюбленную Кейт Хьюсон, однако та отчего-то притворяется, будто не знает мужчину. Чем дольше Бёрк живёт здесь, тем больше вопросов у него возникает. Почему в Уэйорд Пайнс нельзя разговаривать о прошлом? Зачем вокруг города построена огромная стена, а за жителями установлена круглосуточная слежка? Пытаясь разобраться в происходящем, герой выясняет шокирующую правду не только о себе, но и обо всём человечестве.Легендарная драма «Догвилль» Ларса фон Триера по праву считается одним из лучших фильмов всех времён и народов. Эта жестокая история о власти, отмщении и покаянии, которая никого не оставит равнодушным.Желая сбежать от преследования полиции, Грейс прибывает в маленьком городок Догвилль, где проживает всего 22 человека. Поначалу люди относятся к внезапной гостье довольно настороженно, однако трудолюбие и вежливость помогают героине завоевать их доверие. Спустя некоторое время девушка становится полноценным членом общины, но идиллия длится ровно до следующего приезда законников. Когда жители видят объявление о розыске с фотографией Грейс, они решают не выдавать несчастную властям, а оставить всё, как есть. Правда, с этого момента все начинают издеваться над белокурой скромницей: на работе уменьшают зарплату, женщины перестают с ней общаться, мужчины постоянно домогаются, а дети оскорбляют. Проходят дни, недели, месяцы, и вот девушка уже стала полноценной рабыней Догвилля без всяких человеческих прав. Неужели никто из горожан не смилостивится над ней? Неужели в их сердцах не найдётся хотя бы капли сострадания для той, которая перенесла так много горя?Кевин Спейси, Джуди Денч, Джуллиана Мур и Кейт Бланшет составили великолепный актёрский квартет драмы «Корабельные новости» шведского режиссёра Лассе Халльстрёма («Шоколад», «Мистификация», «Незаконченная жизнь»).Когда жена попыталась продать их дочь в сексуальное рабство, а затем погибла в автокатастрофе, Койл был просто безутешен. Без того унылая жизнь стала совершенно невыносимой, поэтому, когда на пороге дома появилась его тётя Агнис и предложила уехать в Ньюфаундленд, герой воспринял это как знак судьбы. Приехав на новое место (крошечный морской городок), мужчина был крайне удивлён: оказывается, все здесь знают их фамилию, семью и прошлое, однако рассказывать об этом не торопятся. С трудом устроившись на работу в местную газету «Корабельные новости», Койл пытается свести с концами, что, впрочем, не очень хорошо получается. Хотя он не может сказать наверняка, многое в этом месте его настораживает и даже пугает. Кажется, будто сами стены семейного дома Койлов скрывают какие-то страшные секреты…Мелкий воришка и мошенник Барри Купер преспокойно ехал себе в Лас-Вегас, чтобы расплатиться с одним крайне свирепым гангстером. Страшно довольный предстоящим освобождением от гнетущего долга, мужчина не заметил толком, как его машина сломалась. После того, как попытки самостоятельно починить автомобиль не увенчались успехом, герой приходит в близлежащий городок Супериор. Пока весьма странный механик устраняет неполадки, Барри отправляется исследовать местность. Буквально через пару минут наш нерадивый преступник оказывается по уши в проблемах. Сначала он флиртует с роскошной брюнеткой Грейс, затем наталкивается на её разъярённого мужа, который намёками предлагает убить роковую красавицу, позднее теряет все свои деньги во время ограбления магазина. Теперь Барри находится непонятно где без средств к существованию, автомеханик отказывается отдавать машину без оплаты, а гангстер посылает за ним своих карателей. Раньше природная находчивость и ловкость никогда не подводили героя, но улыбнётся ли удача ему и в этот раз? Продолжение криминальной истории смотрите в нео-нуар триллере Оливера Стоуна «Поворот».«Страна садов» — полнометражный режиссёрский дебют Зака Браффа, получившего известность после роли Джей Ди в сериале «Клиника».В центре сюжета — история актёра-неудачника Эндрю Ларджмана, который возвращается в родной город на похороны матери. Уже долгое время герой не чувствует ничего: его не волнует ни карьера, ни работа, ни друзья, ни семья. Вырваться из цепких когтей депрессии кажется самому пареньку невозможным, впрочем, он особо и не пытается.Приехав в Нью-Джерси, Эндрю встречается с множеством старых друзей, но даже воспоминания о бурной юности и о весёлом детстве не способны его растормошить. Поскольку юноша часто мучается от мигреней, он отправляется к доктору, в кабинете которого знакомится с патологической вруньей Сэм. Эта случайная встреча обернётся настоящим приключением, способным вернуть герою жажду жизни.«Под куполом» — американский сериал, снятый по мотивам одноименного романа мастера ужасов Стивена Кинга. Одним ясным утром в обыкновенном городке Честерс-Милл в штате Мэн появился купол, отрезавший всех жителей от внешнего мира. Купол абсолютно прозрачен, будто стеклянный, однако сквозь него не проходят ни радиоволны, ни звук. Откуда пришла эта напасть, никто не знает. Военные запускали бомбы, обстреливали купол лазерами, химическим оружием — всё бесполезно: материал оказался настолько прочен, что смог выдержать все атаки. А в самом городе начался хаос и паника, поскольку запасы воды и еды, естественно, весьма ограничены. Кроме того, в тот роковой день в Честерс-Милл оказалось множество случайных людей, которые теперь вынуждены просить убежища у местного населения. Обстановка вскоре накаляется ещё больше, когда один из «чужаков», Дейл Барбара по прозвищу «Барби», вступает в открытую конфронтацию с негласным главой города Джеймсом Ренни, человеком властолюбивым и крайне опасным.