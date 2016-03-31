Планы на выходные: куда пойти 29 апреля - 1 мая

В последние выходные апреля Петербург сбросит с себя зимнее оцепенение. Легендарные ледоколы пришвартовались на набережной Невы, чтобы поучаствовать в фестивале, в парке 300-летия раскинулся военный парк, в Эрмитаже открывается выставка дизайнера Маноло Бланика, а в Эрарте покажут историческое нижнее белья. Хорошо отдохни перед майскими праздниками и ...
В преддверии Дня Победы в парке 300-летия Петербурга пройдет танковый фестиваль «Боевая сталь». На три дня в городе появится военно-исторический парк под открытым, где можно пройти полосу препятствий, прокатится на БТРе, посмотреть реконструкцию боевых операций. Подробнее
В Филармонии пройдет необычный концерт, на котором прозвучат мелодии из фильмов и мюзиклов. Саундтреки в «Гарри Поттеру», хиты из «Отверженных» и «Призрака Оперы» исполнит симфонический оркестр Singolo Orchestra. Подробнее
Когда: 29 апреля 20:00 Где: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д.2 Стоимость: 600-1250 рублей
Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее
Когда: 29 апреля Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: 300-600 рублей
29 апреля на сцене Дк им. Ленсовета оживет мрачный мир викторианской Англии, ужасная городская легенда о демоне-парикмахере. Рок-мюзикл Todd, созданный лидером группы «Король и Шут», начинает пятый сезон. Подробнее
Когда: 29 апреля 20:00 Где: ДК им. Ленсовета, пр Каменноостровский, 42 Стоимость: от 700 рублей
Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее
Когда: 29 апреля, 10:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 350–500 рублей
Киноцентр «Родина» представляет ретроспективу американских мюзиклов. В программу вошли разножанровые ленты 70-хх и нулевых годов. Посмотрите на молодого Деппа, танцующего Траволту в зажигательных мюзиклах. Подробнее
Когда: 29 апреля 17:00, 30 апреля 19:00, 21:10 Где: Киноцентр «Родина», Караванная, 12 Стоимость: 300-350 рублей
30 апреля на сцене ДК им. Ленсовета пройдет презентация новой шоу программы телепроекта «Импровизация». Для вас будут представлены абсолютно неожиданные ситуации, интересные образы и сумасшедшие диалоги. Зрители концерта станут участниками самых нелепых действий, примерят на себя роли знаменитостей и молниеносно сменят амплуа по команде ведущего. Подробнее
Когда: 30 апреля 19:00 Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42 Стоимость: от 1000 рублей
Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2 Стоимость: от 150 рублей