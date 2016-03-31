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Планы на выходные: куда пойти 29 апреля - 1 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 07:40

В последние выходные апреля Петербург сбросит с себя зимнее оцепенение. Легендарные ледоколы пришвартовались на набережной Невы, чтобы поучаствовать в фестивале, в парке 300-летия раскинулся военный парк, в Эрмитаже открывается выставка дизайнера Маноло Бланика, а в Эрарте покажут историческое нижнее белья. Хорошо отдохни перед майскими праздниками и ...


Поднимись на борт ледокола







В конце апреля Северная столица вновь станет центром судостроения. Традиционный фестиваль ледоколов приглашает вас на увлекательные экскурсии по кораблям, интерактивные площадки и концерт. Подробнее

Когда: 29-30 апреля, 10:00-22:00
Где: Акватория Большой Невы, наб. Лейтенанта Шмидта, Английская наб.
Стоимость: бесплатно

Отметь сезон работы фонтанов Петергофа






29 апреля в Петергофе начинается летний сезон. Приезжайте посмотреть на запуск фонтанов Верхнего сада и Нижнего парка. Подробнее

Когда: 29 апреля 11:00
Где: ГМЗ «Петергоф»
Стоимость: 450 рублей


Прокатись верхом на танке






В преддверии Дня Победы в парке 300-летия Петербурга пройдет танковый фестиваль «Боевая сталь». На три дня в городе появится военно-исторический парк под открытым, где можно пройти полосу препятствий, прокатится на БТРе, посмотреть реконструкцию боевых операций. Подробнее

Когда: 29 апреля-1 мая, 11:00-20:00
Где: парк 300-летия Санкт-Петербурга
Стоимость: бесплатно

Послушай мюзиклы и саундтреки в Филармонии






В Филармонии пройдет необычный концерт, на котором прозвучат мелодии из фильмов и мюзиклов. Саундтреки в «Гарри Поттеру», хиты из «Отверженных» и «Призрака Оперы» исполнит симфонический оркестр Singolo Orchestra. Подробнее

Когда: 29 апреля 20:00
Где: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича, ул. Михайловская, д.2
Стоимость: 600-1250 рублей


Почувствуй себя героиней «Секса в большом городе» на выставке Маноло Бланик






Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее

Когда: 29 апреля
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: 300-600 рублей

Пройди за кулисы рок-мюзикла Todd






29 апреля на сцене Дк им. Ленсовета оживет мрачный мир викторианской Англии, ужасная городская легенда о демоне-парикмахере. Рок-мюзикл Todd, созданный лидером группы «Король и Шут», начинает пятый сезон. Подробнее

Когда: 29 апреля 20:00
Где: ДК им. Ленсовета, пр Каменноостровский, 42
Стоимость: от 700 рублей

Потеряй голову на выставке исторического нижнего белья






Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее

Когда: 29 апреля, 10:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 350–500 рублей

Познакомься с легендарными мюзиклами






Киноцентр «Родина» представляет ретроспективу американских мюзиклов. В программу вошли разножанровые ленты 70-хх и нулевых годов. Посмотрите на молодого Деппа, танцующего Траволту в зажигательных мюзиклах. Подробнее

Когда: 29 апреля 17:00, 30 апреля 19:00, 21:10
Где: Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Стоимость: 300-350 рублей

Веселись на шоу «Импровизация»






30 апреля на сцене ДК им. Ленсовета пройдет презентация новой шоу программы телепроекта «Импровизация». Для вас будут представлены абсолютно неожиданные ситуации, интересные образы и сумасшедшие диалоги. Зрители концерта станут участниками самых нелепых действий, примерят на себя роли знаменитостей и молниеносно сменят амплуа по команде ведущего. Подробнее

Когда: 30 апреля 19:00
Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
Стоимость: от 1000 рублей

Наслаждайся живописью Василия Верещагина






Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Стоимость: от 150 рублей
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