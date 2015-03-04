Премьеры мая

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , 12:50

Прекрасный май будет богат на популярные франшизы: под бойкий звон фанфар к нам возвращается Джек Воробей, Звёздный Лорд и, конечно же, культовый «Чужой». Кроме того, режиссёры порадуют зрителей несколькими отличными драмами и парочкой довольно сомнительных фильмов ужасов с громкими именами.



«Стражи Галактики 2» На экранах с 4 мая

После успешного завершения предыдущей миссии Стражи Галактики в лице Звёздного Лорда, Гаморы, Ракеты, Дракса и малыша Грута получают новое задание от Айши, мудрой и могущественной жрицы нации Соверен: защитникам спокойствия во вселенной необходимо защитить некие артефакты от гигантского жадного монстра. Как это обычно и случается, Питер Квилл и его бесстрашная команда попадает в неприятности, едва только успев взлететь с планеты. Теперь героям предстоит пересечь добрую половину космоса, чтобы в очередной раз искоренить зло.









Чего ожидать? В отличие от других картин киновселенной Marvel, «Стражи Галактики» не источают дичайший пафос и надрыв, чем бесконечно радуют как преданных фанатов комиксов, так и случайно зашедших на сеанс зрителей. Новая часть франшизы идеально подойдёт для какого-нибудь унылого вечера, когда хочется посмотреть что-нибудь красивое, с любовью сделанное, но отнюдь не обременительное.



«Однажды в Германии» На экранах с 4 мая

Чудом выжив в нацистских концлагерях, Давид Берманн организует после войны торговлю нижним бельём. Затея, казалось бы, банальнейшая, однако герой умудряется заработать на своём предприятии неплохие деньги. Умело манипулируя людьми и их чувством вины, он продаёт вещи втридорога, оставляя доверчивых граждан с носом. Но однажды Давид попадает в поле зрения Сары Саймон, строгой и суровой американки, которая является представительницей войск США в Германии. Ни на секунду не поверив истории Берманна, девушка решает провести собственное расследование и доказать, что во время войны мужчина сотрудничал с фашистской властью.









Чего ожидать? Трейлер фильма «Однажды в Германии» оставляет в лёгком недоумении: то ли это комедия, то ли драма, то ли трагическая военная история. Впрочем, может быть, именно жанровый микс и является изюминкой картины.



«Меч короля Артура» На экранах с 11 мая

Знаменитый британский режиссёр Гай Ричи представляет свою интерпретацию истории о знаменитом короле Артуре.

Никто и не подозревал, что уличный мошенник и боец Артур на самом деле является прямым потомком древнейшего аристократического рода. Юноша вёл опасную, но вполне приемлемую жизнь для того времени: у него была своя небольшая банда, вместе с которой ловкий и сильный паренёк обкрадывал и надувал наивных жителей Лондиниума. Но потом всё меняется. В руки к этому легкомысленному молодому человеку попадает легендарный меч Экскалибур, наделённый, согласно преданиям, магической силой. В этот момент Артур понимает, какая сложная судьба ему уготована.









Чего ожидать? Хотя немного пугает, что господин Ричи планирует сделать целых шесть фильмов про бесстрашного лидера бриттов (что же там снимать-то?!), сходить на «Меч короля Артура» мы всё же советуем, особенно прекрасной половине человечества: там, дорогие дамы, вас будет ждать очень, очень много красивых и харизматичных мужчин.



«Прочь» На экранах с 11 мая

После довольно продолжительных отношений девушка всё-таки уговаривает Криса познакомиться с её родителями. Да, семейство Эрмитэдж довольно консервативно, однако они вовсе не расисты, поэтому будут относиться к темнокожему парню так же, как и ко всем остальным. Юноша не очень-то верил в успех предстоящих выходных, но всё же поехал, желая угодить любимой. К огромному его удивлению, вся семья Роуз и даже их друзья отнеслись к Крису очень положительно: они интересовались его прошлым, семьёй, здоровьем, работой и хобби. Впрочем, так ли искренно и безобидно подобное дружелюбие? А вдруг у этих людей есть ещё и скрытые мотивы для гостеприимства?









Чего ожидать?

При всём уважении к создателям, картина «Прочь» попахивает удивительной тривиальностью и расизмом, поэтому смотреть её стоит исключительно из любви к исполнителям главных ролей: Дэниэлу Калуя, известному по сериалу «Чёрное зеркало», Эллисон Бри («Девочки») и непонятно как сюда попавшей Кэтрин Кинер.



«Большой» На экранах с 11 мая

Отечественный режиссёр Валерий Тодоровский представляет свой новый фильм — драму «Большой», рассказывающую о судьбе одарённой балерины Юлии Ольшанской.

С детства девочка мечтала стать великой танцовщицей и разделить славу Галины Улановой и Майи Плисецкой. Однако путь к сцене знаменитого столичного театра оказался намного сложнее, чем предполагала героиня. Чтобы стать примой Большого ей придётся отречься от любви и дружбы, позабыть об отдыхе и сне и оставить позади все свои страхи.









Чего ожидать? В первую очередь фильм «Большой» следует посмотреть поклонникам классического русского балета, потому что в съёмках приняли участие не актрисы, а настоящие балерины. Кроме того, у зрителей будет возможность заглянуть за кулисы театральной жизни и воочию убедиться, что искусство требует от человека абсолютно безумных жертв.



«Чужой: Завет» На экранах с 18 мая

«Чужой: Завет» — новая часть сверхпопулярной научно-фантастической картины Ридли Скотта. Команда корабля «Завет» отправляется на поиски Рая — легендарной планеты, с которой на Землю прибыли создатели. Вскоре экспедиция достигает своей цели: наконец-то, люди нашли это прекрасное место с чистым воздухом, плодородной землёй и пресной водой. Никто из экипажа и не подозревает, что именно здесь обитают страшные и беспощадные существа, единственная цель которых — убивать.









Чего ожидать? Не умаляя ни на каплю режиссёрского таланта Ридли Скотта, посмеем предположить, что нового «Чужого» следует смотреть неистовым фанатам либо жанра, либо самой франшизы, потому что, честно говоря, сюжет шестой часть особенно не отличается от всех предыдущих. Но зато здесь есть Билли Крудап.



«Голос из камня» На экранах с 18 мая

Верена — профессиональная няня, специализирующаяся на работе с травмированными детьми. Недавно девушка получила приглашение от итальянца Клауса: после смерти матери его сын Джейкоб совсем перестал разговаривать, и мужчина надеялся, что Верена сможет помочь мальчику пережить трагедию. К сожалению, лечение идёт не так, как планировали взрослые: ребёнок по-прежнему отказывается общаться, постоянно строит няне козни и устраивает истерики. Поначалу героиня посчитала такое поведение защитной реакцией, однако вскоре она понимает: в Джейкобе живёт абсолютное зло, которое нельзя остановить человеческими силами.









Чего ожидать? Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк старательно пытается всем доказать, что она не только мать драконов, но ещё и неплохая актриса. Давайте поддержим прекрасную девушку в этом начинании, в конце концов, видеть её на экране всегда приятно.



«Птица» На экранах с 18 мая

Эпатажный рок-музыкант Олег Птицын неизменно поражал публику своими выходками. Пропав без вести на довольно продолжительное время, он продолжает плести вокруг себя интриги и сочинять легенды. Но реальность намного прозаичней всех фантазий: на самом деле герой проходит лечение в клинике. Рассказать о проблемах со здоровьем он не может, поэтому и придумывает различные слухи и невероятные истории о собственной персоне. Однажды в больнице Олег знакомится с необычайно интересной девочкой Катя, которая уже всех врачей и пациентов довела до белого каления. Удивительно, но эти два непохожих на первый взгляд человека проникаются друг к другу симпатией.









Чего ожидать? Есть вероятность, что «Птица» будет лёгкой и доброй историей, но, зная отечественный кинематограф, может получиться ровно наоборот. Поэтому лучше пустите на сеанс друзей и идите (или не идите) после их рекомендаций.



«Охотник с Уолл-стрит» На экранах с 18 мая

Дэйн Дженсен всегда был карьеристом. Работа для него — это воздух, без неё он просто очередной смышленый парень. Герой считал себя победителем, способным однажды возглавить компанию, однако шли годы, и, кажется, он начал терять хватку. Когда босс устраивает между Дэйном и его коллегой Линн битву за повышение, мужчина теряется: нагрузка в фирме увеличивается, он практически не видит детей, едва ли разговаривает с женой, никуда не ходит, ни с кем не общается, только работает, работает и работает. Но стоит ли американская мечта такой жертвы?









Чего ожидать? Джерард Батлер отходит от привычного амплуа героя боевиков и пробует себя в драматической роли. По трейлеру картины «Охотник с Уолл-стрит» совершенно непонятно, получается у него или нет, поэтому лучше воздержаться от похода в кино, чтобы не разочароваться .



«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки » На экранах с 25 мая

Джек Воробей возвращается: в этот раз неутомимому искателю приключений нужно спасти всех пиратов от коварного и мстительного капитана Армандо Салазара, ненавидящего морских преступников больше всего на свете. Остановить злодея ещё никому не удавалось, однако Джек знает одну хитрость: если завладеть магическим трезубцем античного бога Посейдона, то можно контролировать все моря и океаны, и тогда никакие мстители тебе будут не страшны.









Чего ожидать? Только мы понадеялись, что после «Чёрной мессы» Джонни вернётся к серьёзным ролям, как вот уже выходят очередные «Пираты» со штампированными образами и шуточками десятилетней давности. Впрочем, на второстепенных ролях появится масса интереснейших актёров,: Голшифте Фарахани, Хавьера Бардема и, кончено же, вечно прекрасных Орландом Блума, Киры Найтли и Джеффри Раша. Ради их 7 минут славы можно и заглянуть на сеанс.

