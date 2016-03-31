Планы на неделю: куда пойти 2-5 мая

Впереди нас ждет короткая неделя, так зачем начинать работать? В пятницу пройдет акция «Музыка Победы», всю неделю в парке 300-летия работает военно-исторический парк, в Эрмитаже и Эрарте открылись новые выставки. Радуйся солнцу и ...5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением.5 мая в 19:00парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149бесплатноВсю неделю в парке 300-летия можно кататься на танке и броневике, стрелять из автоматов и метать гранаты. Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017» ждет юных защитников отечества.2-8 маяпарк 300-летия ПетербургабесплатноНастоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе».10:30-18:30Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10300-600 рублейМузей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта.10:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2350–500 рублейК 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.11:00-23:00Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц350-500 рублейРусский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника.10:00-18:00Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2от 150 рублей