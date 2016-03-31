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Планы на неделю: куда пойти 2-5 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 07:25

Впереди нас ждет короткая неделя, так зачем начинать работать? В пятницу пройдет акция «Музыка Победы», всю неделю в парке 300-летия работает военно-исторический парк, в Эрмитаже и Эрарте открылись новые выставки. Радуйся солнцу и ...

Слушай оркестр в парке






5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением. Подробнее

Когда: 5 мая в 19:00
Где: парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149
Стоимость: бесплатно

Играй в войну в парке 300-летия






Всю неделю в парке 300-летия можно кататься на танке и броневике, стрелять из автоматов и метать гранаты. Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017» ждет юных защитников отечества. Подробнее

Когда:2-8 мая
Где: парк 300-летия Петербурга
Стоимость: бесплатно

Окажись в женском раю на выставке туфель Маноло Бланик






Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее

Когда: 10:30-18:30
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: 300-600 рублей

Любуйся на нижнее белье 18 века






Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 350–500 рублей

Очутись в мире Айвазовского






К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость:350-500 рублей

Поразись таланту Верещагина






Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2
Стоимость: от 150 рублей
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