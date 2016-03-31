Планы на неделю: куда пойти 2-5 мая

Впереди нас ждет короткая неделя, так зачем начинать работать? В пятницу пройдет акция «Музыка Победы», всю неделю в парке 300-летия работает военно-исторический парк, в Эрмитаже и Эрарте открылись новые выставки. Радуйся солнцу и ...
5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением. Подробнее
Когда: 5 мая в 19:00 Где: парк имени Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149 Стоимость: бесплатно
Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее
Когда: 10:30-18:30 Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: 300-600 рублей
Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 350–500 рублей
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость:350-500 рублей
Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2 Стоимость: от 150 рублей