Планы на выходные: куда пойти 6-9 мая

Петербург готов отметить 72 годовщину Великой Победы. В Выборге пройдет рыцарский турнир, в парках будут играть военные оркестры, в Летнем саду покажут моду 1945 года, в парке «Екатерингоф» устроят ретро-танцы, а на Дворцовой площади пройдет военный парад. Укрась себя георгиевской ленточкой и ...9 мая вся страна отмечает Великий праздник Победы. Петербург, переживший блокаду, храбро отражавший натиск врагов, празднует этот день особенно. На Дворцовой площади пройдет праздничный парад, впервые в нем примет участие авиация. В парке «Екатерингоф» устроят ретро-танцы с угощением «из прошлого», а на площади у Казанского собора споют военные песни дружным хором. Завершится праздник салютом.9 маяЦентр городабесплатноВ счастливый День Победы вы можете глубже ощутить радость от окончания войны, почувствовать себя участником исторических событий. Парк «Екатерингоф» станет машиной времени, которая перенесет вас в 1945 год. Нарядитесь по моде того времени и приходите танцевать под музыку военного оркестра.9 мая, с 18:00 до 21:00Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12бесплатноВ День Победы на главной аллее Летнего сада под звуки аккордеона модницы продемонстрируют наряды 1945 года. Проект «Показ мод 1945 года» придумала Мэган Виртанен несколько лет назад, и сегодня он стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы.9 мая, с 14:00 до 16:00Летний садбесплатноВ парке 300-летия можно кататься на танке и броневике, стрелять из автоматов и метать гранаты. Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017» ждет юных защитников Отечества.6-8 мая, 11:00-20:00парк 300-летия ПетербургабесплатноВ замечательный День Победы отправляйтесь на прогулку в Летний сад. Гостей ждет спектакль «Василий Тёркин», модное дефиле красавиц в костюмах 40-х годов, а также вы сможете сделать открытки для ветеранов.9 мая, с 12:00 до 16:00Летний садбесплатно9 мая в ЦПКиО им. С.М. Кирова отметят радостную дату. Гостей парка ждет торжественное шествие ветеранов под аккомпанемент оркестра, праздничный концерт, танцплощадка в стиле 40-х, модное дефиле красавиц в костюмах военных лет, шоу моделей танков и гидросамолетов.9 мая, с 14:00-18:00ЦПКиО им. С.М. Кироваот 50 рублейБотанический сад Петра Великого приглашает на тематическую прогулку по Тропическому маршруту. 9 мая вы познакомитесь с растениями-героями, пережившими войну и блокаду, которые зацветают ко Дню Победы, узнаете историю героев-ученых.9 мая, 11:00-16:00Ботанический сад Петра великого, ул. Профессора Попова, 2200-300 рублейНакануне Дня Победы в Выборгском Замке пройдет турнир «Весенний вызов». Храбрых рыцарей и прекрасных дам приглашают на праздник в стиле средневековья. 6 мая стены Выборгского замка огласит звон мечей, гости увидят показательные сражения, ремесленный двор и насладятся выступлением менестрелей.6 мая, с 18:30 до 21:00город Выборг, Выборгский Замок300-400 рублей5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением.6 мая в 15:00, 8 мая в 19:00, 10 мая в 19:00Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27, Александровский парк, Яблоневый сад, Белградская ул., 16бесплатноРусский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника.10:00-18:00Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2от 150 рублей