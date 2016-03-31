Планы на выходные: куда пойти 6-9 мая

Петербург готов отметить 72 годовщину Великой Победы. В Выборге пройдет рыцарский турнир, в парках будут играть военные оркестры, в Летнем саду покажут моду 1945 года, в парке «Екатерингоф» устроят ретро-танцы, а на Дворцовой площади пройдет военный парад. Укрась себя георгиевской ленточкой и ...
9 мая вся страна отмечает Великий праздник Победы. Петербург, переживший блокаду, храбро отражавший натиск врагов, празднует этот день особенно. На Дворцовой площади пройдет праздничный парад, впервые в нем примет участие авиация. В парке «Екатерингоф» устроят ретро-танцы с угощением «из прошлого», а на площади у Казанского собора споют военные песни дружным хором. Завершится праздник салютом. Подробнее
Когда: 9 мая Где: Центр города Стоимость: бесплатно
В счастливый День Победы вы можете глубже ощутить радость от окончания войны, почувствовать себя участником исторических событий. Парк «Екатерингоф» станет машиной времени, которая перенесет вас в 1945 год. Нарядитесь по моде того времени и приходите танцевать под музыку военного оркестра. Подробнее
Когда: 9 мая, с 18:00 до 21:00 Где: Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12 Стоимость: бесплатно
В День Победы на главной аллее Летнего сада под звуки аккордеона модницы продемонстрируют наряды 1945 года. Проект «Показ мод 1945 года» придумала Мэган Виртанен несколько лет назад, и сегодня он стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Подробнее
Когда: 9 мая, с 14:00 до 16:00 Где: Летний сад Стоимость: бесплатно
В замечательный День Победы отправляйтесь на прогулку в Летний сад. Гостей ждет спектакль «Василий Тёркин», модное дефиле красавиц в костюмах 40-х годов, а также вы сможете сделать открытки для ветеранов. Подробнее
Когда: 9 мая, с 12:00 до 16:00 Где: Летний сад Стоимость: бесплатно
9 мая в ЦПКиО им. С.М. Кирова отметят радостную дату. Гостей парка ждет торжественное шествие ветеранов под аккомпанемент оркестра, праздничный концерт, танцплощадка в стиле 40-х, модное дефиле красавиц в костюмах военных лет, шоу моделей танков и гидросамолетов. Подробнее
Когда: 9 мая, с 14:00-18:00 Где: ЦПКиО им. С.М. Кирова Стоимость: от 50 рублей
Ботанический сад Петра Великого приглашает на тематическую прогулку по Тропическому маршруту. 9 мая вы познакомитесь с растениями-героями, пережившими войну и блокаду, которые зацветают ко Дню Победы, узнаете историю героев-ученых. Подробнее
Когда: 9 мая, 11:00-16:00 Где: Ботанический сад Петра великого, ул. Профессора Попова, 2 Стоимость: 200-300 рублей
Накануне Дня Победы в Выборгском Замке пройдет турнир «Весенний вызов». Храбрых рыцарей и прекрасных дам приглашают на праздник в стиле средневековья. 6 мая стены Выборгского замка огласит звон мечей, гости увидят показательные сражения, ремесленный двор и насладятся выступлением менестрелей. Подробнее
Когда: 6 мая, с 18:30 до 21:00 Где: город Выборг, Выборгский Замок Стоимость: 300-400 рублей
5 мая начнется серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением. Подробнее
Когда: 6 мая в 15:00, 8 мая в 19:00, 10 мая в 19:00 Где: Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27, Александровский парк, Яблоневый сад, Белградская ул., 16 Стоимость: бесплатно
Русский музей отметит 175-летие известного художника-баталиста Василия Верещагина. Более 150 произведений из крупнейших музеев и частных собраний предстанут в Корпусе Бенуа. Зрители увидят знаменитые Балканскую и Туркестанскую серии, а также совершенно неизвестные работы художника. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Корпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2 Стоимость: от 150 рублей