Планы на неделю: куда пойти 10-12 мая

После майских праздников нас ждет короткая рабочая неделя, которую можно сделать еще интереснее. Петербург стал Меккой дизайна, на этой неделе все желающие встретятся с королем обуви Маноло Бланик, в Главном Штабе откроется выставка «Обувь как искусство», в Эрарте покажут историческое нижнее белье. Наслаждайся весной и ...5 мая началась серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением.10 мая в 19:00Яблоневый сад, Белградская ул., 16бесплатноИспанский дизайнер встретится со своими поклонниками, и теми, кто не равнодушен к моде. Встреча на площадке «ДЛТ» пройдет накануне открытия персональной выставки Маноло Бланик в Главном штабе.10 мая с 18:00«Дом ленинградской торговли», Большая Конюшенная ул., 21–23бесплатноНастоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе».11 мая-23 июляГлавный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10300-600 рублейМузей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта.10:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2500 рублейВ галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций.11:00-20:00KGallery, наб. р. Фонтанки, 2450-100 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублейЭрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.10:00-22:00Эрарта, 29-я линия В. О., 2500 рублей