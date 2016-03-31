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Планы на неделю: куда пойти 10-12 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 10:00

После майских праздников нас ждет короткая рабочая неделя, которую можно сделать еще интереснее. Петербург стал Меккой дизайна, на этой неделе все желающие встретятся с королем обуви Маноло Бланик, в Главном Штабе откроется выставка «Обувь как искусство», в Эрарте покажут историческое нижнее белье. Наслаждайся весной и ...

Слушай музыку Победы






5 мая началась серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением. Подробнее


Когда: 10 мая в 19:00
Где: Яблоневый сад, Белградская ул., 16
Стоимость: бесплатно

Встреться с дизайнером Маноло Бланик






Испанский дизайнер встретится со своими поклонниками, и теми, кто не равнодушен к моде. Встреча на площадке «ДЛТ» пройдет накануне открытия персональной выставки Маноло Бланик в Главном штабе. Подробнее

Когда: 10 мая с 18:00
Где: «Дом ленинградской торговли», Большая Конюшенная ул., 21–23
Стоимость: бесплатно

Попади в рай для любителей обуви






Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее

Когда: 11 мая-23 июля
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: 300-600 рублей


Изумись коллекции исторического нижнего белья в Эрарте






Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее


Когда: 10:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей

Успей на выставку Константина Сомова






В галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций. Подробнее


Когда: 11:00-20:00
Где: KGallery, наб. р. Фонтанки, 24
Стоимость: 50-100 рублей

Прогуляйся по «Саду наслаждений»






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей

Любуйся на фотографии Дина Уэста






Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 500 рублей
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