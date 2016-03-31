Планы на неделю: куда пойти 10-12 мая

После майских праздников нас ждет короткая рабочая неделя, которую можно сделать еще интереснее. Петербург стал Меккой дизайна, на этой неделе все желающие встретятся с королем обуви Маноло Бланик, в Главном Штабе откроется выставка «Обувь как искусство», в Эрарте покажут историческое нижнее белье. Наслаждайся весной и ...
5 мая началась серия концертов, посвященных 72-й годовщине Победы. Городская акция в честь окончания Великой Отечественной Войны пройдет в парках Петербурга, и зарядит горожан отличным настроением. Подробнее
Когда: 10 мая в 19:00 Где: Яблоневый сад, Белградская ул., 16 Стоимость: бесплатно
Испанский дизайнер встретится со своими поклонниками, и теми, кто не равнодушен к моде. Встреча на площадке «ДЛТ» пройдет накануне открытия персональной выставки Маноло Бланик в Главном штабе. Подробнее
Когда: 10 мая с 18:00 Где: «Дом ленинградской торговли», Большая Конюшенная ул., 21–23 Стоимость: бесплатно
Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее
Когда: 11 мая-23 июля Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: 300-600 рублей
Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 500 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей