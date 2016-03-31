12 мая, пятница
Блоги для людей
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Места →

Планы на выходные: куда пойти 13-14 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 09:50

Май пришел со снегом, но не отчаиваетесь. В Зимнем Дворце проведут День Эрмитажного кота, в Ботаническом саду будут любоваться сакурой и пить японский чай. На Дворцовой площади пройдет открытие фестиваля «Виват, кино России!», а по Петроградской стороне прокатится ретро велопарад. Не забывайте дома зонтик и ...

Познакомьтесь с пушистыми хранителями Эрмитажа






13 и 14 мая Петербург отметит уникальный праздник – День Эрмитажного кота. Пушистые хранители музея являются негласным символом Санкт-Петербурга. Раз в год в их честь устраивают веселый праздник. Подробнее

Когда: 13-14 мая, 12:00-16:00
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая пл., 2
Стоимость: бесплатно, комплексный вход в музей до 700 рублей


Станьте ближе к Японии на фестивале Сакура Мацури





Ежегодный праздник японской культуры Сакура Мацури пройдет 13 и 14 мая. В выходные Ботанический сад станет уголком страны Восходящего солнца, здесь проведут мастер-классы по икэбане, стрельбе из лука, угостят японский чаем. Подробнее

Когда: 13-14 мая, 11:00-16:00
Где: Ботанический сад, ул. Профессора Попова, 2
Стоимость: 250-500 рублей


Узнайте соседей на фестивале «Твой двор»






14 мая во дворах и скверах Петроградской стороны пройдет соседский фестиваль «Твой двор». Главная идея события — познакомиться и объединиться. Семь тематических площадок с уникальными программами ждут вас в гости. Подробнее

Когда: 14 мая, 12:00-17:00
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно


Посмотрите на ретро велопарад







14 мая на Петроградской стороне пройдет соседский фестиваль «Твой двор». Одним из ярких событий праздника станет твидовый велопарад «5 мостов». Участники велопробега в ретро костюмах на винтажных велосипедах прокатятся по улочкам Петербурга. Подробнее


Когда: 14 мая, 16:00-17:00
Где: Лопухинский сад
Стоимость: бесплатно


Выбирайте короля средневекового города








В «Упсала-парке» устроят настоящее «Вавилонское столпотворение». В этом году фестиваль посвящен эпохе Средневековья, поэтому гости проживут один день из жизни той поры: постреляют из катапульты, сразятся с драконом, выберут короля, научатся писать готическим шрифтом. Подробнее

Когда: 14 мая, с 14:00 до 19:00
Где: «Упсала-парк», Свердловская наб., 44
Стоимость: 600 рублей, третий ребенок от семьи и дети до 2 лет — бесплатно


Приходите на праздник «Виват, кино России!»







Фестиваль «Виват кино России!» откроется 13 мая на Дворцовой площади. В этом году киномарафон отмечает 25-летие, в Петербурге пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов. Подробнее


Когда: 13 мая 15:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно


Отведайте жареной корюшки







13 и 14 мая на территории комплекса ЛенЭкспо отметят день корюшки. Рок-концерты, выставка «Митьков», соревнования по рыбной ловле и запах огурца - вот чем запомнится вам фестиваль. Подробнее

Когда: 13-14 мая, 12:00-20:00
Где: ЛенЭкспо, Наличная ул., 6
Стоимость: 100-200 рублей


Послушайте MiyaGi & Эндшпиль








Muyagi & Эндшпиль - дуэт из Владикавказа, ставший одним из открытий русского рэпа. Количество зрителей на их концертах по всей России ограничивается исключительно вместимостью залов. Подробнее

Когда: 13 мая 20:00
Где: Клуб «A2 Green Concert», пр. Медиков д. 3
Стоимость: 1800 - 4000 рублей


Взгляните на обувь как на искусство






Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее


Когда:10:30-18:30
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: 300-600 рублей

Почувствуйте атмосферу Парижа






В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы. Подробнее

Когда: 10:00-23:00
Где: Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62
Стоимость: 250-350 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
Выходные в тельняшках: куда пойти на День военно-морского флота
0% М, 100% Ж 27 июля 2016, в 07:40
Топ-5 лучших фестивалей, куда стоит пойти в эти выходные
0% М, 0% Ж 12 августа 2016, в 09:40
Куда пойти с ребенком в выходные 20 и 21 августа
0% М, 0% Ж 17 августа 2016, в 19:55
Планы на неделю: куда пойти 29 августа - 2 сентября
0% М, 0% Ж 28 августа 2016, в 09:50
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: