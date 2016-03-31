Планы на выходные: куда пойти 13-14 мая

Май пришел со снегом, но не отчаиваетесь. В Зимнем Дворце проведут День Эрмитажного кота, в Ботаническом саду будут любоваться сакурой и пить японский чай. На Дворцовой площади пройдет открытие фестиваля «Виват, кино России!», а по Петроградской стороне прокатится ретро велопарад. Не забывайте дома зонтик и ...
13 и 14 мая Петербург отметит уникальный праздник – День Эрмитажного кота. Пушистые хранители музея являются негласным символом Санкт-Петербурга. Раз в год в их честь устраивают веселый праздник. Подробнее
Когда: 13-14 мая, 12:00-16:00 Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая пл., 2 Стоимость: бесплатно, комплексный вход в музей до 700 рублей
Ежегодный праздник японской культуры Сакура Мацури пройдет 13 и 14 мая. В выходные Ботанический сад станет уголком страны Восходящего солнца, здесь проведут мастер-классы по икэбане, стрельбе из лука, угостят японский чаем. Подробнее
Когда: 13-14 мая, 11:00-16:00 Где: Ботанический сад, ул. Профессора Попова, 2 Стоимость: 250-500 рублей
14 мая во дворах и скверах Петроградской стороны пройдет соседский фестиваль «Твой двор». Главная идея события — познакомиться и объединиться. Семь тематических площадок с уникальными программами ждут вас в гости. Подробнее
Когда: 14 мая, 12:00-17:00 Где: Санкт-Петербург Стоимость: бесплатно
14 мая на Петроградской стороне пройдет соседский фестиваль «Твой двор». Одним из ярких событий праздника станет твидовый велопарад «5 мостов». Участники велопробега в ретро костюмах на винтажных велосипедах прокатятся по улочкам Петербурга. Подробнее
Когда: 14 мая, 16:00-17:00 Где: Лопухинский сад Стоимость: бесплатно
В «Упсала-парке» устроят настоящее «Вавилонское столпотворение». В этом году фестиваль посвящен эпохе Средневековья, поэтому гости проживут один день из жизни той поры: постреляют из катапульты, сразятся с драконом, выберут короля, научатся писать готическим шрифтом. Подробнее
Когда: 14 мая, с 14:00 до 19:00 Где: «Упсала-парк», Свердловская наб., 44 Стоимость: 600 рублей, третий ребенок от семьи и дети до 2 лет — бесплатно
Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее
Когда:10:30-18:30 Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: 300-600 рублей
В Петербург привезут работы знаменитого «певца» кабаре Анри де Тулуз-Лотрека. В пространстве Арт-банк покажут выставку «Paris, Paris...», на который вы увидите знаменитые литографии художника, афиши артистов, портреты певиц и зарисовки повседневной жизни богемы. Подробнее
Когда: 10:00-23:00 Где: Пространство «Арт-банк», Невский пр., 62 Стоимость: 250-350 рублей