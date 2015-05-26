Элементарно, Ватсон: 15 отменных детективных сериалов

«Команда»

«Восприятие»

«Чёрный лес»

«Мост»

«Метод»

«Вершина озера»

«Под подозрением»

«Граница тени»

«Современный потрошитель»

«Тот, кто убивает»

«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»

«Лютер»

«Преступления прошлого»

«Пять»

«Случай в Кеттеринге»

В последнее время всё большую и большую популярность приобретают детективные сериалы: скоро выходит продолжение культового «Твин Пикса», обещают новые сезоны «Настоящего детектива», «Фарго», а некоторые вновь и вновь пересматривают «Убийство», «Шерлока» и «Крах». Пока режиссёры и сценаристы готовят очередные кинематографические сюрпризы, предлагаем ознакомиться с нашей тематической подборкой «Элементарно, Ватсон».Три убийства, три страны, три детектива. Джеки Мюллер из Германии, Алисия Вербек из Бельгии и Харальд Бйорн из Дании объединяют усилия, чтобы разрушить криминальную империю «прикормленного» мафиози Мариуса Лукаускиса. Группа пытается расследовать крайне запутанное дело, которое, начавшись как обыкновенные убийства, в итоге превращается в настоящую сенсацию. Вынужденные постоянно работать в очень стрессовых ситуациях, герои начинают забывать о своих личных проблемах, которых очень много. Алисия, примерный сотрудник полиции, переживает из-за алкоголизма матери и сестры, ступившей на скользкую дорожку. Харальд недавно стал отцом, однако встреча с Джеки заставляет его переосмыслить многое: когда-то давно герои тоже работали вместе, но тогда их отношения быстро перешли из рабочих в романтические. Сумеют ли детективы вывести преступников на чистую воду и не потерять связь с реальностью? Продолжение драматической истории смотрите в европейском сериале «Команда».Эксцентричный профессор университета Дэниел Пирс пользуется невероятной популярностью среди студентов: его лекции бесконечно интересны, он всегда остроумно шутит, неизменно хорошо одет, быстро находит общий язык с аудиторией, умеет построить дискуссию и утихомирить жаркие споры — мечта, а не преподаватель. Зато коллеги и руководство отнюдь не в восторге от Дэниела, который постоянно отлынивает от бумажной работы, ведёт себя крайне высокомерно, грубит, не появляется на официальных приёмах и т.п. Многие полагали, что виной такому поведению исключительно неприятный характер мужчины, однако это не так: на самом деле мистер Пирс уже давно страдает от паранойи и шизофрении, а потому не всегда может контролировать свои эмоции. Будучи невероятным специалистом в области нейробиологии и психологии, Дэниел получает приглашение о сотрудничестве от ФБР. Хотя идея работать бок о бок с сотрудниками спецслужб ему не нравится, он соглашается помочь знакомой Кейт Моретти с парочкой весьма нетривиальных дел.Действие испанского сериала «Чёрный лес» разворачивается в прекрасной и уютной деревеньке в Галисии. Это место называют раем: здесь все друг друга знают, соседи всегда придут на помощь, на улицах безопасно даже ночью, а какая вокруг природа! Но однажды Серрамуру потрясает таинственное убийство: в чаще находят изуродованный труп девушки. Приехавшие детективы Диего Базан и Марга Нейра вскоре узнают, что идиллия была лишь прикрытием: уже много лет подряд две семьи ведут войну за территорию и за прибыльный бизнес, войну кровопролитную и безжалостную. Пытаясь отыскать преступника, полицейские обнаруживают всё больше и больше секретов, которые бережно хранят жители деревни испокон веков.Одним страшным вечером знаменитый Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию, погружается во тьму. Освещение было отключено ненадолго, однако потом непонятно откуда ровно на границе стран обнаруживают обезображенный труп женщины. Власти принимают решение расследовать дело совместными усилиями и посылают на задание шведского детектива Сагу Норен и датчанина Мартина Роде. Поначалу полицейские не могут отыскать ни одной зацепки: кажется, будто преступление совершил какой-то безумный призрак. Но потом в редакции одного журнала раздаётся звонок, и голос на другом конце телефона сообщает журналистам, что первая смерть была лишь началом и только теперь убийца станет действительно на путь отмщения. Чем дальше заходит дело, тем больше вопросов возникает у героев, и, кажется, будто ответы уже совсем рядом, просто они не могут их увидеть…Отечественный сериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли рассказывает о одионе Меглине, талантливом следователе, который раскрыл множество чудовищных преступлений. Все знают, что Меглин нелюдим и эксцентричен, а потому работает один. Точнее, работал. Однажды к нему в стажёры приходит Есеня Стеклова, дочь высокопоставленного чиновника. Мотив у девушки довольно простой: она хочет узнать загадочный и эффективный метод детектива, чтобы затем отыскать и привлечь к ответственности убийцу своей матери. Героиня прекрасно понимала: работа в этой сфере да ещё и бок о бок с человеком непростого характера станет тяжёлым испытанием для её психики, однако решила рискнуть. Хотя первые несколько дней Меглин и Стеклова не могут найти общий язык, спустя некоторое время они всё же начинают ладить. Преданность делу и самоотверженность Есени подкупает Родиона, который привык работать с насквозь коррумпированными и равнодушными к бедам других полицейскими.Знаменитый режиссёр Джейн Кэмпион, подарившая миру такие прекрасные картины, как «Пианино», «Портрет Леди» и «Яркая звезда», представляет детективную драму «Вершина озера» с Элизабет Мосс («Безумцы», «Высотка», «Рассказ служанки»), Дэвидом Уэнэмом («Властелин колец», «Ван Хельсинг», «Лев») и Холли Хантер («Пианино», «Спасите Грейс», «Тринадцать») в главных ролях.Робин Гриффин возвращается из Сиднея в родной новозеландский городок Лэйктоп, чтобы расследовать пугающий случай беременности и исчезновения 12-летней девочки Туи Митчем. Хотя все без исключения местные жители шокированы произошедшим, сотрудничать с полицией никто не хочет: здесь не принято выносить сор из избы. Пытаясь отыскать пропавшую, Робин вынуждена будет столкнуться не только с косностью людей, но и с собственными внутренними демонами.Испанский сериал «Под подозрением» рассказывает о жизни небольших городов, где постоянно творится что-нибудь незаконное. В первом сезоне полицейский Виктор Гарсия и его напарница-психолог Лаура отправляются на поиски девочки Алисии, неожиданно исчезнувшей после своих крестин. Герои сразу же выясняют, что в произошедшем виноват кто-то из членов семьи, однако найти доказательства они не могут: отец, мать, бабушки и дедушки, тёти и дяди — абсолютно все здесь скрывают свои постыдные тайны, которые могут погубить не только их самих, но и весь город. Второй сезон посвящён истории госпиталя Монтальбан, где в течение всего пары недель пропали три женщины-доктора. Как защитники закона ни бились, им не удалось добыть ни одну зацепку, поэтому Виктору вновь придётся отправиться под прикрытие.Чиветель Эджиофор, известный по фильмам «12 лет рабства», «Марсианин» и «Доктор Стрэндж» представляет захватывающий мини-сериал «Граница тени». Недавно потерявший напарника Джона Габриэль возвращается на работу, хотя врачи строго-настрого запретили ему нагружать себя. Однако когда полиция обнаружила тело наркобарона Харви Раттена, пришлось привлечь к делу даже страдающего амнезией героя: даже будучи больным, он значительно превосходит остальных детективов в логике и интуиции. Параллельно с официальным расследованием приспешники погибшего мафиози пытаются самостоятельно разобраться с виновными в смерти босса. Рано или поздно дороги героев пересекутся в городе, но к чему же приведёт эта встреча: к разгадке тайны или к новым секретам?Сложно представить себе двух более разных людей, чем Джозеф Чандлер и Рэй Майлс. Джозеф — детектив-инспектор, любимец всех компаний, пользуется благосклонностью начальства и старательно раболепствует перед власть имущими, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Рэй — перспективный сержант, трудоголик и рьяный служитель закона, на дух не переносящий позёрство и протекционизм. Пока первый прохлаждается на светских тусовках и официальных приёмах, второй работает в поте лица, расследуя самые запутанные и омерзительные дела. Именно этому странному дуэту поручают дело о безумном садисте, который подражает знаменитому убийце XIX века. Случайный свидетель уверяет, что Джек Потрошитель вернулся, и, хотя детективы не очень-то верят в адекватность подобных суждений, вскоре они замечают определённые закономерности в обоих расследованиях. Герои изучают архивы и старинные документы, но злодей постоянно оказывается на несколько шагов впереди. Время пролетает стремительно, а значит, скоро придёт черёд Мэри Джейн Келли, последней жертвы сумасшедшего…В центре внимания сериала «Тот, кто убивает» — детектив Катрин Рис Йенсен, специализирующаяся на особо сложных делах. В детстве пережив насилие со стороны близкого человека, девушка теперь отдаётся работе на все 100 процентов: с остервенением ищейки она днями и ночами выискивает улики, разрабатывает новые теории, допрашивает свидетелей, просматривает камеры наблюдений — в общем, выкладывается на полную. Для расследования серии жутких убийств капитан Магнус Бисгард, начальник Катрин, приглашает психолога-эксперта Томаса Шеффера, которому вместе с героиней предстоит поймать и упрятать за решётку садиста, похищающего молодых девушек. Дело оказывается совершенно запутанным и очень мутным: нет практически никаких зацепок, однако чутьё Катрин подсказывает, как можно поймать преступника.Эта история не имеет жанра. Точнее, она включает в себя их все: и драму, и комедию, и фэнтези, и мистику, и научную фантастику, и даже психологический триллер. Всё началось крайне подозрительно, когда Тодд Бротцман, простой портье в самом заурядном отеле, увидел в коридоре …самого себя в маске гориллы. Решив, что это просто галлюцинация, юноша намеревался было пойти по своим делам, но судьба распорядилась иначе: свежим ветром в унылую жизнь Тодда ворвались инопланетяне, сектанты, преступники, серийные убийцы и единственный и неповторимый холистический детектив Дирк Джентли. Несмотря на все протесты нашего немного трусливого героя, неунывающий британец нанимает его к себе на работу и заставляет расследовать похищение Лидии Спринг, которая теперь, кажется, существует в теле маленькой очаровательной собачки…Старший инспектор Джон Лютер — гроза всех лондонских преступников. За годы, проведённые в самом опасном отделе столичной полиции, мужчина посадил за решётку сотни психопатов, однако бесконечные переработки и стресс сыграли с ним злую шутку: Лютер стал просто одержим своим делом. Ради поимки очередного садиста он готов пойти на любые меры. Часто во время расследования Джон и вовсе забывает об официальных протоколах, а иногда — даже о человеческих законах.Проведя несколько месяцев без работы из-за принудительного отстранения, герой, наконец, вернулся в участок и сразу же взялся за самое запутанное дело: в закрытом доме знаменитого профессора астрофизики Элис Морган были жесточайшим образом убиты её родители, при этом попытки найти хотя бы малейший мотив для преступления не увенчались успехом. Все полицейские пытались утешить мисс Морган, и только Лютер относился к девушке скептически, ведь что-то в её поведении, облике и манере говорить неизменно настораживало мужчину. Дальнейшее развитие событий смотрите в британском мини-сериале «Лютер», главные роли в котором исполнили лауреаты премии «Золотой глобус» Идрис Эльба и Рут Уилсон.Джейсон Айзекс, известный больше всего по роли Люциуса Малфоя во франшизе «Гарри Поттер», мастерски воплотил в сериале «Преступления прошлого» образ частного детектива Джексона Броуди. Главный герой расследует самые тёмные и забытые дела, о которых полиция Эдинбурга даже слышать не хочет. Его методы едва ли можно назвать традиционными, однако за рамки закона Броуди старается не выходить. Сам переживая личную трагедию, мужчина всегда выбирает клиентов под стать себе: сломанных, отчаявшихся людей, уже потерявших надежду на счастье и душевное спокойствие. Каждый день наблюдая за чудовищными злодействами, совершёнными в нашем жестоком мире, Броуди невольно задаётся вопросом: имеет ли его работа хоть какое-то значение или же все старания напрасны.Когда-то давно английский городок Вестбридж был потрясён исчезновением пятилетнего Джесси Уэллса. После прогулки мальчишка так и не вернулся домой, хотя многие жители видели его незадолго до инцидента. Его старший брат Марк и трое друзей последнего — Прю, Слэйд и Дэнни — так и не смогли оправиться от трагедии и винили себя в произошедшем.Спустя 25 лет, когда Джесси уже давно считали погибшим, ставший детективом Дэнни обнаруживает на месте преступления ДНК мальчика. Как это возможно? Неужели ребёнок жив? Или же это чья-то злая шутка? Желая докопаться до истины, полицейский собирает всех четверых участников тех событий, однако правда окажется для героев слишком жестокой.15 лет прошло с той роковой ночи, когда Анна и Джилли ушли вместе в лес, но последняя так и не вернулась. После трагедии Анна уехала из Кеттеринга и поклялась больше никогда сюда не возвращаться, поскольку горе было слишком велико. Но сегодня девушка нарушает своё обещание и приезжает обратно в Тасманию, так как надеется разобраться, что же случилось полтора десятка лет назад. В последнее время у Анны участились пробелы в памяти, и многие специалисты посоветовали ей обратиться в прошлое, чтобы наконец оправиться от детской травмы и продолжить жить дальше. К сожалению или к счастью, практически сразу после возвращения героини домой в Кеттеринге вновь бесследно пропадает юная девушка. Не желая снова становиться жертвой обстоятельств, Анна решает самостоятельно раскрыть это дело.