Планы на неделю: куда пойти 15-19 мая

В Петербурге полным ходом идет фестиваль «Виват кино России», посмотрите российские новинки и любимую классику. А в «Родине» приготовили выставку фотографий со съемок известных фильмов. Что бы нам не готовила погода, помните, что на дворе весна. Улыбайся и ...В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других.с 15 маяКиноцентр «Родина», Караванная, 12бесплатноЕжегодные бесплатные концерты под открытым небом пройдут в Яблоневом саду. Проект «Культура рядом» приглашает вас насладиться весенними вечерами и волшебной музыкой под сенью деревьев.17 мая 19:00Яблоневый сад, Белградская ул., 16бесплатноФестиваль «Виват кино России!» откроется 13 мая на Дворцовой площади. В этом году киномарафон отмечает 25-летие, в Петербурге пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов.13 мая-17 маябесплатноВсего лишь три дня в музее Арктики и Антарктики будет царить «Магия Севера». Инновационное шоу, подкупольный фильм, выставка и интересный рассказ о далеком севере ждут посетителей в эти дни.16-18 мая, 10:00-18:00Российский государственный музей Арктики и Антарктики, ул. Марата, 24а1200 рублей с группыМузей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта.10:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2350–500 рублейВ Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте.10:00-21:00Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21200 – 450 рублейВесной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства.11:00-19:00Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34100-300 рублей