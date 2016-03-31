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Планы на неделю: куда пойти 15-19 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:25

В Петербурге полным ходом идет фестиваль «Виват кино России», посмотрите российские новинки и любимую классику. А в «Родине» приготовили выставку фотографий со съемок известных фильмов. Что бы нам не готовила погода, помните, что на дворе весна. Улыбайся и ...


Посмотри фотографии со съемочной площадки фильма «Матильда»






В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других. Подробнее

Время: с 15 мая
Место: Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Стоимость: бесплатно

Послушай музыку в Яблоневом саду






Ежегодные бесплатные концерты под открытым небом пройдут в Яблоневом саду. Проект «Культура рядом» приглашает вас насладиться весенними вечерами и волшебной музыкой под сенью деревьев. Подробнее

Когда: 17 мая 19:00
Где: Яблоневый сад, Белградская ул., 16
Стоимость: бесплатно

Наслаждайся российским кино





Фестиваль «Виват кино России!» откроется 13 мая на Дворцовой площади. В этом году киномарафон отмечает 25-летие, в Петербурге пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов. Подробнее

Когда: 13 мая-17 мая
Стоимость: бесплатно


Почувствуй «Магию Севера»






Всего лишь три дня в музее Арктики и Антарктики будет царить «Магия Севера». Инновационное шоу, подкупольный фильм, выставка и интересный рассказ о далеком севере ждут посетителей в эти дни. Подробнее

Когда: 16-18 мая, 10:00-18:00
Где: Российский государственный музей Арктики и Антарктики, ул. Марата, 24а
Стоимость: 1200 рублей с группы

Любуйся на нижнее белье 18 века






Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 350–500 рублей

Окажись в мире Сальвадора Дали






В Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее


Когда: 10:00-21:00
Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21
Стоимость: 200 – 450 рублей

Погуляй по «Саду наслаждений»






Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее

Когда: 11:00-19:00
Где: Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34
Стоимость: 100-300 рублей
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