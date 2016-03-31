Планы на неделю: куда пойти 15-19 мая

В Петербурге полным ходом идет фестиваль «Виват кино России», посмотрите российские новинки и любимую классику. А в «Родине» приготовили выставку фотографий со съемок известных фильмов. Что бы нам не готовила погода, помните, что на дворе весна. Улыбайся и ...
В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других. Подробнее
Время: с 15 мая Место: Киноцентр «Родина», Караванная, 12 Стоимость: бесплатно
Музей Эрарта продолжает шокировать публику, с конца апреля в выставочных залах появится ретроспектива нижнего белья от XVIII до начала XXI века, собранная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 350–500 рублей
В Музее Фаберже открывается масштабная выставка Сальвадора Дали. Экспозиция даст представление о классических сюжетах в творчестве испанского художника. Особый акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса, а также «Божественной комедии» Данте. Подробнее
Когда: 10:00-21:00 Где: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21 Стоимость: 200 – 450 рублей
Весной в Петербурге расцветут нежные бутоны-кресла и пышные розы-стулья. В Шереметьевском дворце откроется выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», которая позволит вам взглянуть на мебель, как на произведение искусства. Подробнее
Когда: 11:00-19:00 Где: Шереметьевский дворец. Музей музыки, наб. Фонтанки, 34 Стоимость: 100-300 рублей