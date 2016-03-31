Планы на «Ночь Музеев»: куда пойти 20-21 мая

Ежегодная акция «Ночь музеев» набирает популярность, в этом году в ней примут участие 110 площадок. Тема этой ночи посвящена экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а также между музеями будут курсировать бесплатные автобусы.
В Петрикирхе поделятся немецким опытом борьбы с наводнениями, расскажут, как выращивать овощи в Сибири, проведут экскурсию по катакомбам, устроят экологически чистые концерты органной музыки. Подробнее
Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00 Где: Петрикирхе, Невский пр., 22-24 Стоимость: 400 рублей по единому билету
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме призывает силы стихий, чтобы устроить масштабный праздник на «Ночь музеев». На открытой сцене выступят Светлана Крючкова, пластический театр и репер Макс Мунстар. Подробнее
Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00 Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный пр., 53 Стоимость: 400 рублей по единому билету
В театре-фестивале «Балтийский дом» гостей приглашают погрузиться в созидательную сферу. Каждый придумает свой спектакль, а вдохновение будет брать из подручных материалов - бумажного, металлического и «природного» «мусора». Маленьким посетителям покажут спектакль о сохранении природы. Также гости увидят световое музыкальное шоу и попадут в «Школу чародейства и волшебства». Подробнее
Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00 Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом», Александровский парк, 4 Стоимость: 400 рублей по единому билету
В ночь на 21 мая Большая Хоральная Синагога распахнет двери для всех петербуржцев, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Бесплатные экскурсии по залам начнутся с часу ночи, а за символическую плату вы услышите еврейскую музыку. Подробнее
Когда: 21 мая 01:00-05:00 Где: Большая Хоральная Синагога, Лермонтовский пр., 2 Стоимость: 0-100 рублей