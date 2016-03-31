Планы на «Ночь Музеев»: куда пойти 20-21 мая

Ежегодная акция «Ночь музеев» набирает популярность, в этом году в ней примут участие 110 площадок. Тема этой ночи посвящена экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а также между музеями будут курсировать бесплатные автобусы.В Петрикирхе поделятся немецким опытом борьбы с наводнениями, расскажут, как выращивать овощи в Сибири, проведут экскурсию по катакомбам, устроят экологически чистые концерты органной музыки.20 мая 18:00 - 21 мая 06:00Петрикирхе, Невский пр., 22-24400 рублей по единому билетуМузей Анны Ахматовой в Фонтанном доме призывает силы стихий, чтобы устроить масштабный праздник на «Ночь музеев». На открытой сцене выступят Светлана Крючкова, пластический театр и репер Макс Мунстар.20 мая 18:00 - 21 мая 06:00Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный пр., 53400 рублей по единому билетуВ театре-фестивале «Балтийский дом» гостей приглашают погрузиться в созидательную сферу. Каждый придумает свой спектакль, а вдохновение будет брать из подручных материалов - бумажного, металлического и «природного» «мусора». Маленьким посетителям покажут спектакль о сохранении природы. Также гости увидят световое музыкальное шоу и попадут в «Школу чародейства и волшебства».20 мая 18:00 - 21 мая 06:00Театр-фестиваль «Балтийский дом», Александровский парк, 4400 рублей по единому билетуЛетний сад впервые примет участие в акции «Ночь музеев». Прогуляйтесь по аллеям, которые помнят Петра Великого и Екатерину, взгляните на сад глазами Анны Ахматовой.20 мая 18:00-23:00Летний сад100-150 рублей, 400 рублей по единому билетуВ ночь на 21 мая Большая Хоральная Синагога распахнет двери для всех петербуржцев, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Бесплатные экскурсии по залам начнутся с часу ночи, а за символическую плату вы услышите еврейскую музыку.21 мая 01:00-05:00Большая Хоральная Синагога, Лермонтовский пр., 20-100 рублейВ ночь на 21 мая в музее Артиллерии устроят реконструкции сражений варваров и римлян, Красной гвардии и войск Юденича, а еще покажут броневик, с которого вещал вождь пролетариата.20 мая 18:00 - 21 мая 06:00Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Александровский парк, 7400 рублей по единому билетуВетеран «Ночи музеев» открывает ферму на крыше, где петербуржцев научат выращивать растения. В Лофте «Этажи» эстетический голод можно утолить любуясь выставками и инсталляциями.20 мая 18:00 - 21 мая 06:00Лофт проект «Этажи», Лиговский пр., 74100 рублей, 400 рублей по единому билету