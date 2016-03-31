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Планы на «Ночь Музеев»: куда пойти 20-21 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 11:00

Ежегодная акция «Ночь музеев» набирает популярность, в этом году в ней примут участие 110 площадок. Тема этой ночи посвящена экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а также между музеями будут курсировать бесплатные автобусы.

Спустись в катакомбы церкви






В Петрикирхе поделятся немецким опытом борьбы с наводнениями, расскажут, как выращивать овощи в Сибири, проведут экскурсию по катакомбам, устроят экологически чистые концерты органной музыки. Подробнее

Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00
Где: Петрикирхе, Невский пр., 22-24
Стоимость: 400 рублей по единому билету


Послушай «Поэму огня» в Музее Анны Ахматовой






Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме призывает силы стихий, чтобы устроить масштабный праздник на «Ночь музеев». На открытой сцене выступят Светлана Крючкова, пластический театр и репер Макс Мунстар. Подробнее

Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 400 рублей по единому билету

Поставь свой спектакль






В театре-фестивале «Балтийский дом» гостей приглашают погрузиться в созидательную сферу. Каждый придумает свой спектакль, а вдохновение будет брать из подручных материалов - бумажного, металлического и «природного» «мусора». Маленьким посетителям покажут спектакль о сохранении природы. Также гости увидят световое музыкальное шоу и попадут в «Школу чародейства и волшебства». Подробнее

Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00
Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом», Александровский парк, 4
Стоимость: 400 рублей по единому билету


Прогуляйся по Летнему саду прошлого






Летний сад впервые примет участие в акции «Ночь музеев». Прогуляйтесь по аллеям, которые помнят Петра Великого и Екатерину, взгляните на сад глазами Анны Ахматовой. Подробнее

Когда: 20 мая 18:00-23:00
Где: Летний сад
Стоимость: 100-150 рублей, 400 рублей по единому билету

Веселись в синагоге





В ночь на 21 мая Большая Хоральная Синагога распахнет двери для всех петербуржцев, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Бесплатные экскурсии по залам начнутся с часу ночи, а за символическую плату вы услышите еврейскую музыку. Подробнее

Когда: 21 мая 01:00-05:00
Где: Большая Хоральная Синагога, Лермонтовский пр., 2
Стоимость: 0-100 рублей

Посмотри реконструкции сражений в Музее Артиллерии






В ночь на 21 мая в музее Артиллерии устроят реконструкции сражений варваров и римлян, Красной гвардии и войск Юденича, а еще покажут броневик, с которого вещал вождь пролетариата. Подробнее

Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00
Где: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Александровский парк, 7
Стоимость: 400 рублей по единому билету

Загляни на ферму на крыше






Ветеран «Ночи музеев» открывает ферму на крыше, где петербуржцев научат выращивать растения. В Лофте «Этажи» эстетический голод можно утолить любуясь выставками и инсталляциями. Подробнее

Когда: 20 мая 18:00 - 21 мая 06:00
Где: Лофт проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Стоимость: 100 рублей, 400 рублей по единому билету
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