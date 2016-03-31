Планы на выходные: куда пойти: 20-21 мая

В Петербурге ожидается потепление до 21 градуса, метро будет работать всю ночь - что еще нужно для отличных выходных? Не майся дома, иди гулять на «Ночь музеев», праздник открытия фонтанов, фестиваль уличной музыки. Захвати отличное настроение и ...
В предстоящей акции "Ночь музеев" примут участие 110 площадок. Тема этой ночи посвящена Году экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а между музеями будут курсировать автобусы. Обладателям билетов - проезд бесплатный. Подробнее
Когда: 20 мая 18:00 Где: Санкт-Петербург Стоимость: 400 рублей по единому билету
20 мая нас ждет весенний концерт под открытым небом разнообразной, свободной, веселой и печальной музыки улиц. Городское пространство превратится в одну сплошную сцену, где каждый желающий насладится любимыми песнями и откроет новые таланты. Подробнее
Когда: 20 мая Где: Санкт-Петербург Стоимость: бесплатно
Фестиваль Epic Con представляет мир компьютерных игр, комиксов и кино. 20-21 мая нас ждет аналог крупнейшего фантастического фестиваля Сomic Сon, но подстроенный под требовательную петербургскую публику. Фэнтези-вселенные откроют врата для гостей, косплей шоу поразит воображение, встречи с блогерами и актерами заставят вас поверить, что волшебство существует. Подробнее
Когда: 20-21 мая, 11:00-19:00 Где: Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8 Стоимость: от 1000 рублей
19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открывается выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее
Когда: 19 мая-27 августа, 11:00-23:00 Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А Стоимость: 350-500 рублей
На выставке "Под одеждой. История дизайна нижнего белья" представлено более 150 роскошных предметов мужского и женского гардероба от сшитого вручную английского корсета XVIII века до современных шедевров от Dolce&Gabbana, Calvin Klein и Manolo Blahnik. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2 Стоимость: 350–500 рублей
21 мая в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета состоится новый сольный концерт Руслана Белого. Руслан Белый по праву считается одним из самых ярких представителей комедийного движения России. Это он – резидент и продюсер шоу «StandUp», а также участник телепроекта Comedy Club. Кроме того, сегодня Руслан выполняет еще роль наставника и члена жюри в новом телепроекте «Открытый микрофон». Подробнее
Когда: 21 мая 19:00 Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других. Подробнее