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Планы на выходные: куда пойти: 20-21 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 09:55

В Петербурге ожидается потепление до 21 градуса, метро будет работать всю ночь - что еще нужно для отличных выходных? Не майся дома, иди гулять на «Ночь музеев», праздник открытия фонтанов, фестиваль уличной музыки. Захвати отличное настроение и ...

Будь ближе к искусству на "Ночи музеев"






В предстоящей акции "Ночь музеев" примут участие 110 площадок. Тема этой ночи посвящена Году экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а между музеями будут курсировать автобусы. Обладателям билетов - проезд бесплатный. Подробнее

Когда: 20 мая 18:00
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: 400 рублей по единому билету


Соверши путешествие в страну Дон Кихота






Праздник открытия фонтанов русского Версаля пройдет в испанских тонах. 20 мая гости Петергофа совершат «Путешествие в страну Дон Кихота». Подробнее

Когда: 20 мая, с 14:00 до 21:00
Где: г. Петергоф, Разводная ул., 2, ГМЗ «Петергоф»
Стоимость: 250-750 рублей

Гуляй на фестивале Уличной музыки






20 мая нас ждет весенний концерт под открытым небом разнообразной, свободной, веселой и печальной музыки улиц. Городское пространство превратится в одну сплошную сцену, где каждый желающий насладится любимыми песнями и откроет новые таланты. Подробнее

Когда: 20 мая
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: бесплатно


Послушай новые песни группы 5'nizza первым






20 мая Северную столицу посетит солнечный дуэт 5`nizza. После десятилетнего перерыва Сергей Бабкин и Андрей Запорожец представят новый альбом «КУ!». Подробнее

Когда: 20 мая 20:00
Где: A2 Green Concert, пр. Медиков, 3
Стоимость: 1500–5000 рублей


Сбеги в другую реальность на фестивале фантастики







Фестиваль Epic Con представляет мир компьютерных игр, комиксов и кино. 20-21 мая нас ждет аналог крупнейшего фантастического фестиваля Сomic Сon, но подстроенный под требовательную петербургскую публику. Фэнтези-вселенные откроют врата для гостей, косплей шоу поразит воображение, встречи с блогерами и актерами заставят вас поверить, что волшебство существует. Подробнее

Когда: 20-21 мая, 11:00-19:00
Где: Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8
Стоимость: от 1000 рублей


Любуйся на рыжих красавиц Климта






19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открывается выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее

Когда: 19 мая-27 августа, 11:00-23:00
Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
Стоимость: 350-500 рублей

Восхитись нижним бельем 18 века в Эрарте







На выставке "Под одеждой. История дизайна нижнего белья" представлено более 150 роскошных предметов мужского и женского гардероба от сшитого вручную английского корсета XVIII века до современных шедевров от Dolce&Gabbana, Calvin Klein и Manolo Blahnik. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: «Эрарта», 29-я линия В. О., 2
Стоимость: 350–500 рублей

Тусуйся на TEDx






21 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз состоится знаменитая во всем мире конференция формата TEDx - TEDxFontankaRiver. Подробнее

Когда: 21 мая, 16:30-21:00
Где: Ресторан «Море», Петровская коса, д. 9
Стоимость: 1400 рублей

Смейся новым шуткам Руслана Белого






21 мая в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета состоится новый сольный концерт Руслана Белого. Руслан Белый по праву считается одним из самых ярких представителей комедийного движения России. Это он – резидент и продюсер шоу «StandUp», а также участник телепроекта Comedy Club. Кроме того, сегодня Руслан выполняет еще роль наставника и члена жюри в новом телепроекте «Открытый микрофон». Подробнее

Когда: 21 мая 19:00
Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42


Узнай секреты съемок фильма







В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других. Подробнее


Когда: 10:00-23:00
Где: Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Стоимость: бесплатно
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