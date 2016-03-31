Планы на выходные: куда пойти: 20-21 мая

В Петербурге ожидается потепление до 21 градуса, метро будет работать всю ночь - что еще нужно для отличных выходных? Не майся дома, иди гулять на «Ночь музеев», праздник открытия фонтанов, фестиваль уличной музыки. Захвати отличное настроение и ...В предстоящей акции "Ночь музеев" примут участие 110 площадок. Тема этой ночи посвящена Году экологии. Планируйте маршрут заранее или импровизируйте, ведь метро будет работать всю ночь, а между музеями будут курсировать автобусы. Обладателям билетов - проезд бесплатный.20 мая 18:00Санкт-Петербург400 рублей по единому билетуПраздник открытия фонтанов русского Версаля пройдет в испанских тонах. 20 мая гости Петергофа совершат «Путешествие в страну Дон Кихота».20 мая, с 14:00 до 21:00г. Петергоф, Разводная ул., 2, ГМЗ «Петергоф»250-750 рублей20 мая нас ждет весенний концерт под открытым небом разнообразной, свободной, веселой и печальной музыки улиц. Городское пространство превратится в одну сплошную сцену, где каждый желающий насладится любимыми песнями и откроет новые таланты.20 маяСанкт-Петербургбесплатно20 мая Северную столицу посетит солнечный дуэт 5`nizza. После десятилетнего перерыва Сергей Бабкин и Андрей Запорожец представят новый альбом «КУ!».20 мая 20:00A2 Green Concert, пр. Медиков, 31500–5000 рублейФестиваль Epic Con представляет мир компьютерных игр, комиксов и кино. 20-21 мая нас ждет аналог крупнейшего фантастического фестиваля Сomic Сon, но подстроенный под требовательную петербургскую публику. Фэнтези-вселенные откроют врата для гостей, косплей шоу поразит воображение, встречи с блогерами и актерами заставят вас поверить, что волшебство существует.20-21 мая, 11:00-19:00Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8от 1000 рублей19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открывается выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.19 мая-27 августа, 11:00-23:00«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А350-500 рублейНа выставке "Под одеждой. История дизайна нижнего белья" представлено более 150 роскошных предметов мужского и женского гардероба от сшитого вручную английского корсета XVIII века до современных шедевров от Dolce&Gabbana, Calvin Klein и Manolo Blahnik.10:00-22:00«Эрарта», 29-я линия В. О., 2350–500 рублей21 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз состоится знаменитая во всем мире конференция формата TEDx - TEDxFontankaRiver.21 мая, 16:30-21:00Ресторан «Море», Петровская коса, д. 91400 рублей21 мая в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета состоится новый сольный концерт Руслана Белого. Руслан Белый по праву считается одним из самых ярких представителей комедийного движения России. Это он – резидент и продюсер шоу «StandUp», а также участник телепроекта Comedy Club. Кроме того, сегодня Руслан выполняет еще роль наставника и члена жюри в новом телепроекте «Открытый микрофон».21 мая 19:00ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других.10:00-23:00Киноцентр «Родина», Караванная, 12бесплатно