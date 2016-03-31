Планы на неделю: куда пойти 22-26 мая

До лета остались считанные дни, так что позволь себе расслабиться и гуляй по лучшему в мире городу. На этой неделе в Петербург приедут викинги, в Музее Анны Ахматовой пройдет презентация книги о Белле Ахмадулиной, а на Дворцовой площади споет огромный хор. Держи нос по ветру и ...С 26 по 28 мая Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов.26 мая 16:00-20:30Петропавловская крепостьВход свободныйВ День славянской письменности, накануне Дня города на Дворцовой площади 3000 вокалистов споют русские песни. Зрители могут подпевать, каждый получит буклет с текстами песен. Присоединяйтесь!24 мая, 13:00-15:00Дворцовая площадьбесплатно24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме художник Борис Мессерер презентует книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Зрители погрузятся в воспоминания о великой поэтессе, дружбе с Бродским и Вознесенским, и, конечно, о любви.24 мая с 19:00Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, пр. Литейный, д. 5360-120 рублей23 мая в 19 часов первым посмотри клип из мультсериала «Летающие звери». Это благотворительный проект, вся прибыль от которого идет на помощь подопечным фонда «АдВита». В клипе снялись музыканты Tequilajazzz и «Маша и Медведи», в прямом эфире примут участие Евгений Федоров, Марина Ланда и Сергей Васильев.23 мая 19:0019 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открылась выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.11:00-23:00«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А350-500 рублейDigitale «Меняй мир» — крупнейшее бизнес-событие Петербурга. В течение двух дней пройдут 48 выступлений в 4-х потоках: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.26-27 мая, 10:00-19:00отель Crowne Plaza St.Petersburg Airportот 5 200 рублей