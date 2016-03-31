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Планы на неделю: куда пойти 22-26 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:05

До лета остались считанные дни, так что позволь себе расслабиться и гуляй по лучшему в мире городу. На этой неделе в Петербург приедут викинги, в Музее Анны Ахматовой пройдет презентация книги о Белле Ахмадулиной, а на Дворцовой площади споет огромный хор. Держи нос по ветру и ...


Послушай легенды викингов







С 26 по 28 мая Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов. Подробнее

Когда: 26 мая 16:00-20:30
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: Вход свободный

Спой вместе с огромным хором на Дворцовой площади






В День славянской письменности, накануне Дня города на Дворцовой площади 3000 вокалистов споют русские песни. Зрители могут подпевать, каждый получит буклет с текстами песен. Присоединяйтесь! Подробнее

Когда: 24 мая, 13:00-15:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно


Приходи на презентацию книги о Белле Ахмадулиной







24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме художник Борис Мессерер презентует книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Зрители погрузятся в воспоминания о великой поэтессе, дружбе с Бродским и Вознесенским, и, конечно, о любви. Подробнее

Когда: 24 мая с 19:00
Где: Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, пр. Литейный, д. 53
Стоимость: 60-120 рублей

Смотри мультики и помогай детям






23 мая в 19 часов первым посмотри клип из мультсериала «Летающие звери». Это благотворительный проект, вся прибыль от которого идет на помощь подопечным фонда «АдВита». В клипе снялись музыканты Tequilajazzz и «Маша и Медведи», в прямом эфире примут участие Евгений Федоров, Марина Ланда и Сергей Васильев. Подробнее

Когда: 23 мая 19:00

Окажись в мире Густава Климта






19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открылась выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
Стоимость: 350-500 рублей


Меняй мир вместе с Digitale






Digitale «Меняй мир» — крупнейшее бизнес-событие Петербурга. В течение двух дней пройдут 48 выступлений в 4-х потоках: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность. Подробнее

Когда: 26-27 мая, 10:00-19:00
Где: отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport
Стоимость: от 5 200 рублей
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