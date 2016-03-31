Планы на неделю: куда пойти 22-26 мая

До лета остались считанные дни, так что позволь себе расслабиться и гуляй по лучшему в мире городу. На этой неделе в Петербург приедут викинги, в Музее Анны Ахматовой пройдет презентация книги о Белле Ахмадулиной, а на Дворцовой площади споет огромный хор. Держи нос по ветру и ...
С 26 по 28 мая Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов. Подробнее
Когда: 26 мая 16:00-20:30 Где: Петропавловская крепость Стоимость: Вход свободный
В День славянской письменности, накануне Дня города на Дворцовой площади 3000 вокалистов споют русские песни. Зрители могут подпевать, каждый получит буклет с текстами песен. Присоединяйтесь! Подробнее
Когда: 24 мая, 13:00-15:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме художник Борис Мессерер презентует книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Зрители погрузятся в воспоминания о великой поэтессе, дружбе с Бродским и Вознесенским, и, конечно, о любви. Подробнее
Когда: 24 мая с 19:00 Где: Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, пр. Литейный, д. 53 Стоимость: 60-120 рублей
23 мая в 19 часов первым посмотри клип из мультсериала «Летающие звери». Это благотворительный проект, вся прибыль от которого идет на помощь подопечным фонда «АдВита». В клипе снялись музыканты Tequilajazzz и «Маша и Медведи», в прямом эфире примут участие Евгений Федоров, Марина Ланда и Сергей Васильев. Подробнее
19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открылась выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А Стоимость: 350-500 рублей