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Планы на выходные: куда пойти 27-28 мая

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:10

27 мая Санкт-Петербург отметит 314 день рождения! На Дворцовой площади пройдет бесплатный концерт звезд мировых оперных театров, в ЦПКиО им. Кирова откроется «Фестиваль тюльпанов», в Петропавловской крепости можно полюбоваться огромными песчаными скульптурами, на площади Островского - полакомиться мороженым. Поздравь любимый город и ...

Гуляй по острову с тюльпанами






Фестиваль тюльпанов» на Елагине острове завоевал сердца не только петербуржцев, но и жителей других городов. Масштабное событие стало самым главным и ожидаемым праздником весны. 27 и 28 мая парк имени Кирова покроется тысячами ярких тюльпанов. Подробнее

Когда: 27-28 мая, 12:00-20:00
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Стоимость: 50-250 рублей

Слушай «Классику на Дворцовой»






Свой день рождения культурная столица отметит с размахом. В гала-концерте «Классика на Дворцовой» примут участие солисты театров Ла Скала, Ковент-Гарден, Мариинского и Большого, Метрополитен-опера, Парижской и Венской оперы. Подробнее

Когда: 27 мая в 21:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно

Вкуси сладкой жизни на «Фестивале мороженого»






В день рождения Петербурга площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов: эскимо, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и освежающий фруктовый лёд. Отпустите себя хотя бы на один день в страну детства, где нет забот, диет и больного горла. Подробнее

Когда: 27 мая, 12:00-19:00
Где: пл. Островского
Стоимость: вход свободный

Любуйся на замки из песка






В День города на пляже Петропавловской крепости откроется фестиваль песчаных скульптур. В этом году скульпторы будут прославлять величие России и самые значимые события в истории страны. Подробнее

Когда: 27 мая- 30 сентября, 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: 250-350 рублей

Радуйся нарядным таксам






В День города в саду Академии Художеств пройдет милый такс-парад. Проект объединяет заводчиков, любителей животных и всех, кто неравнодушен к собачьей моде. В 2014 году «Такс Парад» стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России». Подробнее

Когда: 27 мая, 12:00-14:00
Где: Сад Академии Художеств, Университетская наб., 17
Стоимость: бесплатно

Приходи в гости к викингам






Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов. Подробнее

Когда: 27 мая 11:00-19:30
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: бесплатно


Устрой праздник живота на фестивале «О, да! Еда!»






В конце мая райское пространство для гурманов появится в Охта Молле. 50 городских ресторанов и кафе откроют свои представительства на городском празднике «О, да! Еда». В этом году тема фестиваля: «Улица». Подробнее

Когда: 27-28 мая, 12:00-22:00
Где: Торгово-развлекательный центр «Охта Молл», ул. Якорная, 5
Стоимость: бесплатно

Стань героем любимой книги






В Петербурге пройдет традиционный «Карнавал литературных героев», в котором все желающие могут принять участие. Перевоплотитесь на один день в любимого героя, выиграйте конкурс на лучший костюм и познакомьтесь с интересными людьми. Подробнее

Когда: 28 мая, 12:00-14:30
Где: Малая Садовая улица
Стоимость: бесплатно

Прокачай мозг на Science Fest






27-28 мая креативное пространство Люмьер-Холл наполнится умниками, готовыми делится идеями и узнавать новое. Посетители увидят последние разработки в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, померятся IQ и соберут робота. Подробнее

Когда: 27-28 мая, 11:00-20:00
Где: Креативное пространство «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, 74ц
Стоимость: 450-590 рублей

Проведи «Белые ночи» в «Галерее»






В ТРЦ «Галерея» покажут спектакли, споют, станцуют, поделятся опытом и покажут фильмы. Фестиваль искусства «Белые ночи» приглашает вас бесплатно насладиться искусством в крупном торговом центре. Подробнее

Когда: 27 мая 16:00
Где: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Стоимость: бесплатно
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