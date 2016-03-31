Планы на выходные: куда пойти 27-28 мая

27 мая Санкт-Петербург отметит 314 день рождения! На Дворцовой площади пройдет бесплатный концерт звезд мировых оперных театров, в ЦПКиО им. Кирова откроется «Фестиваль тюльпанов», в Петропавловской крепости можно полюбоваться огромными песчаными скульптурами, на площади Островского - полакомиться мороженым. Поздравь любимый город и ...Фестиваль тюльпанов» на Елагине острове завоевал сердца не только петербуржцев, но и жителей других городов. Масштабное событие стало самым главным и ожидаемым праздником весны. 27 и 28 мая парк имени Кирова покроется тысячами ярких тюльпанов.27-28 мая, 12:00-20:00Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова50-250 рублейСвой день рождения культурная столица отметит с размахом. В гала-концерте «Классика на Дворцовой» примут участие солисты театров Ла Скала, Ковент-Гарден, Мариинского и Большого, Метрополитен-опера, Парижской и Венской оперы.27 мая в 21:00Дворцовая площадьбесплатноВ день рождения Петербурга площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов: эскимо, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и освежающий фруктовый лёд. Отпустите себя хотя бы на один день в страну детства, где нет забот, диет и больного горла.27 мая, 12:00-19:00пл. Островскоговход свободныйВ День города на пляже Петропавловской крепости откроется фестиваль песчаных скульптур. В этом году скульпторы будут прославлять величие России и самые значимые события в истории страны.27 мая- 30 сентября, 10:00-22:00Петропавловская крепость250-350 рублейВ День города в саду Академии Художеств пройдет милый такс-парад. Проект объединяет заводчиков, любителей животных и всех, кто неравнодушен к собачьей моде. В 2014 году «Такс Парад» стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России».27 мая, 12:00-14:00Сад Академии Художеств, Университетская наб., 17бесплатноПетропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов.27 мая 11:00-19:30Петропавловская крепостьбесплатноВ конце мая райское пространство для гурманов появится в Охта Молле. 50 городских ресторанов и кафе откроют свои представительства на городском празднике «О, да! Еда». В этом году тема фестиваля: «Улица».27-28 мая, 12:00-22:00Торгово-развлекательный центр «Охта Молл», ул. Якорная, 5бесплатноВ Петербурге пройдет традиционный «Карнавал литературных героев», в котором все желающие могут принять участие. Перевоплотитесь на один день в любимого героя, выиграйте конкурс на лучший костюм и познакомьтесь с интересными людьми.28 мая, 12:00-14:30Малая Садовая улицабесплатно27-28 мая креативное пространство Люмьер-Холл наполнится умниками, готовыми делится идеями и узнавать новое. Посетители увидят последние разработки в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, померятся IQ и соберут робота.27-28 мая, 11:00-20:00Креативное пространство «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, 74ц450-590 рублейВ ТРЦ «Галерея» покажут спектакли, споют, станцуют, поделятся опытом и покажут фильмы. Фестиваль искусства «Белые ночи» приглашает вас бесплатно насладиться искусством в крупном торговом центре.27 мая 16:00ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30абесплатно