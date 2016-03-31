Планы на выходные: куда пойти 27-28 мая

27 мая Санкт-Петербург отметит 314 день рождения! На Дворцовой площади пройдет бесплатный концерт звезд мировых оперных театров, в ЦПКиО им. Кирова откроется «Фестиваль тюльпанов», в Петропавловской крепости можно полюбоваться огромными песчаными скульптурами, на площади Островского - полакомиться мороженым. Поздравь любимый город и ...
Фестиваль тюльпанов» на Елагине острове завоевал сердца не только петербуржцев, но и жителей других городов. Масштабное событие стало самым главным и ожидаемым праздником весны. 27 и 28 мая парк имени Кирова покроется тысячами ярких тюльпанов. Подробнее
Когда: 27-28 мая, 12:00-20:00 Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова Стоимость: 50-250 рублей
Свой день рождения культурная столица отметит с размахом. В гала-концерте «Классика на Дворцовой» примут участие солисты театров Ла Скала, Ковент-Гарден, Мариинского и Большого, Метрополитен-опера, Парижской и Венской оперы. Подробнее
Когда: 27 мая в 21:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
В день рождения Петербурга площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов: эскимо, вафельные стаканчики, хрустящие трубочки, яркие сорбеты и освежающий фруктовый лёд. Отпустите себя хотя бы на один день в страну детства, где нет забот, диет и больного горла. Подробнее
В День города в саду Академии Художеств пройдет милый такс-парад. Проект объединяет заводчиков, любителей животных и всех, кто неравнодушен к собачьей моде. В 2014 году «Такс Парад» стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России». Подробнее
Когда: 27 мая, 12:00-14:00 Где: Сад Академии Художеств, Университетская наб., 17 Стоимость: бесплатно
Петропавловская крепость станет военным поселением скандинавских воинов. Гости фестиваля «Легенды норвежских викингов» увидят доблестные сражения, быт средневековых поселений варягов, послушают легенды и песни туманных фьордов. Подробнее
Когда: 27 мая 11:00-19:30 Где: Петропавловская крепость Стоимость: бесплатно
В конце мая райское пространство для гурманов появится в Охта Молле. 50 городских ресторанов и кафе откроют свои представительства на городском празднике «О, да! Еда». В этом году тема фестиваля: «Улица». Подробнее
Когда: 27-28 мая, 12:00-22:00 Где: Торгово-развлекательный центр «Охта Молл», ул. Якорная, 5 Стоимость: бесплатно
В Петербурге пройдет традиционный «Карнавал литературных героев», в котором все желающие могут принять участие. Перевоплотитесь на один день в любимого героя, выиграйте конкурс на лучший костюм и познакомьтесь с интересными людьми. Подробнее
Когда: 28 мая, 12:00-14:30 Где: Малая Садовая улица Стоимость: бесплатно
27-28 мая креативное пространство Люмьер-Холл наполнится умниками, готовыми делится идеями и узнавать новое. Посетители увидят последние разработки в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, померятся IQ и соберут робота. Подробнее
Когда: 27-28 мая, 11:00-20:00 Где: Креативное пространство «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, 74ц Стоимость: 450-590 рублей