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Планы на неделю: куда пойти 29 мая - 2 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:25

Петербург отметил день рождения и готов начать летний сезон. Фестиваль уличных театров порадует горожан новыми постановками, в Пскове пройдет бесплатный Пушкинский фестиваль, 31 мая завершится проект «Культура рядом». Забей на проблемы и ...

Удивляйся на фестивале уличных театров






Традиционный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет 2-4 июня. Цветущий остров превратится в сказочную землю, населенную фантастическими существами. Экспериментальные, будоражащие воображение костюмы и постановки ждут гостей фестиваля. Подробнее

Когда:2 июня 17:00-21:30
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Стоимость: бесплатно

Веселись на Пушкинском фестивале в Пскове






3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. Фестиваль продлится со 2 по 6 июня, на празднике выступят музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев. В программе квесты, ярмарки, выставки. Подробнее

Когда:2 июня 11:00-18:00
Где: г. Псков
Стоимость: бесплатно

Любуйся скульптурами из песка






В День города на пляже Петропавловской крепости открылся фестиваль песчаных скульптур. В этом году скульпторы прославляют величие России и самые значимые события в истории страны. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: 250-350 рублей

Открой новое на выставке «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову»






31 мая в Эрмитаже откроется первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову. Подробнее

Когда: 31 мая-3 сентября
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2
Стоимость:до 600 рублей

Наслаждайся музыкой в парке






Ежегодные бесплатные концерты под открытым небом пройдут в Яблоневом саду. Проект «Культура рядом» приглашает вас насладиться весенними вечерами и волшебной музыкой под сенью деревьев. Подробнее

Когда: 31 мая 19:00
Где: Яблоневый сад, Белградская ул., 16
Стоимость: бесплатно

Будь в тренде театральной жизни в «Галерее»






Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты. Подробнее

Когда: 30 мая-1 июня в 19:30, 2 июня в 19:00
Где: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Стоимость: бесплатно

Попади в мир Густава Климта






В креативном пространстве Люмьер-Холл открылась выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
Стоимость: 350-500 рублей
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