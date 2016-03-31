Планы на неделю: куда пойти 29 мая - 2 июня

Петербург отметил день рождения и готов начать летний сезон. Фестиваль уличных театров порадует горожан новыми постановками, в Пскове пройдет бесплатный Пушкинский фестиваль, 31 мая завершится проект «Культура рядом». Забей на проблемы и ...
3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. Фестиваль продлится со 2 по 6 июня, на празднике выступят музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев. В программе квесты, ярмарки, выставки. Подробнее
Когда:2 июня 11:00-18:00 Где: г. Псков Стоимость: бесплатно
31 мая в Эрмитаже откроется первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову. Подробнее
Когда: 31 мая-3 сентября Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2 Стоимость:до 600 рублей
Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты. Подробнее
Когда: 30 мая-1 июня в 19:30, 2 июня в 19:00 Где: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а Стоимость: бесплатно
В креативном пространстве Люмьер-Холл открылась выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А Стоимость: 350-500 рублей