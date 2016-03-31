Планы на неделю: куда пойти 29 мая - 2 июня

Петербург отметил день рождения и готов начать летний сезон. Фестиваль уличных театров порадует горожан новыми постановками, в Пскове пройдет бесплатный Пушкинский фестиваль, 31 мая завершится проект «Культура рядом». Забей на проблемы и ...Традиционный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет 2-4 июня. Цветущий остров превратится в сказочную землю, населенную фантастическими существами. Экспериментальные, будоражащие воображение костюмы и постановки ждут гостей фестиваля.2 июня 17:00-21:30Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кировабесплатно3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. Фестиваль продлится со 2 по 6 июня, на празднике выступят музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев. В программе квесты, ярмарки, выставки.2 июня 11:00-18:00г. ПсковбесплатноВ День города на пляже Петропавловской крепости открылся фестиваль песчаных скульптур. В этом году скульпторы прославляют величие России и самые значимые события в истории страны.10:00-22:00Петропавловская крепость250-350 рублей31 мая в Эрмитаже откроется первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову.31 мая-3 сентябряГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2до 600 рублейЕжегодные бесплатные концерты под открытым небом пройдут в Яблоневом саду. Проект «Культура рядом» приглашает вас насладиться весенними вечерами и волшебной музыкой под сенью деревьев.31 мая 19:00Яблоневый сад, Белградская ул., 16бесплатноФестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты.30 мая-1 июня в 19:30, 2 июня в 19:00ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30абесплатноВ креативном пространстве Люмьер-Холл открылась выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.11:00-23:00«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А350-500 рублей