Йо-хо-хо, и бутылка рома: фильмы и сериалы о пиратах

«Остров сокровищ»

«Пираты Эгейского моря»

«Одиссея капитана Блада»

«Пираты»

«Чёрные паруса»

«Капитан Крюк»

«Остров головорезов»

«Пираты семи морей: Чёрная борода»

«Синдбад»

«Череп и кости»

Многие зрители уже успели посмотреть новую часть знаменитой франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и вдохновиться их прекрасной эстетикой. Специально для тех, кто хочет продолжить своё кинематографическое путешествие вместе с безбашенными морскими разбойниками, мы приготовили новую подборку «Йо-хо-хо, и бутылка рома».Двукратный лауреат премии «Оскар» Чарлтон Хестон, блистательный Кристофер Ли, известный по роли волшебника Сарумана в трилогиях «Хоббит» и «Властелин колец», и неподражаемый Кристиан Бэйл составили великолепный каст приключенческого фильма «Остров сокровищ».Однажды обыкновенный проказник Джим Хокинс находит на дне сундука бывшего постояльца какие-то загадочные бумаги. Изучив документы, герой понимает: Билли Бонс был не просто моряком, а штурманом знаменитого капитана Флинта, награбившим огромное состояние. Среди прочих записей и пометок мальчик находит и карту, следуя которой можно найти зарытые сокровища того самого Флинта. Показав удивительную находку доктору Ливси и сквайру Трелони, герой отправляется вместе со взрослыми в увлекательное путешествие на другой конец света.Мало кто знает, что всеми уважаемый русский дворянин Иван Андреевич Варвац был когда-то грозой турецких кораблей и прославленным пиратом Иоаннисом Варвакисом. Уже в 35 лет этот отчаянный грек был объявлен в розыск самим султаном Османской империи. За голову хитроумного моряка была назначена небывалая цена — тысяча пиастров, однако никому не удалось даже приблизиться к судну этого удалого мужчины. Фильм «Пираты Эгейского моря» — история превращения грозы морей и океанов в отважного члена русской эскадры, защитника слабых и обделённых. Под руководством талантливого графа А. Орлова и необычайно умного адмирала Г. Спиридова Варвакис сумел сокрушить непобедимый до того времени турецкий флот и завоевать славу самого дерзкого моряка своей эпохи.Никто не знает, почему люди выбирают путь пиратства. Одним хотелось быстрой наживы, другим — приключений, а третьи были просто нечисты на руку. Но были и те, кто ни по характеру своему, ни по происхождению, ни по природе не были готовы к этому неблагодарному делу, однако злодейка-судьба всё же отправила их по наклонной. Именно к последним относится Питер Блад, бывший врач и уважаемый дворянин, а ныне преступник, мятежник и капитан пиратского судна. Отнюдь не по собственному желанию герой совершил столь коренное перевоплощение, однако новая роль удавалась ему мастерски. Спустя всего пару лет одно только имя капитана Блада внушало утробный ужас всем до единого морякам. Испанские власти готовы были отдать что угодно, лишь бы увидеть бесстрашного разбойника за решёткой, но, к счастью или к сожалению, то неизменно умудрялся избежать их ловушек.Испанский сериал «Пираты» рассказывает об Альваро Мондего, бабнику и транжире, попавшему в крайне неприятный переплёт из-за своих многочисленных долгов и пагубных пристрастий. Чтобы хоть как-то удержать паренька от саморазрушения, король отправляет Альваро на ответственное задание. Будучи далеко не самым ответственным исполнителем, герой проваливает миссию, а потом и вовсе оказывается в плену у пиратского капитана Боканегра и его красавицы-дочери Кармен. Благодаря своему неиссякаемому обаянию и харизме наш обманщик умудряется завоевать доверие угрюмого моряка и даже вступить в ряды смелых морских разбойников.Действие американского сериала «Чёрные паруса» разворачивается в Золотой век пиратства, когда морями и океанами по всему миру правили не доблестные королевские военные, а бесстрашные и отчаянные головорезы, понять законы которых простым смертным не дано.На небольшом острове Нью-Провиденс балом правят воры и мошенники. Неудивительно, что именно здесь многие пираты нашли себе убежище. С помощью махинаций одного из «управляющих» и его находчивой дочери капитаны многих судов, в том числе единственный и неповторимый Флинт, отмывают заработанные грабежом деньги. Однако с течением времени всем становится неуютно так жить. Заручившись поддержкой других моряков, мужчина задумывает присвоить остров себе, т.е. отделиться от Британской империи. Сделать это, конечно же, очень сложно, однако нет на свете таких вершин, которые бы ни покорились смелому до самоотречения Флинту.Все думали, что коварный капитан Крюк навсегда исчез из Нетландии и оставил свои грязные делишки. Но не тут-то было: оказывается, злодей вот уже много десятилетий лелеет свою месть Питеру Пэну. Чтобы насолить заклятому врагу, пират похищает детей уже повзрослевшего героя, теперь известного всем как мистер Беннинг. Питер Беннинг понятия не имеет о магии, а Крюка и вовсе не помнит. Однако теперь, когда на кону оказались жизни дочки Мэгги и сына Джека, мужчина решает тряхнуть стариной и отправиться в далёкую-далёкую страну, где волшебство всё ещё возможно. Продолжение легендарной истории смотрите в фильме Стивена Спилберга «Крюк» с Дастином Хоффманом, Робином Уильямсом и Мэгги Смит в главных ролях.[Кто говорил, что женщинам не место на пиратском корабле, тот, видно, ни разу не встречал Морган Адамс, бесстрашную воительницу и грозу всех моряков. Унаследовав от отца суровый нрав и невероятную отвагу, девушка мастерски обводила вокруг пальца самых прославленных капитанов, чем и заработала себе приличное состояние. Однако в последнее время бандитка нацелилась на другую наживу: ей захотелось отобрать у своего злобного дядюшки карту, указывающую на остров с сокровищами. Сделать это не так-то просто, поскольку Дуглас Дог Браун — тот ещё пройдоха и хитрец. Чтобы наверняка обдурить старого пирата, Морган покупает себе раба-афериста Уильяма Шоу, прославленного мошенника и негодяя. Удастся ли героям осуществить желаемое, смотрите в приключенческом фильме «Остров головорезов» с Джиной Дэвис и Фрэнком Ланджеллой в главных ролях.В Золотой век пиратства не существовало человека более страшного, чем капитан Чёрная борода. Его боялись не только простые смертные: даже самые дерзкие и бездушные разбойники трепетали от ужаса, едва только услышав проклятое имя. Для нашего героя убийство — обыденное дело. Он никого не боится и никого не уважает, поэтому во всём мире нет на преступника управы. Вскоре Королева поручает своим отважным генералам истребить пиратов под корень, а уж ненавистного капитана Чёрная борода просто стереть с лица земли. Пока защитники британского престола придумывали стратегию боя, неистовый и свирепый моряк крал, убивал и мародёрствовал, даже не подозревая, что его «карьере» скоро придёт конец.Один из самых знаменитых пиратов на свете обрёл новую жизнь в британском сериале «Синдбад». Нелепая случайность превратила любимого брата и внука в ненавистного каждому изгоя. После того как простой Синдбад убил во время драки сына могущественного богача Акбари, паренька осудили на смерть, а его брата сразу убили. Будучи не в силах оправиться от горя, бабушка-ведьма проклинает героя: если молодой человек проведёт на суше больше 24 часов, то магическое ожерелье задушит его. Чудом Синдбаду удаётся сбежать, но вот только что же теперь делать? Выход один — путешествовать по морю. Обзаведясь весьма колоритными попутчиками, бесстрашный юноша отправляется навстречу опасностям, приключениям и славе!Джон Малкович («После прочтения сжечь, «Проект 281», «Дух тьмы»), Клэр Фой («Корона», «Волчий зал») и Ричард Койл представляют сериал «Череп и кости» о самом безумном пирате всех времён и народов — великом и ужасном Эдварде Тиче, больше известном как Чёрная борода.11 лет назад командор Уильям Джаггер убил легендарного пиратского капитана, вернее, он так считал. В действительности же коварный злодей отправил вместо себя на верную смерть двойника, а сам преспокойно командовал легионами разбойников с острова Санта Компанья. Спустя некоторое время британские власти поняли, что Чёрная борода всё ещё жив. Желая всё-таки уничтожить безумного преступника, а заодно и всех его отчаянных приспешников, правительство посылает в лагерь неприятеля шпиона Тома Лоу, которому предстоит невероятно сложная миссия.