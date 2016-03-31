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Места →

Планы на выходные: куда пойти 3-4 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:00

Как бы вас не смущала погода, помните, что наступило лето. Пора забросить скучные дела. На Елагине острове пройдет фестиваль уличных театров, на Дворцовой площади «Пикник» и «Пилот» споют песни Виктора Цоя, в Летнем саду раскинется «Город Мастеров», а на форте «Константин» запустят воздушных змеев. Возьми зонт и солнцезащитные очки и ...

Отрывайся на Дворцовой под песни группы «Кино»






3 июня на Дворцовой площади любимые рок-группы споют песни «Кино». Бесплатный фестиваль «Петербург live» посвятят 55-летнему юбилею Виктора Цоя. Вы услышите незабываемые композиции «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» в исполнении «Пилота», «Пикника» и «Кукрыниксов». Подробнее

Когда: 3 июня с 18:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно

Веселись на фестивале уличных театров






Традиционный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет 2-4 июня. Цветущий остров превратится в сказочную землю, населенную фантастическими существами. Экспериментальные, будоражащие воображение костюмы и постановки ждут гостей фестиваля. Подробнее

Когда: 3-4 июня, 13:00-22:00
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Стоимость: до 200 рублей


Погуляй по Древнему Риму






3 и 4 июня в Петербурге появится портал в Древний Рим. Гости фестиваля увидят воинов в сверкающих доспехах, погуляют на римской свадьбе, узнают о костюме и оружии. Подробнее

Когда: 3-4 июня, 13:00-16:30
Где: парк Екатерингоф, ул. Лифляндская, д. 12
Стоимость: бесплатно

Послушай Сурганову и Дельфина бесплатно






3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. Фестиваль продлится со 2 по 6 июня, на празднике выступят музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев. В программе квесты, ярмарки, выставки. Подробнее

Когда: 3 июня
Где: г. Псков
Стоимость: от 0

Запусти воздушного змея






В первые выходные июня на форте «Константин» в небо запустят сотни ярких воздушных змеев. Участники из разных уголков мира приедут в Кронштадт чтобы показать свои творения. Подробнее

Когда: 3-4 июня, 12:00-18:00
Где: г. Кронштадт, форт Константин
Стоимость: 200 рублей


Приходи на киносеанс в саду Фонтанного дома






В саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев. Подробнее

Когда: 3, 4 июня, в 19:00 и в 21:00
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 120 рублей

Стань мастером на все руки






В Летнем саду раскинется макет Петербурга с ремесленными слободами. На каждой улице гостей будут учить определенному мастерству. Самых любознательных ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», эстетов порадует музыкальная программа и модный показ. Подробнее

Когда: 3-4 июня, 12:00-17:00
Где: Летний сад
Стоимость: бесплатно

Смотри новые театральные постановки в «Галерее»






Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты. Подробнее

Когда: 3,4 июня в 15:00
Где: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Стоимость: бесплатно

Любуйся на песчаные скульптуры






Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. В этом году скульпторы прославляют величие России. Центральная композиция посвященна Санкт-Петербургу. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: 250-350 рублей


Прикоснись к высокому в Эрмитаже






В Эрмитаже открылась первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову. Подробнее

Когда: 10:00-18:00
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2
Стоимость: до 600 рублей
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