Планы на выходные: куда пойти 3-4 июня

Как бы вас не смущала погода, помните, что наступило лето. Пора забросить скучные дела. На Елагине острове пройдет фестиваль уличных театров, на Дворцовой площади «Пикник» и «Пилот» споют песни Виктора Цоя, в Летнем саду раскинется «Город Мастеров», а на форте «Константин» запустят воздушных змеев. Возьми зонт и солнцезащитные очки и ...
3 июня на Дворцовой площади любимые рок-группы споют песни «Кино». Бесплатный фестиваль «Петербург live» посвятят 55-летнему юбилею Виктора Цоя. Вы услышите незабываемые композиции «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» в исполнении «Пилота», «Пикника» и «Кукрыниксов». Подробнее
Когда: 3 июня с 18:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. Фестиваль продлится со 2 по 6 июня, на празднике выступят музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев. В программе квесты, ярмарки, выставки. Подробнее
В Летнем саду раскинется макет Петербурга с ремесленными слободами. На каждой улице гостей будут учить определенному мастерству. Самых любознательных ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», эстетов порадует музыкальная программа и модный показ. Подробнее
Когда: 3-4 июня, 12:00-17:00 Где: Летний сад Стоимость: бесплатно
Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты. Подробнее
Когда: 3,4 июня в 15:00 Где: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а Стоимость: бесплатно
Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. В этом году скульпторы прославляют величие России. Центральная композиция посвященна Санкт-Петербургу. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость Стоимость: 250-350 рублей
В Эрмитаже открылась первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову. Подробнее
Когда: 10:00-18:00 Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2 Стоимость: до 600 рублей