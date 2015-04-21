Премьеры июня

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , 16:40

Первый летний месяц будет сногсшибательно интересным: нас ждёт удивительная женщина-амазонка, откровения Гийома Кане и Марион Котийяр, восставшая из мёртвых египетская принцесса и целых 13 обличий Кейт Бланшет. Подробнее о кинопремьерах июня читайте в нашей новой подборке.



«Чудо-женщина» На экранах с 1 июня

Первая мировая война была в самом разгаре: каждый день сражения уносили тысячи жизней, разрушали миллионы семей, уничтожали дома, сносили целые города. У защитников свободы уже почти не осталось надежды, но случайная встреча двух совершенно непохожих героев помогла изменить ход истории. Американский пилот Стив Тревор после крушения своего самолёта просыпается на загадочном, отдалённом от остальной цивилизации острове Темискира, где живут прекрасные и могущественные воительницы-амазонки. Узнав о кровопролитных битвах, происходящих в мире людей, Диана, наследная принцесса амазонок и дочь самого Зевса, решает отправиться со Стивом на континент и положить конец войне.









Чего ожидать? Киностудии, наконец-то, пошли праведным путём и сделали фильм о потрясающей супергероине. «Чудо-женщина» обещает нам не только хлеба и зрелищ, но ещё лёгкую пропаганду феминистических идей, за что невероятное спасибо режиссёру Пэтти Дженкинс.



«Нелюбовь» На экранах с 1 июня

Новый фильм прославленного отечественного режиссёра Андрея Звягинцева показывает нам правдивую историю человеческих отношений. Евгения и Борис, главные герои картины, никогда особо не любили друг друга: их союз появился спонтанно, а причиной ему стала не взаимная привязанность, не страсть, не одержимость, а беременность. Спустя 12 лет супруги поняли: теперь они живут в настоящем аду, мучаясь и терзаясь от ненависти. Решившись, наконец, на развод, они, впрочем, не перестали ссориться, чем в итоге довели своего несчастного сына Алёшу до побега из дома.









Чего ожидать? Картины Звягинцева всегда затрагивают какие-то общечеловеческие проблемы, и «Нелюбовь» не стала исключением. Глубокая, пронзительная драма о настоящей жизни и настоящих чувствах.



«Мумия» На экранах с 8 июня

Две тысячи лет назад властолюбивую принцессу Аманет приговорили к погребению заживо в наказание за убийство собственного отца. Все считали, что наследница фараона погибла в муках, заточённая в каменном саркофаге, однако глупцы ошибались. Все эти годы девушка лелеяла месть, и, наконец, её час настал. Группа исследователей случайно обнаружила древнее захоронение с гробницей Аманет. Вызволенная из своей подземной тюрьмы, бесстрашная повелительница тьмы не остановится ни перед чем, чтобы покорить человеческий мир.









Чего ожидать? Ремейк приключенческого фильма — далеко не самая оригинальная идея, поэтому от новой «Мумии» ждать каких-то интересных вещей не стоит. Зато у зрителей, пришедших на сеанс, будет возможность полюбоваться на завораживающую пластику Софии Бутеллы.



«Анна Каренина. История Вронского» На экранах с 8 июня

Знаменитый роман Л. Н. Толстого получил новую жизнь и новую интерпретацию в драме Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Действие картины разворачивается в 1904 году: выросший сын героини работает врачом в российском военном госпитале. Внезапно Сергею Каренину привозят раненого офицера по фамилии Вронский, в котором мужчина сразу же узнаёт бывшего любовника матери. Не особенно надеясь на успех, он решает узнать у Алексея Кирилловича, что же на самом деле произошло между ним и красавицей Анной.









Чего ожидать? Всем зрителям, знакомым с нетленным романом Льва Николаевича, будет, безусловно, интересно посмотреть на этот кинематографический «сиквел» великого произведения. А те, кто ещё не успел зачитаться «Анной Каренино», увидят красивую трагическую историю любви.



«Чёрная бабочка» На экранах с 8 июня

Каждый творческий человек по-своему борется с отсутствием вдохновения: кто-то отправляется путешествовать, кто-то переключается на другой проект, но обычно артисты просто-напросто начинают злоупотреблять алкоголем. Именно в таком состоянии находится писатель Пол, живущий в отдалённом от цивилизации городке. После того как его новая книга была отвергнута редактором, мужчина поддался депрессии и стал целыми днями пить. Герой так бы и катился по наклонной, если бы не случайная встреча с пареньком Джеком. Новоиспечённый приятель подсказывает писателю сюжет для книги: а почему бы не написать об их, Джека и Пола, знакомстве? Разве это не удивительная история? Затея кажется совершенно бредовой, ведь с мужчинами ничего не происходит. «Но это только пока что», — загадочно говорит Джек.









Чего ожидать? «Чёрная бабочка» отдалённо напоминает культовую «Мизери», правда, здесь не будет ни шокирующих зверств Стивена Кинга, ни божественной Кэти Бейтс. Дать шанс Джонатану Риз Майерсу, конечно, стоит, но нужно быть осторожными: в последнее время актёр выбирает весьма неоднозначные проекты.



«Манифесто» На экранах с 8 июня

Фильм-исповедь, фильм-откровение, фильм-прозрение — всё это можно без малейших преувеличений сказать о новой картине «Манифесто» Джулиана Роузфельдта. Неповторимая актриса Кейт Бланшет исполнила в ленте целых 13 ролей, создала13 абсолютно разных личностей, которые красочно идоходчиво расскажут о истории искусства ХХ века.









Чего ожидать? Целых два года «Манифесто» шёл к нам, пробираясь сквозь всевозможные препятствия. Давайте же почтим создателей этого чудесного фильма, тем более, что в нём мы увидим бесподобную австралийскую диву.



«Трансформеры: Последний рыцарь» На экранах с 22 июня

После исчезновения Оптимуса Прайма на Земле наступил хаос. Грядёт разрушительная, кровопролитная война, выиграть которую у людей нет ни единого шанса. В очередной раз наш мир оказывается на грани катастрофы, только парочка смельчаков, решивших рискнуть собственной жизнью, способны предотвратить уничтожение человеческой расы. Чтобы осуществить эту миссию, героям придётся обратиться в прошлое, к истории знаменитого короля Артура, который одним из первых познал истинную мощь трансформеров.









Чего ожидать? Больше всего в пятой части «Трансформеров» озадачивает ни сюжет, ни бессмысленные диалоги, ни надоедливый пафос — ко всему этому мы привыкли ещё за предыдущие фильмы. А вот появление в кадре Энтони Хопкинса — настоящий сюрприз. Уважаемый сэр Энтони, что же вы здесь забыли?



«Антропоид» На экранах с 22 июня

Военная драма «Антропоид», основанная на реальных событиях, рассказывает об одноименной операции чешского сопротивления, целью которой было убийство Рейнхарда Гейдриха, третьего человека после Гитлера и Гиммлера. Два отважных молодых агента Йозеф Габчик и Ян Кубиш отправляются в оккупированную нацистскими властями Прагу, чтобы осуществить задуманное. Сочувствующие им люди всеми силами пытаются помочь, однако враги в буквальном смысле повсюду: в городе шагу нельзя ступить без ведома фашистов.









Чего ожидать? «Антропоид» обещает быть очень колоритным, хоть и пугающим: гнетущая атмосфера ужаса, кровопролития войны, шпионы, предательства и т.д. Добавьте к этому блистательного Киллиана Мёрфи и вы получите отличный триллер.



«Вечно молодой» На экранах с 22 июня

Кризис среднего возраста никому не даётся легко. А уж если вы женаты на одной из самых красивых женщин мира и заодно самой востребованной французской актрисе, то тогда депрессии не миновать. Когда-то весь мир сходил с ума по Гийому Кане, но теперь он лишь жалкая тень самого себя, ведь сейчас в моде подкачанные загорелые юнцы с лёгкой щетиной и многообещающим взглядом. После очередного унизительного комментария от какого-то незнакомца мужчина решает изменить свою жизнь и всеми правдами и неправдами вернуться на Олимп.









Чего ожидать? Комедия «Вечно молодой» — безусловно, смелая вещь. Далеко не каждый мужчина за 40 решится снять нелицеприятную комедию про себя и свои проблемы, поэтому советуем вознаградить месье Кане за такую отвагу.



«Гадкий я 3» На экранах с 29 июня

Грю уже давно отошёл от злодейских дел и стал примерным гражданином, который каждый день, рискуя собственной жизнью, защищает мир от всяческих преступников. Неожиданно выясняется, что у нашего героя есть брат-близнец. К сожалению, Дрю всё ещё занимается гадостями, более того, он хочет заманить исправившегося Грю на тёмную сторону…









Чего ожидать?

Вряд ли мультфильм сумеет повторить успех первой части «Гадкого я», но надежда ведь умирает последней, не так ли? Плюс ко всему, надо отдать создателям должное: брат-близнец получился весьма забавным, а это уже хорошо.











