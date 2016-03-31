Планы на неделю: куда пойти 5-9 июня

На неделе в городе на Неве пройдет международная гонка джет-сёрферов, в Михайловском саду откроется фестиваль ландшафтного дизайна «Императорские сады России», 8 июня на улицах города отметят День петербургских котов. Верь в лето и ...С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.9-18 июняМихайловский сад50-600 рублейВ Петербурге пройдет международная гонка MotoSurf. Зрители увидят соревнования профессиональных джет-сёрферов. Курортное настроение поддержат блюз и рок бэнды.9 июня, 12:00-19:00акватория Невы, пляж Петропавловской крепостибесплатно8 июня в Петербурге традиционно гуляют все прогрессивные котолюбы. День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы.8 июня, 11:00-20:00ул. Якубовича, 10бесплатноВ Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии.7 июня-6 октябряБироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12350-700 рублейС 3 по 30 июня в форте «Константин» ждут бесстрашных любителей пощекотать нервы. Вы спуститесь в темные подземелья, узнаете страшные тайны узников, увидите призраков.3-30 июня, 10:00-22:00Форт «Великий князь Константин», г. Кронштадт200-1200 рублейНа открытии Всероссийского Пушкинского фестиваля поэзии в этом году выступили Светлана Сурганова и Дельфин. Но праздник продолжается, на дни фестиваля Псков и окрестности превратятся в обитель искусства: на улицах выступят драмтеатры, художники выйдут на пленэр. В Пушкинских горах устроят квест и парад воздушных змеев.до 6 июняг. Псковот 0Настоящий подарок модницам Северной столицы сделал Эрмитаж. В Главном штабе выставили более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе».10:30-18:30Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10300-600 рублей