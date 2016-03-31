Планы на неделю: куда пойти 5-9 июня

На неделе в городе на Неве пройдет международная гонка джет-сёрферов, в Михайловском саду откроется фестиваль ландшафтного дизайна «Императорские сады России», 8 июня на улицах города отметят День петербургских котов. Верь в лето и ...
С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее
Когда: 9-18 июня Где: Михайловский сад Стоимость: 50-600 рублей
8 июня в Петербурге традиционно гуляют все прогрессивные котолюбы. День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы. Подробнее
Когда: 8 июня, 11:00-20:00 Где: ул. Якубовича, 10 Стоимость: бесплатно
В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее
Когда: 7 июня-6 октября Где: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12 Стоимость: 350-700 рублей
На открытии Всероссийского Пушкинского фестиваля поэзии в этом году выступили Светлана Сурганова и Дельфин. Но праздник продолжается, на дни фестиваля Псков и окрестности превратятся в обитель искусства: на улицах выступят драмтеатры, художники выйдут на пленэр. В Пушкинских горах устроят квест и парад воздушных змеев. Подробнее
Настоящий подарок модницам Северной столицы сделал Эрмитаж. В Главном штабе выставили более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее
Когда: 10:30-18:30 Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: 300-600 рублей