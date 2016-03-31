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Планы на неделю: куда пойти 5-9 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:55

На неделе в городе на Неве пройдет международная гонка джет-сёрферов, в Михайловском саду откроется фестиваль ландшафтного дизайна «Императорские сады России», 8 июня на улицах города отметят День петербургских котов. Верь в лето и ...

Любуйся красотой на фестивале «Императорские сады России»






С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее

Когда: 9-18 июня
Где: Михайловский сад
Стоимость: 50-600 рублей


Поймай волну на гонке джет-сёрферов






В Петербурге пройдет международная гонка MotoSurf. Зрители увидят соревнования профессиональных джет-сёрферов. Курортное настроение поддержат блюз и рок бэнды. Подробнее

Когда: 9 июня, 12:00-19:00
Где: акватория Невы, пляж Петропавловской крепости
Стоимость: бесплатно

Гуляй на Дне петербургских котов






8 июня в Петербурге традиционно гуляют все прогрессивные котолюбы. День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы. Подробнее

Когда: 8 июня, 11:00-20:00
Где: ул. Якубовича, 10
Стоимость: бесплатно

Узнай модного Пушкина






В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее

Когда: 7 июня-6 октября
Где: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12
Стоимость: 350-700 рублей

Познакомься с привидениями форта «Константин»






С 3 по 30 июня в форте «Константин» ждут бесстрашных любителей пощекотать нервы. Вы спуститесь в темные подземелья, узнаете страшные тайны узников, увидите призраков. Подробнее


Когда: 3-30 июня, 10:00-22:00
Где: Форт «Великий князь Константин», г. Кронштадт
Стоимость: 200-1200 рублей

Гуляй по Пушкинским местам






На открытии Всероссийского Пушкинского фестиваля поэзии в этом году выступили Светлана Сурганова и Дельфин. Но праздник продолжается, на дни фестиваля Псков и окрестности превратятся в обитель искусства: на улицах выступят драмтеатры, художники выйдут на пленэр. В Пушкинских горах устроят квест и парад воздушных змеев. Подробнее

Когда: до 6 июня
Где: г. Псков
Стоимость: от 0

Присмотри туфли в Эрмитаже






Настоящий подарок модницам Северной столицы сделал Эрмитаж. В Главном штабе выставили более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее

Когда: 10:30-18:30
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: 300-600 рублей
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