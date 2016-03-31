Планы на выходные: куда пойти 10-12 июня

Впереди нас ждут три выходных дня, наполненные самыми интересными событиями. По Петербургу проедут цветочные кареты, на Елагине острове откроется выставка «Стекло и керамика в пейзаже», в Михайловском саду покажут авангардные спектакли, Конногвардейский бульвар станет КОТОгвардейским в честь праздника котов. Не переставай удивляться Петербургу и ...Традиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе с 10 июня.с 10 июняСоляной переулокбесплатноС 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.9-18 июня, 10:00-20:00Михайловский сад50-600 рублейНа два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ».9,10 июня, 12:00-19:00акватория Невы, пляж Петропавловской крепостибесплатноЗрелищная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдет на Елагине острове. На три дня парк станет чудесной страной, где растут керамические цветы и парят стеклянные ангелы. Гости будут любоваться на произведения молодых художников и закоренелых мэтров.10-12 июня, 10:00-19:00Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова30-100 рублейДень Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы. 10 июня Конногвардейский бульвар станет КОТОгвардейским. В 12:00 начнутся праздничные гуляния, с развлекательной программой и ярмаркой. Вы построите город для кошек, создадите гигантского кота из лего, запустите воздушные шары к Созвездию Кошки.10 июня с 12:00ул. Якубовича, 10бесплатноМеждународный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте.10 июня с 12:00г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории КронштадтабесплатноДень России в Северной столице отметят Международным фестивалем цветов. По Невскому проспекту прокатятся конные экипажи, украшенные цветочными композициями, на Дворцовой площади пройдет концерт «Вальс цветов» при участии солистов Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.12 июня, с 14:00 до 22:00Дворцовая площадь, Невский проспектбесплатноВ Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии.7 июня-6 октябряБироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12.350-700 рублейСолисты Мариинского театра Владимир Самсонов, Эдем Умеров и Виктор Коротич выступят в Таврическом саду. Гости бесплатно насладятся известными оперными ариями, популярными эстрадными и народными песнями.10 июня, 15:00-17:00Таврический сад, Потемкинская ул., 2бесплатноВ саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев.10,11 июня в 19:00 и в 21:00Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53120 рублей