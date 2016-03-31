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Отдых →

Планы на выходные: куда пойти 10-12 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 07:55

Впереди нас ждут три выходных дня, наполненные самыми интересными событиями. По Петербургу проедут цветочные кареты, на Елагине острове откроется выставка «Стекло и керамика в пейзаже», в Михайловском саду покажут авангардные спектакли, Конногвардейский бульвар станет КОТОгвардейским в честь праздника котов. Не переставай удивляться Петербургу и ...

Гуляй под парящими зонтиками






Традиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе с 10 июня. Подробнее

Когда: с 10 июня
Где: Соляной переулок
Стоимость: бесплатно

Изумись ландшафтному дизайну в Михайловском саду






С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее

Когда: 9-18 июня, 10:00-20:00
Где: Михайловский сад
Стоимость: 50-600 рублей

Поймай волну на гонке джет-сёрферов






На два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ». Подробнее

Когда: 9,10 июня, 12:00-19:00
Где: акватория Невы, пляж Петропавловской крепости
Стоимость: бесплатно

Отдыхай в окружении стеклянных скульптур






Зрелищная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдет на Елагине острове. На три дня парк станет чудесной страной, где растут керамические цветы и парят стеклянные ангелы. Гости будут любоваться на произведения молодых художников и закоренелых мэтров. Подробнее

Когда: 10-12 июня, 10:00-19:00
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Стоимость: 30-100 рублей

Отметь День петербургских котов





День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы. 10 июня Конногвардейский бульвар станет КОТОгвардейским. В 12:00 начнутся праздничные гуляния, с развлекательной программой и ярмаркой. Вы построите город для кошек, создадите гигантского кота из лего, запустите воздушные шары к Созвездию Кошки. Подробнее

Когда: 10 июня с 12:00
Где: ул. Якубовича, 10
Стоимость: бесплатно

Займись эко-дизайном






Международный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте. Подробнее

Когда: 10 июня с 12:00
Где: г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории Кронштадта
Стоимость: бесплатно

Посмотри на цветочные кареты






День России в Северной столице отметят Международным фестивалем цветов. По Невскому проспекту прокатятся конные экипажи, украшенные цветочными композициями, на Дворцовой площади пройдет концерт «Вальс цветов» при участии солистов Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер. Подробнее

Когда: 12 июня, с 14:00 до 22:00
Где: Дворцовая площадь, Невский проспект
Стоимость: бесплатно

Узнай больше о А.С. Пушкине






В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее

Когда: 7 июня-6 октября
Где: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12.
Стоимость: 350-700 рублей

Послушай трех баритонов в Таврическом саду






Солисты Мариинского театра Владимир Самсонов, Эдем Умеров и Виктор Коротич выступят в Таврическом саду. Гости бесплатно насладятся известными оперными ариями, популярными эстрадными и народными песнями. Подробнее

Когда: 10 июня, 15:00-17:00
Где: Таврический сад, Потемкинская ул., 2
Стоимость: бесплатно


Смотри кино под вековыми деревьями






В саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев. Подробнее

Когда: 10,11 июня в 19:00 и в 21:00
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 120 рублей
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