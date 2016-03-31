Планы на выходные: куда пойти 10-12 июня

Впереди нас ждут три выходных дня, наполненные самыми интересными событиями. По Петербургу проедут цветочные кареты, на Елагине острове откроется выставка «Стекло и керамика в пейзаже», в Михайловском саду покажут авангардные спектакли, Конногвардейский бульвар станет КОТОгвардейским в честь праздника котов. Не переставай удивляться Петербургу и ...
С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее
Когда: 9-18 июня, 10:00-20:00 Где: Михайловский сад Стоимость: 50-600 рублей
На два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ». Подробнее
Зрелищная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдет на Елагине острове. На три дня парк станет чудесной страной, где растут керамические цветы и парят стеклянные ангелы. Гости будут любоваться на произведения молодых художников и закоренелых мэтров. Подробнее
Когда: 10-12 июня, 10:00-19:00 Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова Стоимость: 30-100 рублей
День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы. 10 июня Конногвардейский бульвар станет КОТОгвардейским. В 12:00 начнутся праздничные гуляния, с развлекательной программой и ярмаркой. Вы построите город для кошек, создадите гигантского кота из лего, запустите воздушные шары к Созвездию Кошки. Подробнее
Когда: 10 июня с 12:00 Где: ул. Якубовича, 10 Стоимость: бесплатно
День России в Северной столице отметят Международным фестивалем цветов. По Невскому проспекту прокатятся конные экипажи, украшенные цветочными композициями, на Дворцовой площади пройдет концерт «Вальс цветов» при участии солистов Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер. Подробнее
Когда: 12 июня, с 14:00 до 22:00 Где: Дворцовая площадь, Невский проспект Стоимость: бесплатно
В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее
Когда: 7 июня-6 октября Где: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12. Стоимость: 350-700 рублей
Солисты Мариинского театра Владимир Самсонов, Эдем Умеров и Виктор Коротич выступят в Таврическом саду. Гости бесплатно насладятся известными оперными ариями, популярными эстрадными и народными песнями. Подробнее