Планы на неделю: куда пойти 13-16 июня

После длинных выходных проведите неделю спокойно, наслаждаясь городскими инсталляциями, фестивалем ландшафтного дизайна, «Диалогами» режиссеров и актеров. Успей урвать себе летнего солнца и ...С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.10:00-20:00Михайловский сад50-600 рублей13 июня в Главном Штабе Эрмитажа люди культуры обсудят важные вопросы города и страны. В «Диалогах» примут участие режиссеры Александр Сокуров и Лев Додин, писательница Светлана Алексиевич.13 июня, 15:00-18:00Главный Штаб Эрмитажа, Дворцовая пл.,2бесплатноВ Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии.7 июня-6 октябряБироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12350-700 рублейТрадиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе с 10 июня.до 9 июляСоляной переулокбесплатноМеждународный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте.до 18 июняг. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории КронштадтабесплатноС 3 по 30 июня в форте «Константин» ждут бесстрашных любителей пощекотать нервы. Вы спуститесь в темные подземелья, узнаете страшные тайны узников, увидите призраков.10:00-22:00Форт «Великий князь Константин», г. Кронштадтот 200 рублей