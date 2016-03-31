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Планы на неделю: куда пойти 13-16 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 09:40

После длинных выходных проведите неделю спокойно, наслаждаясь городскими инсталляциями, фестивалем ландшафтного дизайна, «Диалогами» режиссеров и актеров. Успей урвать себе летнего солнца и ...

Посмотри на авангард в цвету






С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее

Когда: 10:00-20:00
Где: Михайловский сад
Стоимость: 50-600 рублей

Послушай «Диалоги» деятелей культуры






13 июня в Главном Штабе Эрмитажа люди культуры обсудят важные вопросы города и страны. В «Диалогах» примут участие режиссеры Александр Сокуров и Лев Додин, писательница Светлана Алексиевич. Подробнее

Когда: 13 июня, 15:00-18:00
Где: Главный Штаб Эрмитажа, Дворцовая пл.,2
Стоимость: бесплатно

Узнай другого Пушкина






В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее

Когда: 7 июня-6 октября
Где: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12
Стоимость: 350-700 рублей

Гуляй под парящими зонтиками






Традиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе с 10 июня. Подробнее

Когда: до 9 июля
Где: Соляной переулок
Стоимость: бесплатно


Спаси планету на экологическом фестивале







Международный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте. Подробнее

Когда: до 18 июня
Где: г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории Кронштадта
Стоимость: бесплатно

Познакомься с призраками форта «Константин»






С 3 по 30 июня в форте «Константин» ждут бесстрашных любителей пощекотать нервы. Вы спуститесь в темные подземелья, узнаете страшные тайны узников, увидите призраков. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Форт «Великий князь Константин», г. Кронштадт
Стоимость: от 200 рублей
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