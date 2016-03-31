Планы на неделю: куда пойти 13-16 июня

С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее
Когда: 10:00-20:00 Где: Михайловский сад Стоимость: 50-600 рублей
В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее
Когда: 7 июня-6 октября Где: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12 Стоимость: 350-700 рублей