Планы на выходные: куда пойти 17-18 июня

На выходных в Гатчине пройдет первый парковый театрально-музыкальный фестиваль оперетты в России. На площади у ТЮЗа две армии сразятся подушками, в саду Фонтанного дома откроется фестиваль Бродский Драйв, по парадным в стиле модерн проведут бесплатные экскурсии. Оставь заботы дома и ...
В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях. Вместе с певцами и музыкантами в шоу примут участие каскадеры, ходулисты, акробаты и жонглеры, а также жители Дворцовой фермы Гатчины - кролики, куры и козы. Подробнее
Когда: 17-19 июня в 20:00 Где: г. Гатчина, Красноармейский пр., 2 Стоимость: 500-3500 рублей
В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее
Когда: 18 июня 19:00 Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53 Стоимость: 300 рублей
Город на Неве славится не только прекрасной архитектурой, но и добрыми людьми, готовыми поделиться знаниями. 18 июня в третий раз пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по парадным в стиле модерн. Подробнее
17 июня всех желающих приглашают в старинную усадьбу «Уткина дача». Музей городской скульптуры проведет здесь день открытых дверей, расскажет о жизни дворян, научит играть в крокет, рисовать на пленэре. Подробнее
С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее
Когда: 17-18 июня, 10:00-20:00 Где: Михайловский сад Стоимость: 50-600 рублей