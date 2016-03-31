Планы на выходные: куда пойти 17-18 июня

На выходных в Гатчине пройдет первый парковый театрально-музыкальный фестиваль оперетты в России. На площади у ТЮЗа две армии сразятся подушками, в саду Фонтанного дома откроется фестиваль Бродский Драйв, по парадным в стиле модерн проведут бесплатные экскурсии. Оставь заботы дома и ...В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях. Вместе с певцами и музыкантами в шоу примут участие каскадеры, ходулисты, акробаты и жонглеры, а также жители Дворцовой фермы Гатчины - кролики, куры и козы.17-19 июня в 20:00г. Гатчина, Красноармейский пр., 2500-3500 рублей17 июня две армии сойдутся в бою, чтобы выяснить чья подушка крепче. Ежегодный аттракцион «Битва подушками» пройдет в Петербурге на площади перед ТЮЗом.17 июня, 14:45-16:00Парк перед ТЮЗом, Пионерская площадьбесплатноВ саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой.18 июня 19:00Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53300 рублейВ середине июня на Малой Конюшенной улице появится портал в Великобританию. Веселые бульдоги с английскими манерами и английский чай порадуют каждого гостя.17 июня, 12:00-16:00Малая Конюшенная ул.бесплатноГород на Неве славится не только прекрасной архитектурой, но и добрыми людьми, готовыми поделиться знаниями. 18 июня в третий раз пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по парадным в стиле модерн.18 июня, 10:00-21:30бесплатно17 июня всех желающих приглашают в старинную усадьбу «Уткина дача». Музей городской скульптуры проведет здесь день открытых дверей, расскажет о жизни дворян, научит играть в крокет, рисовать на пленэре.17 июня, 12:00-18:00Уткин проспект, 2бесплатно, по регистрацииВ саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев.17 июня, 19:00, 21:00Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53120 рублейС 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.17-18 июня, 10:00-20:00Михайловский сад50-600 рублейМеждународный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте.17 июня 12:00-14:00, 18 июня 13:00-16:00г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории КронштадтабесплатноС 18 июня над Петербургом будут парить музы старинной музыки. В окружении архитектурного ансамбля Петропавловской крепости гости насладятся звучанием карильона.18 июня 19:00Петропавловская крепостьбесплатно