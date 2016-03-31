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Планы на выходные: куда пойти 17-18 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 07:45

На выходных в Гатчине пройдет первый парковый театрально-музыкальный фестиваль оперетты в России. На площади у ТЮЗа две армии сразятся подушками, в саду Фонтанного дома откроется фестиваль Бродский Драйв, по парадным в стиле модерн проведут бесплатные экскурсии. Оставь заботы дома и ...

Наслаждайся представлением на фестивале «Оперетта-Парк»







В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях. Вместе с певцами и музыкантами в шоу примут участие каскадеры, ходулисты, акробаты и жонглеры, а также жители Дворцовой фермы Гатчины - кролики, куры и козы. Подробнее

Когда: 17-19 июня в 20:00
Где: г. Гатчина, Красноармейский пр., 2
Стоимость: 500-3500 рублей

Дерись подушками






17 июня две армии сойдутся в бою, чтобы выяснить чья подушка крепче. Ежегодный аттракцион «Битва подушками» пройдет в Петербурге на площади перед ТЮЗом. Подробнее

Когда: 17 июня, 14:45-16:00
Где: Парк перед ТЮЗом, Пионерская площадь
Стоимость: бесплатно

Слушай джаз в саду Фонтанного дома






В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее

Когда: 18 июня 19:00
Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 300 рублей

Общайся с английскими бульдогами






В середине июня на Малой Конюшенной улице появится портал в Великобританию. Веселые бульдоги с английскими манерами и английский чай порадуют каждого гостя. Подробнее

Когда: 17 июня, 12:00-16:00
Где: Малая Конюшенная ул.
Стоимость: бесплатно

Узнай о стиле модерн в Петербурге






Город на Неве славится не только прекрасной архитектурой, но и добрыми людьми, готовыми поделиться знаниями. 18 июня в третий раз пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по парадным в стиле модерн. Подробнее

Когда: 18 июня, 10:00-21:30
Стоимость: бесплатно

Проведи выходной как дворянин






17 июня всех желающих приглашают в старинную усадьбу «Уткина дача». Музей городской скульптуры проведет здесь день открытых дверей, расскажет о жизни дворян, научит играть в крокет, рисовать на пленэре. Подробнее

Когда: 17 июня, 12:00-18:00
Где: Уткин проспект, 2
Стоимость: бесплатно, по регистрации

Смотри кино под открытым небом






В саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев. Подробнее

Когда: 17 июня, 19:00, 21:00
Где: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 120 рублей

Успей попасть на фестиваль «Императорские сады России»






С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка. Подробнее

Когда: 17-18 июня, 10:00-20:00
Где: Михайловский сад
Стоимость: 50-600 рублей

Приходи на закрытие «КронФеста»






Международный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте. Подробнее

Когда: 17 июня 12:00-14:00, 18 июня 13:00-16:00
Где: г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории Кронштадта
Стоимость: бесплатно

Обалдей от карильонной музыки






С 18 июня над Петербургом будут парить музы старинной музыки. В окружении архитектурного ансамбля Петропавловской крепости гости насладятся звучанием карильона. Подробнее

Когда: 18 июня 19:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: бесплатно
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