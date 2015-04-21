Чёрный кинематограф: дюжина классических фильмов-нуар

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , 15:30

Роковые красавицы, скрывающие страшные тайны, коварные убийцы, поджидающие на каждом шагу, страстные поцелуи и, конечно же, гнетущая атмосфера ужаса — всё это в изобилии найдётся в классических фильмах эстетики нуар. Именно подобным бессмертным шедеврам и посвящена наша новая подборка «Чёрный кинематограф».



«Сансет Бульвар» 1950 г.

Драма «Сансет Бульвар» Билли Уайлдера, обладателя целых 7 статуэток «Оскар», режиссёра таких известных картин, как «Свидетель обвинения», «Квартира» и «В джазе только девушки», по праву считается не только одним из лучших фильмов-нуар, но и одной из культовых лент в истории мирового кинематографа.

Чванливый сценарист-неудачник Джо Гиллис вот уже долгое время пытается пробиться в Голливуд, но безуспешно. На последней встрече с представителями студии Paramount его новое творение разнесли в пух и прах, так что в ближайшем будущем работа герою не светит. Встреча с коллекторами ещё больше усугубляет ситуацию: в отчаянной попытке сбежать от преследователей Джо сворачивает с шоссе и внезапно оказывается перед огромным и опустевшим, как он думает, поместьем. Через несколько минут откуда-то сверху раздаётся женский голос, и дворецкий, неожиданно появившийся в дверях, приглашает мистера Гиллиса внутрь познакомиться с хозяйкой. Последняя кажется весьма приятной женщиной с очень знакомым лицом. Ах, ну конечно! Это же легендарная Норма Дезмонд, забытая всеми звезда, потерявшая рассудок под конец жизни. Поскольку идти юноше особо некуда, он решает остаться и «помочь» актрисе с её новым сценарием. Кто бы мог подумать, что жертвой обстоятельств станет не безобидная пожилая дама, а изворотливый ловелас…









«Заворожённый» 1945 г.

Доктор Констанс Питерсен — молодой психиатр в небольшой больнице Грин Мэнорс, расположенной вдалеке от остальной цивилизации. Нелюдимая и отстранённая, девушка всегда была белой вороной в коллективе, однако со своими рабочими обязанностями она справлялась на ура. Природная холодность, помноженная на любопытство — вот залог хорошего специалиста.

Когда бывший директор больницы доктор Марчинсон был насильно отправлен на пенсию, Констанс заволновалась: наверняка им пришлют очередного пожилого джентльмена, который не верит в психоанализ, зато не прочь лечить пациентов кровопусканиями. К большому удивлению героини, новым главой Грин Мэнорс стал молодой и крайне либеральный (по крайней мере, так казалось на первый взгляд) доктор Энтони Эдвардс. Хотя мужчина вёл себя приветливо и открыто, отчего-то Констанс относилась к приезжему с подозрением: постоянная забывчивость, странные фобии, внезапная нервозность выдавали в новом враче человека эмоционально и психически нестабильного. Желая докопаться до истины, героиня изучает биографию Эдвардса и вскоре выясняет, что он самозванец.









«Дьяволицы» 1954 г.

Триллер «Дьяволицы» французского режиссёра Анри-Жоржа Клузо — завораживающая и ужасная о предательстве и возмездии.

Все ученики в школе Сен-Клу знают: директор Мишель Деласаль — настоящий поддонок. Он крутит страстные романы с учительницами, постоянно издевается над учениками, унижает и бьёт жену, хотя именно ей принадлежит заведение. Как бы ни хотелось многим помочь бедняжке Кристин, никто не решался открыто противостоять Мишелю, ведь в желании отомстить последний пойдёт на любую гадость.

Но однажды, в очередной раз наблюдая, как месьё Деласаль оскорбляет супругу, одна преподавательница Николь, тоже когда-то состоявшая с ним в связи, придумывает гениальный план. Женщинам, т.е. ей и Кристин, нужно объединить усилия и уничтожить этого наглого тирана. В скором времени Николь заманила Мишеля в маленький городок и напоила того до потери чувств. Затем коварные сообщницы кинули тело мужчины в бассейн, где он и утонул. На следующее утро страшно довольные своим освобождением героини выглянули в окно и тут же отпрянули в ужасе: труп пропал! Неужели этот мерзкий пройдоха не умер? Или кто-то вытащил его из воды? Если так, то кто, кто же станет помогать такому никчёмному типу?









«Мёртв по прибытии» 1950 г.

«Мёртв по прибытии» — культовая нуар-лента Рудольфа Мате, которая даже спустя почти 70 лет после своей премьеры смотрится на одном дыхании.

Однажды вечером, устав от постоянных придирок своей девушки, нотариус Фрэнк Бигелоу срывается с работы и уезжает кутить в мерцающий огнями Сан-Франциско. Здесь герой проводит полную развлечений ночь: бесконечная выпивка, танцы с красотками, азартные игры и прочие греховные удовольствия. На следующее утро мужчина чувствует себя просто разбитым. Поначалу он посчитал своё состояние просто неприятным последствием бурного отдыха, однако к врачу всё же решил сходить. К неописуемому ужасу героя, доктор сообщил о смертельном отравлении героя неизвестным токсином. Теперь Фрэнку осталось жить всего сутки, в течение которых он намерен сделать только одну вещь — отыскать хитроумного убийцу.









«Мальтийский сокол» 1941 г.

«Мальтийский сокол» Джона Хьюстона — первый классический фильм направления нуар. После этой картины американский актёр Хамфри Богарт, исполнитель главной роли, проснулся настоящей звездой.

В своём детективном агентстве Майлз Арчер и Сэм Спейд повидали немало, однако с появлением в офисе Бриджит О`Шоннесси прежняя жизнь показалась им пресной и скучной. Пришедшая рассказала мужчинам о мистере Терзби, который якобы сбежал с её сестрой. Девушка попросила всего-навсего проследить за злодеем, большего на тот момент не требовалось. Дело обещало быть элементарным, однако буквально в первую же ночь Арчера убивают, а сам Терзби чуть позднее тоже оказывается мёртвым. Хотя полиция не может предъявить Спейду конкретные обвинения, он считается главным подозреваемым в обоих преступлениях. Практически сразу после допроса следователей в агентство к Сэму приходит некто Кэйро и просит найти мальтийского сокола — древнюю статуэтку, за которой охотятся многие ценители искусства по всему миру. Спейд мгновенно понимает: мисс О`Шоннесси, убийства и этот странный артефакт как-то связаны…









«В случае убийства набирайте «М»» 1954 г.

Когда-то Тони Уэндис был уважаемым и успешным спортсменом: его считали подлинной звездой большого тенниса, везде встречали овациями и предлагали баснословные гонорары за турниры. Но шли годы, и из поджарого загорелого Адониса мужчина превратился в среднестатистического лондонца, угрюмого и вечно недовольного. И без того плачевная ситуация Тони усугубляется его финансовым положением: бывший атлет совершенно разорён и фактически живёт на иждивении у своей красавицы-жены Марго, унаследовавшей от родителей огромное состояние. Однажды герой узнаёт, что супруга уже давно изменяет ему с молодым перспективным писателем Марком Холлидэем. Для Тони известие стало настоящей катастрофой, так как в случае развода он не получит ни цента. С другой стороны, если Марго, допустим, внезапно погибнет, то всё имущество перейдёт к нему. Ухватившись за эту аморальную, но такую заманчивую мысль, герой решает «заказать» жену какому-нибудь отчаявшемуся человеку, готовому даже на убийство ради пары сотен долларов.









«Не тот человек» 1956 г.

Драма-нуар «Не тот человек» с легендарным американским актёром Генри Фордом — фильм-путешествие в самые потаённые уголки человеческой души.

Кристофера «Мэнни» Балестреро нельзя назвать примерным гражданином, однако проблем с законом у него никогда не было. Герой тихо и мирно работал контрабасистом в маленьком клубе, где за прекрасную музыку получал ничтожные гроши. Однажды, отправившись в страховую компанию, чтобы заложить медицинский полис жены, Мэнни попадает в настоящий, серьёзный переплёт. Едва только завидев его, девушки-секретари вызывают полицию, после чего мужчину арестовывают по подозрению в грабеже. По приезду в участок герой сам начинает сомневаться в собственной причастности: вот на стене висит его фотография, а вот заметка, написанная его почерком, которую нашли на месте преступления. Неужели у Мэнни раздвоение личности: днём он ворует, а вечером музицирует?









«Леди из Шанхая» 1947 г.

Некоторые знакомства навсегда меняют нашу жизнь, хотим мы того или нет. Именно такая судьбоносная встреча произошла одним вечером в Центральном парке Нью-Йорка. Ирландский моряк Майкл О'Хара спасает от грубых хулиганов юную Эльзу Бэннистер. Божественная красота девушки пленяет героя: роскошные рыжие волосы, пламенными волнами обрамляющее молочно-белое лицо, бездонные глаза, скрывающие желание, и чувственные губы, которые созданы исключительно для страстных поцелуев. К большому разочарованию героя, Эльза оказалась замужем, однако, несмотря на своё положение, она флиртует с застенчивым Майклом, а потом и вовсе предлагает поработать на яхте супруга. Очарованный лестью и обещаниями, герой соглашается, даже не подозревая, какие чудовищные тайны скрывает эта роковая женщина.









«Дурная слава» 1946 г.

Шпионский фильм-нуар «Дурная слава» представил на суд критики культовый режиссёр Альфред Хичкок. Сюжет картины разворачивается после окончания Второй мировой войны, когда богатые немцы, сочувствующие в своё время нацистской власти, сбежали из Европы в Бразилию в надежде на спокойную жизнь. Мировые лидеры, недовольные сложившейся ситуацией, отправляют шпиона ФБР на опасную и важную миссию: Дэвлину необходимо завербовать Алисию Губерман, дочь осуждённого гитлеровского шпиона, и вместе с ней разоблачить обосновавшихся в Рио-де-Жанейро фашистов. Первая часть удаётся герою блестяще: раздражённая постоянным недоверием окружающих, девушка с радостью соглашается помочь правому делу и вступает в славные ряды защитников мира. С течением времени некоторые немцы прониклись доверием к Алисии, а один из высокопоставленных лиц даже предложил ей руку и сердце. Для ФБР обстоятельства складывались лучше некуда, однако сами герои, вовлечённые к этому моменту в любовные отношения, оказываются перед непростым выбором: либо предать свою любовь, либо предать всё человечество.









«Почтальон всегда звонит дважды» 1946 г.

Безработный Фрэнк, вот уже долгое время путешествующий по Калифорнии в поисках работы, набредает на маленькую забегаловку, которой управляют супруги Кора и Ник Смит. Мистер Смит совершенно не нравится герою: старый, прижимистый, подозрительный, он способен вызывать только отвращение и презрение. Зато Кора — настоящий брильянт. Её изумительная, чарующая красота мгновенно завоевала сердце Фрэнка.

Вскоре между героями завязывается бурный роман. Не желая постоянно скрываться от мнительного Ника, любовники решают убить последнего, и получить таким образом не только долгожданную свободу, но и приличное состояние, в том числе и эту закусочную. Свой коварный план им удаётся реализовать без сучка и задоринки, но своими дерзкими поступками Кора и Ник серьёзно разозлили судьбу. После преступления бывшие возлюбленные теряют голову и полностью отдают себя во власть всеобъемлющей паранойи, отравляющей их новое беззаботное будущее.









«Туз в рукаве» 1951 г.

У многих журналистов, как говорят, моральный компас немного барахлит, но у Чарли Тэйтума его и вовсе нет. За последние несколько лет мужчина скитается из одного издательства в другое, поскольку ни один уважающий себя редактор не может выдержать его бесконечное пьянство, разврат и грубость. Волею судьбы Чарли оказывается в Альбукерке, где чудом находит работу. В этом затхлом провинциальном городке ничего толком не происходит, поэтому наш жадный до сенсаций писака изнывает от скуки. Но однажды всё меняется: во время репортажа об охоте на гремучих змей мистер Тэйтум натыкается на Лео Миноса, местного бизнесмена, которого завалило в пещере. Быстро смекнув, как из этого сделать настоящую бомбу, Чарли запускает кампанию по спасению пострадавшего, однако на самом деле коварный репортёр водит полицейских и других кругами, желая как можно дольше делать шокирующие статьи на первую полосу.









«Женщина в окне» 1944 г.

Стареющий профессор психологии Ричард Уэнли предвкушал долгожданный выходной без жены и детей. Вдруг в клубе он замечает прекрасный портрет, а рядом с ним необыкновенную девушку-модель. Заворожённый герой соглашается пропустить по стаканчику с обольстительной незнакомкой, а потом и вовсе приглашает её к себе домой. Оказывается, красавицу зовут Элис Рид, она действительно позировала для этой картины и ещё для многих других. Приятную беседу прерывает внезапный визит Клода Мазарда, богача и любовника Элис. В порыве гнева ревнивец затевает драку с Ричардом, в которой затем сам и погибает. Не желая лишний раз общаться с полицией, девушка убеждает профессора спрятать труп где-нибудь за городом. Хотя избавиться от тела удалось без особых проблем. Уэнли всё равно чувствует какой-то подвох. Может, Элис неспроста оказалась в тот день в клубе? Может, она специально флиртовала с ним, надеясь, что Клод увидит всё и взбесится? Вдруг эта смерть не трагическая случайность, а тщательно спланированное убийство?















