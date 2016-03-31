Планы на неделю: куда пойти 19-23 июня

Не тратьте время на сон, белые ночи в самом разгаре. В пятницу в Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Город на Неве посетит группа Evanescence, в парке Сказок устроят «Ночь аттракционов», а в крепости Старой Ладоги встретят князя Рюрика.Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 23 июня. Зрелищное светопиротехническое шоу, концерты «Мумий тролля» и «Сургановой и Оркестра» на Дворцовой площади порадуют петербуржцев и гостей города. Парусник под алыми парусами проплывет по Неве, давая дорогу молодым.23 июня 22:00- 24 июня 02:00Дворцовая наб., Дворцовая пл., стрелка Васильевского островабесплатноВсемирно известный коллектив Evanescence с проникновенным женским вокалом даст концерт в Петербурге. Прошло пять лет с последнего визита группы в Россию. Музыканты готовят множество сюрпризов. Это будет поистине долгожданная встреча.23 июня 20:00A2 Green Concert, пр. Медиков, 3от 2500 рублейВ Парке Сказок устроят «Ночь аттракционов». Все карусели будут работать до рассвета, а на Колесе Обозрения можно будет прокатиться бесплатно.23 июня 23:00 - 24 июня 03:00Парк культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости.23 июня 16:00 - 25 июня 17:00Старая Ладогавход свободныйВ июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. С 17 по 19 июня пройдет первый в России парковый театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях.19 июня в 20:00г. Гатчина, Красноармейский пр., 2500 - 3500 рублейС 22 июня все туристы-экстремалы соберутся в Лосево. Водный фестиваль «Вуокса» понравится тем, кто предпочитает активный отдых на природе и бардовские песни у костра.22 июня 09:00 - 25 июня 18:00п. Лосево, Ленинградская обл.вход свободный23 июня под крышей «Казанской, 7» откроется выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых.23 июня - 24 сентябряМесто встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а300—400 рублейС 18 июня над Петербургом будут парить музы старинной музыки. В окружении архитектурного ансамбля Петропавловской крепости гости насладятся звучанием карильона.18 июня - 29 июня в 19:00Петропавловская крепостьбесплатно