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Отдых →

Планы на неделю: куда пойти 19-23 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:10

Не тратьте время на сон, белые ночи в самом разгаре. В пятницу в Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Город на Неве посетит группа Evanescence, в парке Сказок устроят «Ночь аттракционов», а в крепости Старой Ладоги встретят князя Рюрика.

Загадай желание на «Алых парусах»






Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 23 июня. Зрелищное светопиротехническое шоу, концерты «Мумий тролля» и «Сургановой и Оркестра» на Дворцовой площади порадуют петербуржцев и гостей города. Парусник под алыми парусами проплывет по Неве, давая дорогу молодым. Подробнее

Когда: 23 июня 22:00- 24 июня 02:00
Где: Дворцовая наб., Дворцовая пл., стрелка Васильевского острова
Стоимость: бесплатно


Отрывайся на концерте Evanescence






Всемирно известный коллектив Evanescence с проникновенным женским вокалом даст концерт в Петербурге. Прошло пять лет с последнего визита группы в Россию. Музыканты готовят множество сюрпризов. Это будет поистине долгожданная встреча. Подробнее

Когда: 23 июня 20:00
Где: A2 Green Concert, пр. Медиков, 3
Стоимость: от 2500 рублей

Катайся на аттракционах ночью






В Парке Сказок устроят «Ночь аттракционов». Все карусели будут работать до рассвета, а на Колесе Обозрения можно будет прокатиться бесплатно. Подробнее

Когда: 23 июня 23:00 - 24 июня 03:00
Где: Парк культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина, пр. Обуховской Обороны, 149

Встречай князя Рюрика






На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости. Подробнее

Когда: 23 июня 16:00 - 25 июня 17:00
Где: Старая Ладога
Стоимость: вход свободный

Слушай оперетту на свежем воздухе






В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. С 17 по 19 июня пройдет первый в России парковый театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях. Подробнее

Когда: 19 июня в 20:00
Где: г. Гатчина, Красноармейский пр., 2
Стоимость: 500 - 3500 рублей

Спортивно отдыхай на фестивале «Вуокса»






С 22 июня все туристы-экстремалы соберутся в Лосево. Водный фестиваль «Вуокса» понравится тем, кто предпочитает активный отдых на природе и бардовские песни у костра. Подробнее

Когда: 22 июня 09:00 - 25 июня 18:00
Где: п. Лосево, Ленинградская обл.
Стоимость: вход свободный

Узнай о невероятных рекордах






23 июня под крышей «Казанской, 7» откроется выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых. Подробнее

Когда: 23 июня - 24 сентября
Где: Место встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а
Стоимость: 300—400 рублей

Насладись старинной музыкой в Петропавловской крепости






С 18 июня над Петербургом будут парить музы старинной музыки. В окружении архитектурного ансамбля Петропавловской крепости гости насладятся звучанием карильона. Подробнее

Когда: 18 июня - 29 июня в 19:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: бесплатно
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