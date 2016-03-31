Планы на неделю: куда пойти 19-23 июня

Не тратьте время на сон, белые ночи в самом разгаре. В пятницу в Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Город на Неве посетит группа Evanescence, в парке Сказок устроят «Ночь аттракционов», а в крепости Старой Ладоги встретят князя Рюрика.
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 23 июня. Зрелищное светопиротехническое шоу, концерты «Мумий тролля» и «Сургановой и Оркестра» на Дворцовой площади порадуют петербуржцев и гостей города. Парусник под алыми парусами проплывет по Неве, давая дорогу молодым. Подробнее
Когда: 23 июня 22:00- 24 июня 02:00 Где: Дворцовая наб., Дворцовая пл., стрелка Васильевского острова Стоимость: бесплатно
Всемирно известный коллектив Evanescence с проникновенным женским вокалом даст концерт в Петербурге. Прошло пять лет с последнего визита группы в Россию. Музыканты готовят множество сюрпризов. Это будет поистине долгожданная встреча. Подробнее
Когда: 23 июня 20:00 Где: A2 Green Concert, пр. Медиков, 3 Стоимость: от 2500 рублей
На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости. Подробнее
Когда: 23 июня 16:00 - 25 июня 17:00 Где: Старая Ладога Стоимость: вход свободный
В июне Музей-заповедник Гатчина станет площадкой для музыкального шоу. С 17 по 19 июня пройдет первый в России парковый театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Шедевры оперетты исполнят в лучших театральных традициях. Подробнее
Когда: 19 июня в 20:00 Где: г. Гатчина, Красноармейский пр., 2 Стоимость: 500 - 3500 рублей
23 июня под крышей «Казанской, 7» откроется выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых. Подробнее
Когда: 23 июня - 24 сентября Где: Место встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а Стоимость: 300—400 рублей