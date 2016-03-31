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Планы на выходные: куда пойти 24-25 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:25

Только отгремит последний салют в честь праздника «Алые паруса», а в Петербурге уже готовы отмечать новые события. Пулковский парк захватят роботы, город Пушкин отметит свой 307 день рождения, сотни людей придут заниматься йогой в Петропавловскую крепость, на Пушкинской, 10 отметят день рождения коммуны. Захвати зонт и ...

Отдыхай с умом на фестивале Geek Picnic






Только в Петербурге мог зародиться фестиваль, куда слетаются креативные умники со всего света. В этом году нас ждут гонки дронов, рэп батл о жизни IT-специалистов, зона косплея и управление марсоходом. Международный фестиваль Geek Picnic пройдет в Петербурге 24-25 июня. Подробнее

Когда: 24-25 июня, 12:00-22:00
Где: Пулковский парк
Стоимость: 1000–1500 рублей


Любуйся на готичных моделей в Царском Селе






В Музее-заповеднике «Царское село» ведущие дизайнеры представят итоги своей фантазии. В этом году творцы искали вдохновение к готике, мистике и романтизме. 24 июня вы можете не только насладится чудесной прогулкой в парке, но и увидеть очаровательных моделей в необычных костюмах. Подробнее

Когда: 24 июня, 18:00-20:30
Где: Пушкин, ул. Садовая, д.7
Стоимость: 300 рублей

Отметь день рождения Пушкинской, 10






В конце прошлого века в центре Петербурга появилась коммуна свободных творческих личностей. Теперь это место известно, как арт-центр «Пушкинская-10». Каждый год, в последнюю субботу июня, этот уголок нонконформизма отмечает день рождения. Подробнее

Когда: 24 июня, 14:00-22:00
Где: Пушкинская, 10
Стоимость: вход свободный

Займись йогой в Петропавловской крепости






25 июня в Петропавловской крепости пройдет десятичасовой open-air фестиваль. На День йоги может прийти каждый желающий, стать здоровее и очистить мысли. Продвинутые гости посетят уроки мастеров. Подробнее

Когда: 25 июня, 13:00-23:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: бесплатно

Играй с хаски в старинном особняке






В одном из самых красивых интерьерных пространств Петербурга пройдет фестиваль прекрасных и умных хаски. Цифербург приготовил оригинальные зоны для фотографий, лекторий и маркет. Приходи играть с поразительными собаками. Подробнее

Когда: 24 июня, 13:00-22:00
Где: Свободное пространство «Цифербург», набережная реки Фонтанки, 20
Стоимость: 300 рублей

Пробеги марафон в пижаме






Не проспи самую короткую ночь в году! Сотни людей в пижамах соберутся вечером 24 июня на берегу Финского залива и пробегут марафон в пижамах. Подробнее

Когда: 24 июня 23:00
Где: Сестрорецк, берег Финского залива
Стоимость: бесплатно


Погуляй по столице Древней Руси






На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости. Подробнее

Когда: 24 июня 11:00-21:00, 25 июня 11:00-17:00
Где: Старая Ладога
Стоимость: вход свободный


Слушай джаз под вековыми деревьями







В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее

Когда: 25 июня 19:00
Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 300 рублей

Спортивно отдыхай на «Вуоксе»







С 22 июня все туристы-экстремалы соберутся в Лосево. Водный фестиваль «Вуокса» понравится тем, кто предпочитает активный отдых на природе и бардовские песни у костра. Подробнее

Когда: 24 июня 01:00-25 июня 18:00
Где: п. Лосево, Ленинградская обл
Стоимость: для зрителей вход бесплатный

Поздравь город Пушкин с 307-летием






24 и 25 июня город Пушкин отметит свой 307 день рождения. Улицы наполнятся праздничными шествиями, карнавалами, ярмарками и выступлениями. Приезжайте в самый поэтический уголок близ Петербурга. Подробнее

Когда: 24-25 июня
Где: г. Пушкин
Стоимость: вход свободный

Посмотри на редких животных






Масштабная выставка животных «Зоошоу» поможет снять стресс, определиться с выбором домашнего питомца и обзавестись необходимыми для зверюшек товарами. Подробнее

Когда: 24-25 июня, 10:00-19:00
Где: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1
Стоимость: 250 рублей

Отрывайся под лучшие рок-группы






Фестиваль «Окна открой» ежегодно собирает лучших музыкантов и открывает новые имена. 10 часов качественного рока от Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», «Пикника», «Арии», «Пилота», «Кукрыниксов». Подробнее

Когда: 25 июня, 12:00-22:00
Где: Стадион ЛЭМЗ, Петергофское шоссе, 72
Стоимость: 1000 рублей
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