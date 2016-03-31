Планы на выходные: куда пойти 24-25 июня

Только отгремит последний салют в честь праздника «Алые паруса», а в Петербурге уже готовы отмечать новые события. Пулковский парк захватят роботы, город Пушкин отметит свой 307 день рождения, сотни людей придут заниматься йогой в Петропавловскую крепость, на Пушкинской, 10 отметят день рождения коммуны. Захвати зонт и ...
Только в Петербурге мог зародиться фестиваль, куда слетаются креативные умники со всего света. В этом году нас ждут гонки дронов, рэп батл о жизни IT-специалистов, зона косплея и управление марсоходом. Международный фестиваль Geek Picnic пройдет в Петербурге 24-25 июня. Подробнее
Когда: 24-25 июня, 12:00-22:00 Где: Пулковский парк Стоимость: 1000–1500 рублей
В Музее-заповеднике «Царское село» ведущие дизайнеры представят итоги своей фантазии. В этом году творцы искали вдохновение к готике, мистике и романтизме. 24 июня вы можете не только насладится чудесной прогулкой в парке, но и увидеть очаровательных моделей в необычных костюмах. Подробнее
Когда: 24 июня, 18:00-20:30 Где: Пушкин, ул. Садовая, д.7 Стоимость: 300 рублей
В конце прошлого века в центре Петербурга появилась коммуна свободных творческих личностей. Теперь это место известно, как арт-центр «Пушкинская-10». Каждый год, в последнюю субботу июня, этот уголок нонконформизма отмечает день рождения. Подробнее
25 июня в Петропавловской крепости пройдет десятичасовой open-air фестиваль. На День йоги может прийти каждый желающий, стать здоровее и очистить мысли. Продвинутые гости посетят уроки мастеров. Подробнее
Когда: 25 июня, 13:00-23:00 Где: Петропавловская крепость Стоимость: бесплатно
В одном из самых красивых интерьерных пространств Петербурга пройдет фестиваль прекрасных и умных хаски. Цифербург приготовил оригинальные зоны для фотографий, лекторий и маркет. Приходи играть с поразительными собаками. Подробнее
Когда: 24 июня, 13:00-22:00 Где: Свободное пространство «Цифербург», набережная реки Фонтанки, 20 Стоимость: 300 рублей
На фестивале «Старая Ладога — первая столица Руси» вы ощутите дух 8-11 веков. Стараниями реконструкторов, гости окажутся в древнерусском государстве. Воины, ремесленники, волхвы и музыканты оживят древние стены крепости. Подробнее
Когда: 24 июня 11:00-21:00, 25 июня 11:00-17:00 Где: Старая Ладога Стоимость: вход свободный
В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее
Когда: 25 июня 19:00 Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53 Стоимость: 300 рублей
24 и 25 июня город Пушкин отметит свой 307 день рождения. Улицы наполнятся праздничными шествиями, карнавалами, ярмарками и выступлениями. Приезжайте в самый поэтический уголок близ Петербурга. Подробнее
Когда: 24-25 июня Где: г. Пушкин Стоимость: вход свободный
Фестиваль «Окна открой» ежегодно собирает лучших музыкантов и открывает новые имена. 10 часов качественного рока от Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», «Пикника», «Арии», «Пилота», «Кукрыниксов». Подробнее
Когда: 25 июня, 12:00-22:00 Где: Стадион ЛЭМЗ, Петергофское шоссе, 72 Стоимость: 1000 рублей