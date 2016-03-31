Планы на неделю: куда пойти 26 - 30 июня

В пятницу в Северной столице начнут отмечать День Достоевского, в крепости Корела ждут бесстрашных рыцарей и прекрасных дам, на Дворцовой площади раскинется парк экстремальных развлечений. Захвати хорошее настроение и ...
Литературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. 30 июня в Центральной библиотеке им. М.Ю.Лермонтова и в прилегающем к ней Саду Дружбы начнется праздник в честь любимого писателя. Подробнее
Фестиваль Piter Street Games соберет модные виды спорта и представителей субкультур. Зрители посмотрят экстремальные выступления веселых роллеров, отчаянных паркурщиков и выносливых поклонников кроссфита. Подробнее
Когда: 27 июня, 12:00-20:00 Где: Дворцовая площадь Стоимость: бесплатно
В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее
Когда: 7 июня- 6 октября Где: Санкт-Петербург Стоимость: 350-700 рублей
В Эрмитаже открылась первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову. Подробнее
Когда: 10:30-18:00 Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2 Стоимость: до 600 рублей
Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. В этом году скульпторы прославили величие России и самые значимые события в истории страны. Центральная композиция посвящена Санкт-Петербургу. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость Стоимость: 250-350 рублей