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Планы на неделю: куда пойти 26 - 30 июня

0% М, 0% Ж добавила velimira, 07:15

В пятницу в Северной столице начнут отмечать День Достоевского, в крепости Корела ждут бесстрашных рыцарей и прекрасных дам, на Дворцовой площади раскинется парк экстремальных развлечений. Захвати хорошее настроение и ...

Стань художником на «Аллее парящих зонтиков»






На Соляном переулке, под яркими парящими зонтиками пройдет флешмоб «Знай музыку в лицо». Каждый станет художником и напишет портрет музыканта в стиле Энди Уорхола. Подробнее

Когда: 30 июня, 18:00-20:30
Где: Соляной переулок
Стоимость: бесплатно

Отметь День Достоевского






Литературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. 30 июня в Центральной библиотеке им. М.Ю.Лермонтова и в прилегающем к ней Саду Дружбы начнется праздник в честь любимого писателя. Подробнее

Когда: 30 июня, 16:00-20:00
Где: Библиотека им.М.Ю.Лермонтова, Литейный проспект, 19
Стоимость: бесплатно

Займись здоровьем на Дворцовой площади






Фестиваль Piter Street Games соберет модные виды спорта и представителей субкультур. Зрители посмотрят экстремальные выступления веселых роллеров, отчаянных паркурщиков и выносливых поклонников кроссфита. Подробнее

Когда: 27 июня, 12:00-20:00
Где: Дворцовая площадь
Стоимость: бесплатно

Иди на штурм Корелы






На фестивале «Русская крепость» выросли поколения исторических реконструкторов. Это старый, добрый фестиваль с рыцарскими турнирами, увлекательным штурмом и средневековыми сражениями. Подробнее

Когда: 30 июня. 18:00–22:00
Где: Крепость Корела, Приозерск, Ленинградское шоссе, 3
Стоимость: 100-300 рублей

Узнай другого Пушкина






В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии. Подробнее

Когда: 7 июня- 6 октября
Где: Санкт-Петербург
Стоимость: 350-700 рублей

Поразись на выставке в Эрмитаже






В Эрмитаже открылась первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову. Подробнее

Когда: 10:30-18:00
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2
Стоимость: до 600 рублей

Любуйся песчаными скульптурами






Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. В этом году скульпторы прославили величие России и самые значимые события в истории страны. Центральная композиция посвящена Санкт-Петербургу. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: 250-350 рублей
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