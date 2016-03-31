Планы на неделю: куда пойти 26 - 30 июня

В пятницу в Северной столице начнут отмечать День Достоевского, в крепости Корела ждут бесстрашных рыцарей и прекрасных дам, на Дворцовой площади раскинется парк экстремальных развлечений. Захвати хорошее настроение и ...На Соляном переулке, под яркими парящими зонтиками пройдет флешмоб «Знай музыку в лицо». Каждый станет художником и напишет портрет музыканта в стиле Энди Уорхола.30 июня, 18:00-20:30Соляной переулокбесплатноЛитературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. 30 июня в Центральной библиотеке им. М.Ю.Лермонтова и в прилегающем к ней Саду Дружбы начнется праздник в честь любимого писателя.30 июня, 16:00-20:00Библиотека им.М.Ю.Лермонтова, Литейный проспект, 19бесплатноФестиваль Piter Street Games соберет модные виды спорта и представителей субкультур. Зрители посмотрят экстремальные выступления веселых роллеров, отчаянных паркурщиков и выносливых поклонников кроссфита.27 июня, 12:00-20:00Дворцовая площадьбесплатноНа фестивале «Русская крепость» выросли поколения исторических реконструкторов. Это старый, добрый фестиваль с рыцарскими турнирами, увлекательным штурмом и средневековыми сражениями.30 июня. 18:00–22:00Крепость Корела, Приозерск, Ленинградское шоссе, 3100-300 рублейВ Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии.7 июня- 6 октябряСанкт-Петербург350-700 рублейВ Эрмитаже открылась первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову.10:30-18:00Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2до 600 рублейЕжегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. В этом году скульпторы прославили величие России и самые значимые события в истории страны. Центральная композиция посвящена Санкт-Петербургу.10:00-22:00Петропавловская крепость250-350 рублей