Сильные мира сего: 15 сериалов о супергероях

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , 14:35

Кому из нас хоть раз не хотелось получить сверхъестественные способности? Представьте себе, можно было бы летать на работу без пробок, возвращаться в отпуск по несколько раз, таскать огромные сумки, словно пушинки, и бегать быстро-пребыстро. Пока мы вынуждены бороться с беспощадной действительностью, знаменитые шоураннеры сняли множество интересных сериалов о могущественных людях, обладающих потрясающими, просто нереальными. Подробнее читайте в нашей подборке «Сильные мира сего».



«Стрела»

Оливер Куинн никогда не мнил себя героем: ему были чужды отвага и преданность, судьбы обделённых не волновали, а такие слова, как честь и достоинство вызывали только смех. Целыми днями молодой миллионер проводил, потакая собственным порокам: изменял девушкам, предавал друзей, обманывал и манипулировал. Но однажды всё изменилось. Отправившись на небольшую морскую прогулку, Оливер попадает в шторм, в результате которого люди, находившиеся на борту яхты, гибнут, а он сам оказывается выброшенным на берег. Целых 5 лет парень провёл на необитаемом острове наедине со своими мыслями, пока его совершенно случайно не нашли. Вернувшись домой, Оливер внезапно понимает, как глубоко заблуждался ранее. Старлинг-сити, его родной город, погряз в грехе: здесь расцветает преступность и коррупция, избалованные воры-богачи шикуют, в то время как честные работяги перебиваются ничтожной зарплатой. Герой решает покончить со злом и превращается в неуловимого и бесстрашного карателя по кличке Стрела…









«Готэм»

Всем известно, что Готэм — пристанище всех отбросов общества, маньяков, воров и садистов. Здесь царят хаос и анархия: алчные мафиози подкупают полицейских и чиновников, безумные гении создают немыслимой жестокости оружие, гангстеры убивают любого попавшегося на пути прохожего. Городу отчаянно нужен герой, способный избавить улицы от всего этого сброда. Но пока что бесстрашного Бэтмена не существует, пока что есть только мальчик Брюс, пытающийся пережить трагическую смерть родителей.

Тем временем в рядах полиции Готэма пополнение: на службу заступает детектив Джеймс Гордон, известный всем своей честностью и неподкупностью. Многим власть имущим не нравится новичок, ведь в городе уже есть свои негласные законы и правители, с которыми лучше не спорить. Несмотря на все препятствия, Гордон успешно борется с преступностью, чем наживает себе огромное количество врагов, однако есть и те, кто под влиянием полицейского решает встать на защиту мира и спокойствия.









«Необычная семья»

Пауэллы могут показаться вам самой обыкновенной семьёй, настолько традиционной, что даже становится скучно. Отец — полицейский, мать — учёный, двое относительно прилежных детей, милые друзья, приятные соседи — словом, ничего экстраординарного. Впрочем, если приглядитесь, то точно заметите некоторые их особенности. Например, мистер Джеймс Пауэлл способен поднять машину одной рукой и поймать пулю ртом. Миссис Стефани Пауэлл бегает со скоростью света и самоисцеляется. Дочка Дафни читает мысли и управляет сознанием других, а сын Джей Джей — гений с невероятным для подростка IQ. К сожалению, управляться с такими выдающимися способностями не так-то просто, поэтому Пауэллы постоянно попадают в смешные и не очень передряги.









«Люк Кейдж»

Майк Колтер, Розарио Доусон и лауреат премии «Оскар» Махершала Али представляют сериал «Люк Кейдж», рассказывающий об очередном герое вселенной Marvel.

Карл Лукас — бывший преступник, попавший в сверхсекретную программу правительства. В ходе чудовищных экспериментов тело мужчины стало совершенно неуязвимым для большинства видов оружия, а сам он получил необыкновенную силу и выносливость. Сбежав из тюрьмы, Карл, теперь взявший имя Люк Кейдж, приезжает в Гарлем, где всем заправляет Корнелл Стоукс, беспощадный мафиози. Решив исправить ошибки прошлого, Люк становится на защиту простых людей и пытается бороться с преступностью в районе. Поначалу у него всё получается, ведь никто и не подозревает в обыкновенном прохожем невероятного сила, однако вскоре злодеи догадываются, как можно «приструнить» Кейджа.









«Тайны Смолвиля»

Смолвиль — крошечный город где-то на задворках Канзаса. Здесь никогда не происходит ничего необычного или хотя бы увлекательного: взрослые работают, дети учатся, старики ворчат и делятся воспоминаниями о давно ушедших прекрасных временах.

Именно сюда по каким-то неясным причинам прибывает инопланетный корабль, на борту которого семья простых фермеров находит маленького мальчика. Джонатан и Марта Кент решают скрыть от ребёнка всю правду и воспитать его как своего сына. Когда Кларк начинает проявлять сверхъестественные способности, родители понимают: он сильно отличается от сверстников. Постепенно юноша вырастает и начинает применять свои силы на практике: самостоятельно расследуя самые запутанные криминальные дела города, Кларк ловит преступников и следит за спокойствием в Смолвиле.









«Герои»

На первый взгляд они самые обыкновенные люди: школьница, художник-наркоман, медбрат, танцовщица, полицейский и осуждённый. В их судьбах нет ничего экстраординарного, только ежедневные заботы, понятные всем нам. Но если присмотреться получше, то станет заметно: каждый из этих людей обладает невероятными сверхъестественными способностями. Один может останавливать время, другой видит будущее, третью невозможно ранить, а у четвёртой есть тёмное альтер эго. Герои пока что ничего не подозревают, однако впереди их ждут немыслимые приключения: погони, битвы, путешествия во времени и т.п. Но все ли из них готовы к этим испытаниям? У всех ли хватит душевных сил встать на правильную сторону и стать защитниками человечества?









«Сорвиголова»

Несмотря на то, что Мэтт Мёрдок потерял зрение ещё в раннем детстве, он никогда не чувствовал себя ущербным. Наоборот, спустя некоторое время, когда шок уже прошёл, юноша осознал: это происшествие было вовсе не потерей. Теперь он слышит и чувствует в 10 раз лучше обыкновенного человека, теперь у него есть уникальный дар, способный изменить этот мир к лучшему. С помощью своего непоколебимого наставника Мэтт начинает тренироваться в боевых искусствах и вскоре становится одним из самых искусных воинов в городе. Желая разобраться с местными мафиози, мистер Мёрдок придумывает себе альтер эго — ловкого супергероя по кличке Сорвиголова — и ночами борется с грабителями, мошенниками и убийцами.









«Флэш»

Всю свою жизнь Барри Аллен был неуклюжим тощеньким мальчишкой, которого любой мог обидеть. Вынужденный постоянно терпеть издевательства детей постарше, ребёнок мечтал лишь об одном: стать супергероем, как Бэтмен или Супермен. К сожалению, единственное, что объединяло Барри и его любимых персонажей, это семейная трагедия: в 11 лет юноше пришлось наблюдать смерть собственной матери, а затем заключение отца в тюрьму. Даже повзрослев, молодой человек отказывался верить официальной версии властей и считал, что его родители стали жертвой чего-то сверхъестественного, чего-то внеземного.

Спустя много лет, уже будучи судмедэкспертом, Барри продолжает расследовать те таинственные события и вскоре приходит к ошеломительному выводу: среди простых смертных живут ещё и металюди, обладающие удивительными способностями. Однажды, когда юноша преспокойно изучал свою теорию в лаборатории, в городе случилась авария, в результате которой сильнейшая молния ударила прямо в сердце Барри и превратила его во Флэша…









«Железный кулак»

На протяжении десятилетий люди пытались найти таинственный город бессмертных полубогов, сокрытый где-то в сердце гималайских гор. Тысячи путешественников и учёных пропали без вести, преследуя свою безумную мечту. Жертвами это одержимости стал и маленький Дэнни Рэнд: много лет назад его семья отправился на поиски загадочного места, однако из-за внезапно разразившейся бури, родители мальчика и все члены экипажа погибли. Ребёнка вскоре подобрали монахи, которые воспитали из него настоящего воина, неутомимого, бесстрашного и честного. Вернувшись спустя столько времени домой, Дэнни обнаруживает, что компания его родителей захвачена преступниками, которые, желая достичь непомерного богатства и власти, убивают совершенно невинных людей. Естественно, юный борец за мир и справедливость решает дать отпор злодеям.









«Бессильные»

Пока Бэтмен спасает Готэм, а Супермен Метрополис, несчастный Чарм-сити прозябает без защитника. Здесь злодеев хоть отбавляй. Дня не проходит без того, чтобы кто-нибудь не захватил в заложники целое здание или не спалил автобус. Естественно, после пары десятков лет горожане уже привыкли к коварным преступникам и к супергероям, которые иногда всё-таки прибегают сюда на помощь.

Именно в Чарм-сити попадает Эмили Лок, очаровательная амбициозная провинциалка, которой все эти масштабные битвы, сверхсекретные миссии и невероятные способности в новинку. Девушка устраивается в компанию к Вэну Уэйну, менее успешному кузену Брюса Уэйна. В обязанности героини входит разработка всевозможных устройств и девайсов для защиты простого, «бессильного» населения. Правда, работать у Эмили и её команды получается не очень хорошо: то в городе выключают свет, то наступает ядерная зима, а то кто-нибудь подкладывает в здание бомбы с психотропным газом.









«Супергёрл»

Из всех героев Супермен, пожалуй, самый известный: его красно-синий костюм с плащом узнают в любом уголке Земли. Однако мало кто догадывается, что на нашей планете «работает» ещё и кузина Кал-Эла, Кара, очаровательная блондинка, обладающая неведомыми человечеству силами. С самого прибытия сюда девушка скрывала свою сущность и хотела жить точно так же, как и обычные люди: учёба, работа, друзья, свидания и никаких драк с пришельцами. К счастью или к сожалению, однажды Каре приходится продемонстрировать свои уникальные способности всему миру: она спасает от крушения пассажирский самолёт прямо на глазах у сотен тысяч телезрителей. После этого девушка решает больше не стесняться своего прошлого и стать настоящей суперегероиней.









«Плохие»

Британский сериал «Плохие» — ироничная история о том, как несколько довольно неприятных подростков получили необыкновенные способности. Всё началось банально до ужаса. Из-за внезапной грозы, разразившейся в Лондоне, пятеро юных нарушителей закона приобретают потрясающие силы: Келли умеет читать мысли, Кёртис управляет времени, Алиша возбуждает в людях желание одним прикосновением, Саймон становится невидимкой, а Нейтан — бессмертным. По законам жанра, ребята должны превратиться в бравых защитников закона, этаких Робин Гудов нашего времени. Увы, ничего подобного им делать не хочется, ведь теперь можно отлынивать от школы и веселиться днями и ночами без всяких последствий!









«Джессика Джонс»

Всю свою юность Джессика завидовала однокласснику Питер Паркеру, знаменитому Человеку-пауку, любимцу миллионов. Во время автокатастрофы девочка, как она и хотела когда-то, получает сверхсилу и ловкость, однако цена этого превращения ужасна: из-за столкновения с армейской машиной вся семья Джонс погибает. Джессика пыталась использовать свои способности на благо людей, однако вскоре она привлекла внимание злодея Киллгрейва, который психологическими манипуляциями и внушениями заставлял её совершать преступления. Чудом вырвавшись из лап психопата, героиня решила отбросить всю супергеройскую чушь и стать обыкновенным частным детективом. Но её старый враг вернулся: теперь он сильнее, могущественней и злее. Ради мести Джессике Киллгрейв готов пойти на всё, что угодно.









«Легенды завтрашнего дня»

Вандал Сэвидж, могущественный злодей, проживший в этой вселенной уже тысячи лет, покоряет нашу планету. Каждый день сотни тысячи безвинных людей умирают, становясь жертвами его кровожадности. Узнав об этих чудовищных событиях, хранитель истории Рип Хантер отправляется в прошлое, чтобы собрать команду бесстрашных защитников человечества: Атома, Белую Канарейку, Стрелу, Флэша и многих других. Молодым людям предстоит отправиться в прошлое и исправить все ошибки. Однако бессмертный Сэвидж оказывается слишком силён: с каждым днём в рядах его приспешников прибывает, в своих секретных лабораториях он создаёт несокрушимую армию, противостоять которой не в силах даже супергерои. Будущее стремительно приближается, а зло становится только сильнее. Неужели в этот раз человеческой цивилизации придёт конец?









«Легион»

Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Красавица и чудовище») и Обри Плаза («Парки и зоны отдыха») представляют фантастический сериал «Легион».

Всю свою жизнь Дэвид Хэллер знал точно только одно: он сумасшедший. Из-за многочисленных психических заболеваний он многое время проводил в больницах, клиниках и исследовательских центрах, подвергаясь всевозможным тестам и экспериментам. Дело в том, что герой в том числе страдает от диссоциативного расстройства личности, и каждая из его ипостасей обладает сверхъестественной способностью. После долгих лет затворничества Дэвид внезапно осознаёт: всё с ним происходящее не выдумка, а реальность. Голоса, события, картины, люди, звуки — всё это происходит на самом деле, а если так, то значит, он совершенно разумен!

























