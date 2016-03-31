Планы на выходные: куда пойти 1-2 июля

В Петербурге традиционно отметят День Достоевского, по всей России пройдут фестивали сапсёрфинга, Царское Село станет островком эпохи Возрождения, группа «Аквариум» даст концерт на свой 45-летний юбилей. Настройся на отличные выходные и ...Литературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. Карнавал в честь писателя в этом году пройдет на Пионерской площади. Гостей ждут городские экскурсии и спектакли.1 июля с 12:30Пионерская площадь, большая Московская улица, Владимирская площадь, Сенная площадь, Кузнечный переулокбесплатно1 июля в креативном пространстве «Ткачи» устроят фестиваль домашних лис. Поклонники этих чудесных животных окажутся в лисьем раю. Гости сфотографируются с домашними лисами различных цветов, купят хвостатые сувениры на память.1 июля, 11:00-20:00Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60от 100 рублейТрадиционный фестиваль культуры Возрождения пройдет в начале июля. В парке «Александрия» появится прокат костюмов, фехтовальщики сразятся за прекрасных дам, странствующие актеры раскинут шатер театра. Поживите пару в дней в Золотом веке Ренессанса.1-2 июляПарк «Александрия», г. Петергоф100-300 рублей2 июля в Спортивном комплексе «Юбилейный» отметит день рождения группа «Аквариум». Обещают сыграть лучшие песни, любимые хиты и удивить чем-нибудь новеньким.2 июля 18:00Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, 182000–5000 рублейНа Ладожском озере впервые пройдет фестиваль сапбординга. На фестивале вас научат управлять доской, вы посмотрите соревнования профи, займетесь йогой на серфе и победите в сражении гладиаторов.1 июля 12:30-21:30; 2 июля 8:30-21:00Ладожское Озеро, Осиновецкий маяк, Ленинградская областьбесплатно«Аллея парящих зонтиков» станет беговой дорожкой для подвижных собак. Джек-рассел-марафон пройдет 1 июля, принять участие может каждый.1 июля, 13:00-14:00Соляной переулокбесплатноНа фестивале «Русская крепость» выросли поколения исторических реконструкторов. Это старый, добрый фестиваль с рыцарскими турнирами, увлекательным штурмом и средневековыми сражениями.1 июля 12:00–21:00; 2 июля 12:00–15:00Крепость Корела, Приозерск, Ленинградское шоссе, 3100-300 рублейНовый парк возле ТРК «Мега Дыбенко» проведет музыкальный фестиваль. Если вы не можете поехать на Stereoleto, то у вас есть шанс бесплатно послушать отличную музыку в парке.1 июля, 14:00-20:00Мурманское ш., 12-й км, Кудрово, Ленинградская обл.бесплатноВ саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой.1, 2 июля в 19:00Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53300 рублейЛетом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра.2 июля, 17:00парк Александровский, 4бесплатно