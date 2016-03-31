Планы на выходные: куда пойти 1-2 июля

В Петербурге традиционно отметят День Достоевского, по всей России пройдут фестивали сапсёрфинга, Царское Село станет островком эпохи Возрождения, группа «Аквариум» даст концерт на свой 45-летний юбилей. Настройся на отличные выходные и ...
1 июля в креативном пространстве «Ткачи» устроят фестиваль домашних лис. Поклонники этих чудесных животных окажутся в лисьем раю. Гости сфотографируются с домашними лисами различных цветов, купят хвостатые сувениры на память. Подробнее
Когда: 1 июля, 11:00-20:00 Где: Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60 Стоимость: от 100 рублей
Традиционный фестиваль культуры Возрождения пройдет в начале июля. В парке «Александрия» появится прокат костюмов, фехтовальщики сразятся за прекрасных дам, странствующие актеры раскинут шатер театра. Поживите пару в дней в Золотом веке Ренессанса. Подробнее
Когда: 1-2 июля Где: Парк «Александрия», г. Петергоф Стоимость: 100-300 рублей
На Ладожском озере впервые пройдет фестиваль сапбординга. На фестивале вас научат управлять доской, вы посмотрите соревнования профи, займетесь йогой на серфе и победите в сражении гладиаторов. Подробнее
Когда: 1 июля 12:30-21:30; 2 июля 8:30-21:00 Где: Ладожское Озеро, Осиновецкий маяк, Ленинградская область Стоимость: бесплатно
В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее
Когда: 1, 2 июля в 19:00 Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53 Стоимость: 300 рублей
Летом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра. Подробнее
Когда: 2 июля, 17:00 Где: парк Александровский, 4 Стоимость: бесплатно