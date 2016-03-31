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Планы на выходные: куда пойти 1-2 июля

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 10:25

В Петербурге традиционно отметят День Достоевского, по всей России пройдут фестивали сапсёрфинга, Царское Село станет островком эпохи Возрождения, группа «Аквариум» даст концерт на свой 45-летний юбилей. Настройся на отличные выходные и ...

Приходи на карнавал Достоевского






Литературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. Карнавал в честь писателя в этом году пройдет на Пионерской площади. Гостей ждут городские экскурсии и спектакли. Подробнее

Когда: 1 июля с 12:30
Где: Пионерская площадь, большая Московская улица, Владимирская площадь, Сенная площадь, Кузнечный переулок
Стоимость: бесплатно

Загляни в лисью нору






1 июля в креативном пространстве «Ткачи» устроят фестиваль домашних лис. Поклонники этих чудесных животных окажутся в лисьем раю. Гости сфотографируются с домашними лисами различных цветов, купят хвостатые сувениры на память. Подробнее

Когда: 1 июля, 11:00-20:00
Где: Креативное пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, 60
Стоимость: от 100 рублей

Попади в Золотой век






Традиционный фестиваль культуры Возрождения пройдет в начале июля. В парке «Александрия» появится прокат костюмов, фехтовальщики сразятся за прекрасных дам, странствующие актеры раскинут шатер театра. Поживите пару в дней в Золотом веке Ренессанса. Подробнее

Когда: 1-2 июля
Где: Парк «Александрия», г. Петергоф
Стоимость: 100-300 рублей

Поздравь группу «Аквариум» с 45-летием






2 июля в Спортивном комплексе «Юбилейный» отметит день рождения группа «Аквариум». Обещают сыграть лучшие песни, любимые хиты и удивить чем-нибудь новеньким. Подробнее

Когда: 2 июля 18:00
Где: Спортивный комплекс «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18
Стоимость: 2000–5000 рублей

Займись йогой на сёрфе






На Ладожском озере впервые пройдет фестиваль сапбординга. На фестивале вас научат управлять доской, вы посмотрите соревнования профи, займетесь йогой на серфе и победите в сражении гладиаторов. Подробнее

Когда: 1 июля 12:30-21:30; 2 июля 8:30-21:00
Где: Ладожское Озеро, Осиновецкий маяк, Ленинградская область
Стоимость: бесплатно

Посмотри на марафон джек-расселов






«Аллея парящих зонтиков» станет беговой дорожкой для подвижных собак. Джек-рассел-марафон пройдет 1 июля, принять участие может каждый. Подробнее

Когда: 1 июля, 13:00-14:00
Где: Соляной переулок
Стоимость: бесплатно

Отдыхай как рыцарь






На фестивале «Русская крепость» выросли поколения исторических реконструкторов. Это старый, добрый фестиваль с рыцарскими турнирами, увлекательным штурмом и средневековыми сражениями. Подробнее

Когда: 1 июля 12:00–21:00; 2 июля 12:00–15:00
Где: Крепость Корела, Приозерск, Ленинградское шоссе, 3
Стоимость: 100-300 рублей


Слушай музыку в Stereopark'e







Новый парк возле ТРК «Мега Дыбенко» проведет музыкальный фестиваль. Если вы не можете поехать на Stereoleto, то у вас есть шанс бесплатно послушать отличную музыку в парке. Подробнее

Когда: 1 июля, 14:00-20:00
Где: Мурманское ш., 12-й км, Кудрово, Ленинградская обл.
Стоимость: бесплатно

Внимай джазу в саду Фонтанного дома






В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее

Когда: 1, 2 июля в 19:00
Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 300 рублей

Наслаждайся мелодиями Петербурга






Летом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра. Подробнее

Когда: 2 июля, 17:00
Где: парк Александровский, 4
Стоимость: бесплатно
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