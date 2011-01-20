Премьеры июля

0% М, 0% Ж добавила fairyscary , 03:25

Июль порадует нас очередным ребутом франшизы Marvel, добротными триллерами об одержимости и страсти и множеством коварных роковых блондинок во главе с голливудскими дивами Николь Кидман и Шарлиз Терон. А любителей масштабных зрелищ ждёт новый фильм Кристофера Нолана с Томом Харди, Кеннетом Брана и Киллианом Мёрфи в главных ролях.



«Человек-паук: Возвращение домой» На экранах с 6 июля

После грандиозной битвы ясноглазого Питера Паркера берёт под своё крыло неутомимый Тони Старк. Мультимиллиардер и изобретатель хочет превратить юношу в настоящего супергероя, под стать Чёрной вдове и Халку. Поначалу мальчик, кажется, не особо проникается всей этой идеей наставничества: он ведь уже герой, зачем же ещё тренироваться? Однако когда Питер узнаёт, что кто-то собирает обломки инопланетных кораблей и строит мощное оружие против человечества, он берётся за ум и объявляет злодеям войну.









Чего ожидать? Новый «Человек-паук: Возвращение домой» станет, безусловно, хорошим комиксовым боевиком, да и исполнитель главной роли Том Холланд с образом справился отлично, только вот отчего-то не чувствуется в перезапуске былой простоты и элегантности. Наверное, потому что каждые три секунды в кадре мелькает самовлюблённое лицо Железного человека.



«Тень» На экранах с 6 июля

Драма «Тень» — трагическая история одержимости, которая искалечила судьбы многим людям. Главный герой картина — успешный бизнесмен Борис Гордин. Мужчина переживает нелёгкий период: несмотря на богатство и уважение окружающих, он продолжает страдать, объясняя это тем, что в его жизни не хватает какой-то очень важной, но неуловимой вещи. С течением времени депрессия ухудшается: Борис перестаёт интересоваться семьёй, работает через силу, задумывается о самоубийстве. Внезапно он находит фотографию прекрасной женщины — актрисы немого кино Веры Листовской. Одержимый новой страстью, герой решает во что бы то ни стало найти двойника артистки.









Чего ожидать? Хотя создатели пытаются преподнести фильм как философскую драму о поиске прекрасного, «Тень» упорно выглядит как нелепая попытка эстетизировать мужской кризис среднего возраста.



«Планета обезьян: Война» На экранах с 13 июля

Война между людьми и разумными обезьянами продолжается. Как бы ни хотели некоторые жители планеты уладить конфликт мирно, власти решают устроить геноцид. Цезарь, предводитель обезьян, отчаянно пытается сохранить в своём лагере спокойствие, но бойцы теряют надежду, а вместе с ней и отвагу. Многие, желая сохранить свою жизнь и жизнь своих близких, переходят на сторону человечества, однако военные, умело манипулируя и играя на слабостях обезьян, уничтожают лагерь противника ещё и изнутри.









Чего ожидать? Франшиза «Планета обезьян» с каждым фильмом, к сожалению, теряет былое очарование: все эти философско-этические изыскания как-то нивелируются, а потому новая часть представляет собой очередной бессмысленный боевик, каких мы видели сотни.



«Дикая история» На экранах с 13 июля

Несколько совершенно незнакомых людей однажды утром оказываются в маленьком кафе в центре города. Внезапно на улице раздаются выстрелы, два человека падают замертво, прохожие в панике разбегаются в стороны, а затем наступает пугающая тишина. Герои оказываются в ловушке: выйти нельзя, так как там, возможно, орудуют убийцы-снайперы, но и находится внутри небезопасно. С течением времени они постепенно сходят с ума и начинают подозревать друг друга в причастности к преступлению. Но кто из них виновен: богатая красавица? Хипстер? Или миловидная хозяйка-старушка?









Чего ожидать? Наши локализаторы решили привлечь публику ассоциациями с другой картиной «Дикие истории», чем забрали некоторую изюминку оригинального названия. Впрочем, по настроению фильм Алекса де ла Иглесия ничуть не уступает: режиссёр мастерски смешивает смех и ужас, поэтому всенепременно советуем заглянуть на сеанс.



«Дюнкерк» На экранах с 20 июля

Действие военной драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк» разворачивается в 1940 году, когда несколько сотен тысяч солдат оказались в ловушке фашистов. Отважным юношам некуда было бежать: впереди несокрушимая армия противника, во много раз превосходящая их численно, а позади бескрайнее море. Получив шокирующие новости с побережья, Черчилль и Британской Адмиралтейство принимают решение бросить все силы на спасение союзных войск.









Чего ожидать? Кристофер Нолан — настоящий мастер эпических битв и сражений, поэтому «Дюнкерк» обещает быть необыкновенно зрелищным. Кроме того, в картине можно будет увидеть любимых британских звёзд: Тома Харди, Киллиана Мёрфи, Кеннета Брана и Майкла Райлэнса.



«Берлинский синдром» На экранах с 20 июля

Клэр с нетерпением ждала поездки в Германию, особенно её привлекал Берлин, прекраснейший город, где произошло столько невероятных исторических событий. В свой первый день путешествия героиня знакомится с Энди, очаровательным учителем английского, который, неловко флиртуя, приглашает девушку посмотреть город вместе с настоящим коренным берлинцем. Поддавшись сиюминутному порыву, Клэр соглашается, а затем и вовсе проводит вместе с недавним знакомым ночь. Их быстро вспыхнувшая страсть казалась такой лёгкой, сиюминутной, такой приятной и романтичной, но на самом деле всё это была лишь садистская игра…









Чего ожидать? В трейлере, похоже, показали развязку основной интриги, но «Берлинский синдром» всё же оставляет некоторый простор фантазии, пусть и небольшой. Так что если одним особо жарким июльским вечером захочется леденящих душу страданий, обязательно забегите в кинотеатр.



«Безумные соседи» На экранах с 20 июля

На что только не пойдут политики, лишь бы получить голоса избирателей: одни обещают поднять зарплаты, другие — уменьшить налоги, а третьи — предоставить достойное жильё. Жан-Этьен Фужероль, баллотирующийся на должность среднего звена, довольно сильно отставал от соперника, пока вдруг — то ли по глупости, то ли из вредности — сказал, что целиком и полностью поддерживает миграционную политику Франции и ничего против приезжих не имеет, даже наоборот, готов буквально в своём доме кого угодно приютить. К большому удивлению героя, на следующий же день на пороге его особняка появился цыганский табор во главе с ловким пронырой Бабиком. Последний как раз вчера услышал заявление месье Фужероля и решил им немедленно воспользоваться.









Чего ожидать? Продюсеры зазывают зрителей дуэтом режиссёра Филиппа де Шоврона и актёра Кристиана Клавье, однако многих этот союз только настораживает: их прошлое творение «Безумная свадьба» получилась настолько расистской, насколько это только возможно. Учитывая, что в «Безумных соседях» затрагивается довольно щепетильная тема иммиграции, советуем десять, а лучше двадцать раз подумать перед походом в кинотеатр.



«Взрывная блондинка» На экранах с 27 июля

Шпионский боевик Дэвида Литча «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон, Джеймсом МакЭвоем и Софией Бутеллой в главных ролях рассказывает о блистательном секретном агенте Лоррейн Бротон, неуловимой и непобедимой защитнице порядка. Героиня получает от начальства новое задание: ей нужно объединиться с эксцентричным разведчиком Дэвидом Персивалем и найти людей, жестоко убивших другого сотрудника МИ6, находившегося в Берлине под прикрытием. В ходе этой опасной миссии Лоррейн выясняет, что уже давно сама является мишенью, но пока неясно, кто пытается её уничтожить.









Чего ожидать? Нет ничего лучше фильмов с Шарлиз Терон. Разве что фильмы с Шарлиз Терон, где есть Джеймс МакЭвой. Может, «Взрывная блодинка» и не может похвастаться оригинальностью сюжета или особо интересной интригой, но зато каст у картины просто атомный.



«Роковое искушение» На экранах с 27 июля

Получив ранение, Джон МакБёрни уже попрощался с жизнью, поскольку шансов на спасение у него практически не было. Сами посудите: он находится где-то в глухом лесу, вдалеке от цивилизации, истекает кровью, мучается от голода и жажды. При таком стечении обстоятельств остаётся только надеяться на какого-нибудь хищного зверя, который подарит несчастному герою быструю смерть. Однако судьба распорядилась иначе: несколько девушек из частного закрытого пансиона случайно находят Джона и привозят к себе в поместье. Мужчина думал, что настоящие ангелы спасли его от неминуемой гибели, но, увы, он заблуждался.









Чего ожидать? Назло всем едким критикам София Коппола уже завоевала за «Роковое искушение» приз Каннского фестиваля в номинации «Лучший режиссёр», а потом ещё и получила весьма неплохие отзывы публики. Так что давайте не будем оставаться в стороне и приобщимся поскорее к прекрасному.



«2pac: Легенда» На экранах с 27 июля

Биографическая драма «2pac: Легенда» рассказывает о жизни легендарного музыканта, одного из величайших хип-хоп исполнителей в истории. Несмотря на то, что картина также расскажет о детстве и юности Тупака Шакура, основное внимание будет уделено его непростым отношениям с руководителями студии Death Row Records и, конечно же, общественной позиции. Кроме того, создатели обещают пролить свет на загадочные события, предшествующие смерти артиста.









Чего ожидать? Западные звёзды, близко знакомые с Тупаком Шакуром, всячески отговаривают людей смотреть фильм Бенни Бума и обвиняют последнего в клевете и лжи. Как бы то ни было, с лентой «2pac: Легенда» всё же лучше ознакомиться: будем знать, что сценаристы и режиссёр наврали.

