Планы на неделю: куда пойти 3-7 июля

В начале июля в Петербурге пройдут парады яхт, кораблей и катеров. К набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется парусный бриг Roald, на его борт можно подняться бесплатно. Завершится неделя световым шоу на воде и фейерверком. Подробнее
Когда: 3-9 июля Где: акватория Невы Стоимость: бесплатно
На рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk. Подробнее
Когда: 6,7 июля в 20:00 Где: Новая Голландия Стоимость: бесплатно
В креативном пространстве Люмьер-Холл работает выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А Стоимость: 350-500 рублей
23 июня под крышей «Казанской, 7» открылась выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых. Подробнее
Когда: 10:00-23:00 Где: Место встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а Стоимость: 300—400 рублей
Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. Скульпторы возвели песчаные памятники героям Отечественной войны 1812 года и вождю пролетариата, свое воплощение получили история покорения Сибири, освоение Космоса, Олимпиады 1980 и 2014. Центральной скульптурой фестиваля стала композиция, посвященная Санкт-Петербургу. Подробнее
Когда: 10:00-22:00 Где: Петропавловская крепость Стоимость: 250-350 рублей