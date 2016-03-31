Планы на неделю: куда пойти 3-7 июля

Проведи первую неделю июля так, будто это последние летние дни. Отрывайся на музыкальном фестивале Stereoleto, смотри фильмы на Новой Голландии, поднимись на борт кораблей. Улыбайся Петербургу и ...На Елагином острове вновь пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto. Свои выступления «Сплин», «Грибы», «Ким и Буран», Unkle посвятят Виктору Цою. Наполни лето любимой музыкой.7 июля с 15:00Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4от 1800 рублейВ начале июля в Петербурге пройдут парады яхт, кораблей и катеров. К набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется парусный бриг Roald, на его борт можно подняться бесплатно. Завершится неделя световым шоу на воде и фейерверком.3-9 июляакватория НевыбесплатноНа рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk.6,7 июля в 20:00Новая ГолландиябесплатноВ креативном пространстве Люмьер-Холл работает выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.11:00-23:00«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А350-500 рублейТрадиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе до 9 июля.до 9 июляСоляной переулокбесплатно23 июня под крышей «Казанской, 7» открылась выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых.10:00-23:00Место встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а300—400 рублейЕжегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. Скульпторы возвели песчаные памятники героям Отечественной войны 1812 года и вождю пролетариата, свое воплощение получили история покорения Сибири, освоение Космоса, Олимпиады 1980 и 2014. Центральной скульптурой фестиваля стала композиция, посвященная Санкт-Петербургу.10:00-22:00Петропавловская крепость250-350 рублей