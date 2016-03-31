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Планы на неделю: куда пойти 3-7 июля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:00

Проведи первую неделю июля так, будто это последние летние дни. Отрывайся на музыкальном фестивале Stereoleto, смотри фильмы на Новой Голландии, поднимись на борт кораблей. Улыбайся Петербургу и ...

Отдыхай на фестивале Stereoleto






На Елагином острове вновь пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto. Свои выступления «Сплин», «Грибы», «Ким и Буран», Unkle посвятят Виктору Цою. Наполни лето любимой музыкой. Подробнее

Когда: 7 июля с 15:00
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
Стоимость: от 1800 рублей

Посмотри на «Вальс парусов»






В начале июля в Петербурге пройдут парады яхт, кораблей и катеров. К набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется парусный бриг Roald, на его борт можно подняться бесплатно. Завершится неделя световым шоу на воде и фейерверком. Подробнее

Когда: 3-9 июля
Где: акватория Невы
Стоимость: бесплатно

Наслаждайся фильмами на Новой Голландии






На рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk. Подробнее

Когда: 6,7 июля в 20:00
Где: Новая Голландия
Стоимость: бесплатно


Окажись в мире Густава Климта







В креативном пространстве Люмьер-Холл работает выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
Стоимость: 350-500 рублей

Успей погулять под «Парящими зонтиками»






Традиционная инсталляция из ярких зонтиков украсит Соляной переулок этим летом. 400 зонтиков всех размеров и цветов будут парить в небе до 9 июля. Подробнее

Когда: до 9 июля
Где: Соляной переулок
Стоимость: бесплатно

Узнай невероятные факты на выставке «Титикака»






23 июня под крышей «Казанской, 7» открылась выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака». Первая кукла «Барби» и яйца динозавра, самый маленький автомобиль в мире и подкованная блоха удивят детей и взрослых. Подробнее

Когда: 10:00-23:00
Где: Место встречи «Казанская, 7», Казанская ул., 7а
Стоимость: 300—400 рублей

Взгляни на песчаные скульптуры






Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместился на пляже Петропавловской крепости. Скульпторы возвели песчаные памятники героям Отечественной войны 1812 года и вождю пролетариата, свое воплощение получили история покорения Сибири, освоение Космоса, Олимпиады 1980 и 2014. Центральной скульптурой фестиваля стала композиция, посвященная Санкт-Петербургу. Подробнее

Когда: 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: 250-350 рублей
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