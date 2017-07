Планы на выходные: куда пойти 8-9 июля

. , , . , - . -SUP , . .... 8 , .8 23:00. , ., 22001000. 8 . , .8 , 12:00-18:00Stereoleto. , , , Unkle . .8-9. . . , , 418008 9 -SUP 2017. . . , SUP-, - , , - .8-9, .. 9 , - . .9 , 17:00, 20:008 . . -.8 , 12:00-18:00- , . 8 23 25 .8-9 12:00-20:00. drive 18 17 . .8,9 19:00, ., 53300. , .8, 9 , 14:00, . , ., 20. , , , , , Daft Punk.8,9 20:00, . Leto. .9 17:00, 4