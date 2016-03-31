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Планы на выходные: куда пойти 8-9 июля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 08:30

Ближайшие выходные обещают выдаться музыкальными. Концерты классической, джазовой, современной музыки охватят парки и центр города. В воскресенье на Дворцовой выступят солисты оперных театров, на стрелке Васильевского острова даст концерт скрипач-виртуоз Эдвин Мартон. Речной карнавал и Фонтанка-SUP превратят Петербург в настоящую Венецию, а в Гатчине состоится традиционный фестиваль «Ночь музыки». Надевай удобную обувь и ...

Восхищайся «Ночью музыки в Гатчине»






Ежегодный фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» соберет меломанов в старинном парке. 8 июля гладь Белого озера превратится в сцену, симфонический оркестр всю ночь будет играть прекрасную музыку. Подробнее

Когда: 8 июля 23:00
Где: г. Гатчина, Красноармейский пр., 2
Стоимость: 200–1000 рублей

Веселись на «Речном карнавале»






В Северной Венеции устроят речной карнавал. По рекам и каналам Петербурга 8 июля прокатятся яркие теплоходы и речные трамваи. Атмосферу праздника поддержат музыканты, художники и фудтраки с едой. Подробнее

Когда: 8 июля, 12:00-18:00
Стоимость: бесплатно

Поймай солнце на Stereolet'e






На Елагином острове вновь пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto. Свои выступления «Сплин», «Грибы», «Ким и Буран», Unkle посвятят Виктору Цою. Наполни лето любимой музыкой. Подробнее

Когда: 8-9 июля
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4
Стоимость: от 1800 рублей

Вставай на серф






8 и 9 июля в городе на Неве пройдет фестиваль «Фонтанка-SUP 2017». В первый день участники пройдут от набережной канала Грибоедова по Фонтанке до Летнего сада. Во второй день праздника события развернутся на пляже Петропавловской крепости. Гостей ждут конкурсы и развлечения, занятия по SUP-Йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа на пляже, мастер-классы от спортсменов. Подробнее

Когда: 8-9 июля
Где: пляж Петропавловской крепости, р. Фонтанка
Стоимость: бесплатно

Слушай оперу бесплатно






Петербург порадует горожан и гостей в своей утонченной манере. 9 июля на Дворцовой площади бесплатно выступят солисты ведущих мировых театров, а на Стрелке Васильевского острова - скрипач Эдвин Мартин. В завершении фестиваля «Невская симфония» в небо выпустят залпы фейерверка. Подробнее

Когда: 9 июля, 17:00, 20:00
Где: Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова
Стоимость: бесплатно

Любуйся на «МотоНевест»






Молодежный фестиваль традиционных ценностей «МотоНевесты» пройдет 8 июля. Прекрасные девушки в нарядных платьях прокатятся по центру города на мотоциклах. На Стрелке Васильевского острова праздник продолжится шоу-программой. Подробнее

Когда: 8 июля, 12:00-18:00
Где: Стрелка Васильевского острова, Невский проспект
Стоимость: бесплатно

Гуляй с передвижным оркестром по Невскому






По центру Санкт-Петербурга будет перемещаться автосцена вместе с музыкантами, которые исполнят шедевры классической и джазовой музыки. С 8 по 23 июля в разных уголках Невского проспекта сыграют более 25 концертов скрипичной музыки. Подробнее

Когда: 8-9 июля 12:00-20:00
Где: центр города
Стоимость: бесплатно

Отрывайся под джаз в саду Фонтанного дома






В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее

Когда: 8,9 июля в 19:00
Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 300 рублей

Наслаждайся музыкой в Павловске






В павильоне «Круглый зал» пройдут бесплатные концерты классической и джазовой музыки. Вдоволь нагулявшись по аллеям Павловского парка, приходите отдохнуть под звуки скрипок. Подробнее

Когда: 8, 9 июля, в 14:00
Где: «Круглый зал», г. Павловск, Садовая ул., 20
Стоимость: по билетам в парк

Смотри фильмы под открытым небом






На рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk. Подробнее

Когда: 8,9 июля в 20:00
Где: Новая Голландия
Стоимость: бесплатно

Проникнись мелодиями Петербурга






Летом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра. Подробнее

Когда: 9 июля 17:00
Где: парк Александровский, 4
Стоимость: бесплатно
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