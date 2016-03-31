Планы на выходные: куда пойти 8-9 июля

Ближайшие выходные обещают выдаться музыкальными. Концерты классической, джазовой, современной музыки охватят парки и центр города. В воскресенье на Дворцовой выступят солисты оперных театров, на стрелке Васильевского острова даст концерт скрипач-виртуоз Эдвин Мартон. Речной карнавал и Фонтанка-SUP превратят Петербург в настоящую Венецию, а в Гатчине состоится традиционный фестиваль «Ночь музыки». Надевай удобную обувь и ...
В Северной Венеции устроят речной карнавал. По рекам и каналам Петербурга 8 июля прокатятся яркие теплоходы и речные трамваи. Атмосферу праздника поддержат музыканты, художники и фудтраки с едой. Подробнее
8 и 9 июля в городе на Неве пройдет фестиваль «Фонтанка-SUP 2017». В первый день участники пройдут от набережной канала Грибоедова по Фонтанке до Летнего сада. Во второй день праздника события развернутся на пляже Петропавловской крепости. Гостей ждут конкурсы и развлечения, занятия по SUP-Йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа на пляже, мастер-классы от спортсменов. Подробнее
Когда: 8-9 июля Где: пляж Петропавловской крепости, р. Фонтанка Стоимость: бесплатно
Петербург порадует горожан и гостей в своей утонченной манере. 9 июля на Дворцовой площади бесплатно выступят солисты ведущих мировых театров, а на Стрелке Васильевского острова - скрипач Эдвин Мартин. В завершении фестиваля «Невская симфония» в небо выпустят залпы фейерверка. Подробнее
Молодежный фестиваль традиционных ценностей «МотоНевесты» пройдет 8 июля. Прекрасные девушки в нарядных платьях прокатятся по центру города на мотоциклах. На Стрелке Васильевского острова праздник продолжится шоу-программой. Подробнее
По центру Санкт-Петербурга будет перемещаться автосцена вместе с музыкантами, которые исполнят шедевры классической и джазовой музыки. С 8 по 23 июля в разных уголках Невского проспекта сыграют более 25 концертов скрипичной музыки. Подробнее
Когда: 8-9 июля 12:00-20:00 Где: центр города Стоимость: бесплатно
В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее
Когда: 8,9 июля в 19:00 Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53 Стоимость: 300 рублей
На рукотворном острове покажут избранные картины о музыкантах. В июле нас ждут фильмы о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, о неподражаемом Девиде Боуи, о главных норвежских электронных артистах, превративших скандинавское диско в бренд, а также первый и единственный фильм, рассказывающий историю французского музыкального дуэта Daft Punk. Подробнее
Когда: 8,9 июля в 20:00 Где: Новая Голландия Стоимость: бесплатно
Летом в Петербурге можно не только наслаждаться белыми ночами и разводом мостов, но и бесплатными концертами на открытом воздухе. Проект «Leto. Классика в Александровском парке» приглашает послушать изящную музыку в исполнении оркестра. Подробнее
Когда: 9 июля 17:00 Где: парк Александровский, 4 Стоимость: бесплатно