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Планы на неделю: куда пойти 10-14 июля

0% М, 0% Ж добавила velimira, 10:55

Петербург замер в предвкушении концерта королей рока и электронной музыки. 13 июля зрителей ждет ураганное шоу Depeche Mode в Петербургском СКК. Также на неделе стартует знаменитый питерский фестиваль «Опера-всем», на котором бесплатно покажут музыкальные спектакли в городских декорациях. На площади Островского зазвучат ритмы джаза, на Новой Сцене Александринки устроят фестиваль новых медиа. Не проморгай все самое интересное!

Отрывайся на концерте Depeche Mode






Мечты должны сбываться, таким мог бы быть лозунг предстоящего концерта группы Depeche Mode в Петербурге. 13 июля легенды рока и электронной музыки сыграют концерт в поддержку нового альбома. Подробнее

Когда: 13 июля 19:30
Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК, пр. Юрия Гагарина, д.8
Стоимость: 3500-25000 рублей


Наслаждайся оперой бесплатно






Культурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера- всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли. Подробнее

Когда: 12 июля 19:00
Где: Соборная площадь Петропавловской крепости
Стоимость: бесплатно

Стань свидетелем Невском битвы






В Сампсониевском саду устроят реконструкции сражении и исторических событий. Ко Дню воинской славы России каждый желающий может отправиться в путешествие сквозь века на фестивале «За Россию и российское благочестие». Гости увидят средневековую Русь, Петровские времена, войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны. Подробнее

Когда: 13 июля 12:00
Где: Сампсониевский сад, Большой Сампсониевский пр., 41
Стоимость: бесплатно

Танцуй под зажигательный джаз






В середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки. Подробнее

Когда: 14 июля 15:00
Где: площадь Островского
Стоимость: бесплатно

Узнай новое искусство в Александринке






Новая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей. Подробнее

Когда: 14 июля 20:00
Где: Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49а
Стоимость: от 800 рублей

Успей на выставку дизайнера Маноло Бланика






Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее

Когда: 10:30-18:30
Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10
Стоимость: 300-600 рублей

Попади в мир Густава Климта






В креативном пространстве Люмьер-Холл работает выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее

Когда: 11:00-23:00
Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
Стоимость: 350-500 рублей
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