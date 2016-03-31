Планы на неделю: куда пойти 10-14 июля

Петербург замер в предвкушении концерта королей рока и электронной музыки. 13 июля зрителей ждет ураганное шоу Depeche Mode в Петербургском СКК. Также на неделе стартует знаменитый питерский фестиваль «Опера-всем», на котором бесплатно покажут музыкальные спектакли в городских декорациях. На площади Островского зазвучат ритмы джаза, на Новой Сцене Александринки устроят фестиваль новых медиа. Не проморгай все самое интересное!Мечты должны сбываться, таким мог бы быть лозунг предстоящего концерта группы Depeche Mode в Петербурге. 13 июля легенды рока и электронной музыки сыграют концерт в поддержку нового альбома.13 июля 19:30Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК, пр. Юрия Гагарина, д.83500-25000 рублейКультурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера- всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли.12 июля 19:00Соборная площадь Петропавловской крепостибесплатноВ Сампсониевском саду устроят реконструкции сражении и исторических событий. Ко Дню воинской славы России каждый желающий может отправиться в путешествие сквозь века на фестивале «За Россию и российское благочестие». Гости увидят средневековую Русь, Петровские времена, войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.13 июля 12:00Сампсониевский сад, Большой Сампсониевский пр., 41бесплатноВ середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки.14 июля 15:00площадь ОстровскогобесплатноНовая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей.14 июля 20:00Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49аот 800 рублейНастоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе».10:30-18:30Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10300-600 рублейВ креативном пространстве Люмьер-Холл работает выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.11:00-23:00«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А350-500 рублей