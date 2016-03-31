Планы на неделю: куда пойти 10-14 июля

Петербург замер в предвкушении концерта королей рока и электронной музыки. 13 июля зрителей ждет ураганное шоу Depeche Mode в Петербургском СКК. Также на неделе стартует знаменитый питерский фестиваль «Опера-всем», на котором бесплатно покажут музыкальные спектакли в городских декорациях. На площади Островского зазвучат ритмы джаза, на Новой Сцене Александринки устроят фестиваль новых медиа. Не проморгай все самое интересное!
Культурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера- всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли. Подробнее
Когда: 12 июля 19:00 Где: Соборная площадь Петропавловской крепости Стоимость: бесплатно
В Сампсониевском саду устроят реконструкции сражении и исторических событий. Ко Дню воинской славы России каждый желающий может отправиться в путешествие сквозь века на фестивале «За Россию и российское благочестие». Гости увидят средневековую Русь, Петровские времена, войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны. Подробнее
Когда: 13 июля 12:00 Где: Сампсониевский сад, Большой Сампсониевский пр., 41 Стоимость: бесплатно
Новая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей. Подробнее
Когда: 14 июля 20:00 Где: Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49а Стоимость: от 800 рублей
Настоящий подарок модницам Северной столицы готовит Эрмитаж. В Главном штабе покажут более 200 пар заветных туфель дизайнера Маноло Бланика, которого так любит главная героиня сериала «Секс в большом городе». Подробнее
Когда: 10:30-18:30 Где: Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 6–10 Стоимость: 300-600 рублей
В креативном пространстве Люмьер-Холл работает выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна. Подробнее
Когда: 11:00-23:00 Где: «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А Стоимость: 350-500 рублей