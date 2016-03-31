Планы на выходные: куда пойти 15-16 июля

Отметь середину лета как следует. Петербург ждет VK-фест, на котором блогеры и музыканты выйдут в реальность. Бесплатные Фестивали «Опера-всем» и «Петроджаз» порадуют музыкой, на Новой сцене Александринского театра соберутся медиа художники. Улыбайся каждому дню и ...
В середине июля в парке 300-летия виртуальная реальность выйдет в свет. Все, к чему вы привыкли в интернете, станет доступно в действительности. Общение с известными блогерами пройдет в живую, любимые музыканты споют для вас со сцены, а друзья по переписке покажут свои истинные лица. Подробнее
Когда: 15-16 июля, 12:00-20:00 Где: Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга Стоимость: от 600 рублей
Культурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера-всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли. Подробнее
Когда: 15 июля 17:00 Где: Улица Зодчего Росси Стоимость: бесплатно
Новая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей. Подробнее
Когда: 15-16 июля, 14:00-23:00 Где: Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49а Стоимость: от 800 рублей
На выходных крепость Орешек подвергнется натиску врагов. Гости фестиваля «Страж в истоке Невы» увидят противостояние новгородцев и шведского лодейного десанта. Вы станете свидетелями грандиозной битвы стрельцов и чернокнижника Делагарди. Подробнее
Когда: 15-16 июля, 11:00-18:00 Где: Ореховый остров в истоке Невы, Ленинградская область Стоимость: от 210 рублей
В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее
Когда: 15,16 июля в 19:00 Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53 Стоимость: 300 рублей
16 июля в Павловске можно путешествовать по разным историческим эпохам. Прогуляйтесь по аллеям с античными богами, царями и поэтами Серебряного века. Гостей развлекут актеры, музыканты и экскурсоводы. Подробнее
Когда: 16 июля, 12:00-18:00 Где: г. Павловск, Садовая ул., 20 Стоимость: по билетам в парк
По центру Санкт-Петербурга будет перемещаться автосцена вместе с музыкантами, которые исполнят шедевры классической и джазовой музыки. С 8 по 23 июля в разных уголках Невского проспекта сыграют более 25 концертов скрипичной музыки. Подробнее
Когда: 15 июля Где: центр Петербурга Стоимость: бесплатно