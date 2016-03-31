Планы на выходные: куда пойти 15-16 июля

Отметь середину лета как следует. Петербург ждет VK-фест, на котором блогеры и музыканты выйдут в реальность. Бесплатные Фестивали «Опера-всем» и «Петроджаз» порадуют музыкой, на Новой сцене Александринского театра соберутся медиа художники. Улыбайся каждому дню и ...В середине июля в парке 300-летия виртуальная реальность выйдет в свет. Все, к чему вы привыкли в интернете, станет доступно в действительности. Общение с известными блогерами пройдет в живую, любимые музыканты споют для вас со сцены, а друзья по переписке покажут свои истинные лица.15-16 июля, 12:00-20:00Парк имени 300-летия Санкт-Петербургаот 600 рублейКультурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера-всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли.15 июля 17:00Улица Зодчего РоссибесплатноНовая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей.15-16 июля, 14:00-23:00Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49аот 800 рублейНа выходных крепость Орешек подвергнется натиску врагов. Гости фестиваля «Страж в истоке Невы» увидят противостояние новгородцев и шведского лодейного десанта. Вы станете свидетелями грандиозной битвы стрельцов и чернокнижника Делагарди.15-16 июля, 11:00-18:00Ореховый остров в истоке Невы, Ленинградская областьот 210 рублейВ середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки.15-16 июляплощадь ОстровскогобесплатноЛетом на петербургских крышах бурлит насыщенная жизнь. Здесь дают концерты, показывают фильмы, а теперь еще и устраивают театральные спектакли. Посмотри пьесы Довлатова и Володина на высоте.16 июля 20:00Hi-Hat, Аптекарский пр., 4800 рублейВ саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой.15,16 июля в 19:00Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53300 рублей16 июля в Павловске можно путешествовать по разным историческим эпохам. Прогуляйтесь по аллеям с античными богами, царями и поэтами Серебряного века. Гостей развлекут актеры, музыканты и экскурсоводы.16 июля, 12:00-18:00г. Павловск, Садовая ул., 20по билетам в паркЕжегодный литературный фестиваль в честь поэта Маяковского пройдет 15 июля. В книжном дворике на Фонтанке устроят представления, квесты и викторины. Приходи почтить память великого поэта.15 июля, 14:00-18:00Центральная библиотека имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, 46бесплатноПо центру Санкт-Петербурга будет перемещаться автосцена вместе с музыкантами, которые исполнят шедевры классической и джазовой музыки. С 8 по 23 июля в разных уголках Невского проспекта сыграют более 25 концертов скрипичной музыки.15 июляцентр ПетербургабесплатноВ павильоне «Круглый зал» пройдут бесплатные концерты классической и джазовой музыки. Вдоволь нагулявшись по аллеям Павловского парка, приходите отдохнуть под звуки скрипок.15,16 июля в 14:00г. Павловск, Садовая ул., 20по билетам в парк