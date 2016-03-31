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Планы на выходные: куда пойти 15-16 июля

0% М, 0% Ж добавила velimira, Вчера, в 08:55

Отметь середину лета как следует. Петербург ждет VK-фест, на котором блогеры и музыканты выйдут в реальность. Бесплатные Фестивали «Опера-всем» и «Петроджаз» порадуют музыкой, на Новой сцене Александринского театра соберутся медиа художники. Улыбайся каждому дню и ...

Будь онлайн на VK-фесте






В середине июля в парке 300-летия виртуальная реальность выйдет в свет. Все, к чему вы привыкли в интернете, станет доступно в действительности. Общение с известными блогерами пройдет в живую, любимые музыканты споют для вас со сцены, а друзья по переписке покажут свои истинные лица. Подробнее

Когда: 15-16 июля, 12:00-20:00
Где: Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга
Стоимость: от 600 рублей

Наслаждайся оперой на городских площадках






Культурная столица вновь поразит петербуржцев и гостей города замечательным фестивалем «Опера-всем». В городских декорациях солисты Российский и мировых театров, под руководством дирижера Фабио Мастранджело, бесплатно сыграют оперные спектакли. Подробнее

Когда: 15 июля 17:00
Где: Улица Зодчего Росси
Стоимость: бесплатно

Смотри новое медиа искусство






Новая сцена Александринского театра станет площадкой для воплощения идей молодых медиа художников. С 14 по 16 июля здесь пройдет фестиваль Media In. Видеоарт, медиаискусство, медиаперформансы, панорамное кино ждут гостей. Подробнее


Когда: 15-16 июля, 14:00-23:00
Где: Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49а
Стоимость: от 800 рублей

Отрази штурм крепости Орешек






На выходных крепость Орешек подвергнется натиску врагов. Гости фестиваля «Страж в истоке Невы» увидят противостояние новгородцев и шведского лодейного десанта. Вы станете свидетелями грандиозной битвы стрельцов и чернокнижника Делагарди. Подробнее

Когда: 15-16 июля, 11:00-18:00
Где: Ореховый остров в истоке Невы, Ленинградская область
Стоимость: от 210 рублей


Отрывайся на «Петроджазе»






В середине июля на площади Островского выступят джазовые музыканты со всего мира. Фестиваль «Петроджаз» приглашает всех желающих раствориться в синкопированных ритмах удивительной музыки. Подробнее

Когда: 15-16 июля
Где: площадь Островского
Стоимость: бесплатно

Приходи в театр на крыше






Летом на петербургских крышах бурлит насыщенная жизнь. Здесь дают концерты, показывают фильмы, а теперь еще и устраивают театральные спектакли. Посмотри пьесы Довлатова и Володина на высоте. Подробнее

Когда: 16 июля 20:00
Где: Hi-Hat, Аптекарский пр., 4
Стоимость: 800 рублей

Успей на «Бродский драйв»






В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой. Подробнее


Когда: 15,16 июля в 19:00
Где: Сад Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Стоимость: 300 рублей

Гуляй по историческим эпохам в Павловске






16 июля в Павловске можно путешествовать по разным историческим эпохам. Прогуляйтесь по аллеям с античными богами, царями и поэтами Серебряного века. Гостей развлекут актеры, музыканты и экскурсоводы. Подробнее

Когда: 16 июля, 12:00-18:00
Где: г. Павловск, Садовая ул., 20
Стоимость: по билетам в парк

Послушай стихи Маяковского






Ежегодный литературный фестиваль в честь поэта Маяковского пройдет 15 июля. В книжном дворике на Фонтанке устроят представления, квесты и викторины. Приходи почтить память великого поэта. Подробнее

Когда: 15 июля, 14:00-18:00
Где: Центральная библиотека имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, 46
Стоимость: бесплатно

Гуляй по Невскому с оркестром






По центру Санкт-Петербурга будет перемещаться автосцена вместе с музыкантами, которые исполнят шедевры классической и джазовой музыки. С 8 по 23 июля в разных уголках Невского проспекта сыграют более 25 концертов скрипичной музыки. Подробнее

Когда: 15 июля
Где: центр Петербурга
Стоимость: бесплатно


Проведи выходные на природе с музыкой







В павильоне «Круглый зал» пройдут бесплатные концерты классической и джазовой музыки. Вдоволь нагулявшись по аллеям Павловского парка, приходите отдохнуть под звуки скрипок. Подробнее

Когда: 15,16 июля в 14:00
Где: г. Павловск, Садовая ул., 20
Стоимость: по билетам в парк
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