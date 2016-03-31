16 сентября Вечеринка
16 сентября Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 11-15 сентября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 11 сентября, в 11:45
Главное событие недели пройдут в пятницу - на Дворцовой площади состоится церемония открытия международного кинофестиваля "Послание к человеку", а в Петергофе устроят праздник фонтанов. Но и в другие дни есть, чем заняться: можно послушать лекцию о Стивене Кинге, можно посетить выставку Ламборгини, а при желании - окунуться в атмосферу 30-х годов на джазовой вечеринке. Отправляйтесь навстречу новому, ведь в Петербурге скучать не приходится!
Узнай новое о Стивене Кинге
В Центральной библиотеке имени Лермонтова состоится показ легендарного "Побега из Шоушенка". Сеанс дополнят лекцией киноведа Татьяны Богатырёвой "Нестрашный Стивен Кинг", слушатели которой смогут по-новому взглянуть на творчество признанного Короля Ужасов.
Когда: 14 сентября, 17:00
Где: Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19
Попробуй себя в роли летчика
На фестивале "Пулково Авиа Фест" любой желающий сможет забраться в тренажер вестибулярного аппарата и представить себя летчиком гражданской авиации. Помимо этого, для гостей приготовят специальные интерактивные площадки, устроят соревнования по футболу и волейболу, сдачу норм ГТО и сеанс одновременной игры в шахматы.
Когда: 15 сентября, 15:00
Где: улица Пилотов, 18А
Приходи на открытие "Послания к человеку"
Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится в эту пятницу на Дворцовой площади. На огромном экране гостям покажут легендарный фильм Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом", а еще на сцене состоится выступление группы Антона Беляева Therr Maitz. Также в церемонии примет участие автор "99 франков" Фредерик Бегбедер.
Когда: 15 августа, 19:00
Где: Дворцовая площадь
Прокатись по любимому городу на ретротрамвае
Совершить романтическое путешествие по самым красивым уголкам Петербурга смогут желающие на борту глазастого "Стиляги". В пути для пассажиров проведут экскурсию, а еще развлекут живой музыкой в исполнении дуэта "Арт-Академия". Попасть на необычный рейс можно по предварительной регистрации.
Когда: 13 сентября, 20:00
Где: Большая Посадская, 24
Стоимость: 950 рублей
Оторвись на джаз-вечеринке в стиле 30-х
В клубе Jagger состоится вечер джаза с участием лучших музыкантов города. Гости смогут потанцевать под их выступления, сфотографироваться с роковыми красотками и вооруженными "Томми-ганами" гангстерами, а также научиться танцевать степ.
Когда: 14 сентября, 20:30
Где: Клуб Jagger, площадь Конституции, 2
Стоимость: от 350 рублей
Побывай на празднике фонтанов в Петергофе
На Большом каскаде гостям покажут мультимедийный спектакль "Хождение за три моря", рассказывающий о покорителях стихий - Ермаке, Крузенштерне, Миклухо-Маклае, Гагарине и других исторических деятелей далекого и недавнего прошлого. На празднике будут веселые танцы, вокальные номера, пиротехническое шоу и многое другое.
Когда: 15-16 сентября, 20:45
Где: город Петергоф, улица Разводная, 2
Приходи на выставку Ламборгини в "Эрарте"
В музее современного искусства открылась выставка, посвященная легендарной марке суперкаров. Посетители увидят модели стоимостью в несколько миллионов евро - современные и раритетные, а кроме того - коллекционные модели, выполненные в масштабе 1:4, фотографии, эскизы, рекламные плакаты и многое другое.
Когда: ежедневно, 10:00-22:00, вторник - выходной
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Смотри ретроспективу Тарантино
В Музее игровых автоматов пройдет киноночь, посвященная творчеству культового американского режиссера. Зрителям покажут "Криминальное чтиво", "Бешеных псов" и "Город грехов" - фильмы, которые видел каждый, но которые хочется пересматривать снова и снова.
Когда: 15 сентября, 23:30
Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2В
Стоимость: от 450 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля, в 12:25
Добавить комментарий