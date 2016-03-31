Планы на неделю: чем заняться 11-15 сентября

Узнай новое о Стивене Кинге

Попробуй себя в роли летчика

Приходи на открытие "Послания к человеку"

Прокатись по любимому городу на ретротрамвае

Оторвись на джаз-вечеринке в стиле 30-х

Побывай на празднике фонтанов в Петергофе

Приходи на выставку Ламборгини в "Эрарте"

Смотри ретроспективу Тарантино

В Центральной библиотеке имени Лермонтова состоится показ легендарного "Побега из Шоушенка". Сеанс дополнят лекцией киноведа Татьяны Богатырёвой "Нестрашный Стивен Кинг", слушатели которой смогут по-новому взглянуть на творчество признанного Короля Ужасов.14 сентября, 17:00Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 17-19На фестивале "Пулково Авиа Фест" любой желающий сможет забраться в тренажер вестибулярного аппарата и представить себя летчиком гражданской авиации. Помимо этого, для гостей приготовят специальные интерактивные площадки, устроят соревнования по футболу и волейболу, сдачу норм ГТО и сеанс одновременной игры в шахматы.15 сентября, 15:00улица Пилотов, 18АТоржественная церемония открытия кинофестиваля состоится в эту пятницу на Дворцовой площади. На огромном экране гостям покажут легендарный фильм Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом", а еще на сцене состоится выступление группы Антона Беляева Therr Maitz. Также в церемонии примет участие автор "99 франков" Фредерик Бегбедер.15 августа, 19:00Дворцовая площадьСовершить романтическое путешествие по самым красивым уголкам Петербурга смогут желающие на борту глазастого "Стиляги". В пути для пассажиров проведут экскурсию, а еще развлекут живой музыкой в исполнении дуэта "Арт-Академия". Попасть на необычный рейс можно по предварительной регистрации.13 сентября, 20:00Большая Посадская, 24В клубе Jagger состоится вечер джаза с участием лучших музыкантов города. Гости смогут потанцевать под их выступления, сфотографироваться с роковыми красотками и вооруженными "Томми-ганами" гангстерами, а также научиться танцевать степ.14 сентября, 20:30Клуб Jagger, площадь Конституции, 2от 350 рублейНа Большом каскаде гостям покажут мультимедийный спектакль "Хождение за три моря", рассказывающий о покорителях стихий - Ермаке, Крузенштерне, Миклухо-Маклае, Гагарине и других исторических деятелей далекого и недавнего прошлого. На празднике будут веселые танцы, вокальные номера, пиротехническое шоу и многое другое.15-16 сентября, 20:45город Петергоф, улица Разводная, 2В музее современного искусства открылась выставка, посвященная легендарной марке суперкаров. Посетители увидят модели стоимостью в несколько миллионов евро - современные и раритетные, а кроме того - коллекционные модели, выполненные в масштабе 1:4, фотографии, эскизы, рекламные плакаты и многое другое.ежедневно, 10:00-22:00, вторник - выходнойМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2В Музее игровых автоматов пройдет киноночь, посвященная творчеству культового американского режиссера. Зрителям покажут "Криминальное чтиво", "Бешеных псов" и "Город грехов" - фильмы, которые видел каждый, но которые хочется пересматривать снова и снова.15 сентября, 23:30Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2Вот 450 рублей