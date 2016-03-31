Планы на выходные: чем заняться 16-17 сентября

Слушай музыку под открытым небом

Гуляй по яблоневому саду в Царском Селе

Прокатись по новым велодорожкам

Побывай на празднике фонтанов в Петергофе

Ешь мясо на фестивале Smoke & Fire

Приходи на выставку ретротранспорта

Научись чайной церемонии

Заведи усатого питомца

Любуйся необыкновенными сортами фиалок

Приходи на ярмарку хэндмейда

Фестиваль "Живая музыка" пройдет сразу на четырех тематических площадках на Петроградской стороне. В Александровском парке будет играть электронная музыка, в Лопухинском саду - блюз и рок-н-ролл, сквер Виктора Цоя посвятят року, а сквер Андрея Петрова - классике.16 сентября, 14:00-18:00Александровский парк, Лопухинский сад, сквер Андрея Петрова, сквер Виктора ЦояФестиваль "Яблочный полдень" превратит оранжерейный сад Александровского парка в настоящий Эдем, полный спелых ароматных яблок. Гости побывают на экскурсии, научатся вырезать фигурки из фруктов и плести венки, освоят искусство витражной живописи. Также всех ждет детский спектакль, подготовленный актерами театра "Карлссон Хаус" и праздничный концерт.16 сентября, 12:00-18:00город Пушкин, Александровский паркПарад "Время перемен", проводимый движением "Велосипедизация Санкт-Петербурга", соберет не только велосипедистов, но также владельцев унициклов, гироскутеров, самокатов и других видов альтернативного транспорта. Одетые в карнавальные костюмы участники стартуют от сквера Виктора Цоя и проедут по Петроградской стороне. В пути они сделают три остановки, чтобы послушать музыку, посмотреть старые видеоклипы и пообщаться с меломанами. В конце желающих ждет бесплатный показ фильма "Эпоха танцев" Виктора Буды в кинотеатре "Великан", но для этого потребуется заранее зарегистрироваться.16 сентября, с 17:00сквер Виктора Цоя около дома № 2 по Любанскому переулкуНа Большом каскаде гостям покажут мультимедийный спектакль "Хождение за три моря", рассказывающий о покорителях стихий - Ермаке, Крузенштерне, Миклухо-Маклае, Гагарине и других исторических деятелей далекого и недавнего прошлого. На празднике будут веселые танцы, вокальные номера, пиротехническое шоу и многое другое.16 сентября, 20:45город Петергоф, улица Разводная, 2Два дня во дворе "Владимирского пассажа" лучшие шеф-повара будут готовить мясо самыми разными способами. Стейки, ребрышки на гриле, шашлыки и многое другое будет жариться на виду у гурманов. Также в программе запланированы мастер-классы, чтобы гурманы не только наелись до отвала, но и научились искусству готовить мясо на дому.16-17 сентября, 11:00-20:00двор ТЦ "Владимирский пассаж", Владимирский проспект, 19В честь Всемирного дня без автомобиля на участке Большой Морской между Дворцовой площадью и Невским проспектом выстроятся старые автобусы и троллейбусы. Вы сможете увидеть довоенный троллейбус ЯТБ-1, самый массовый советский автобус ЛиАЗ-677, единственный в России междугородний "Икарус-люкс" 1972 года выпуска и другие модели.17 сентября, 11:00-17:00Большая Морская улица"Фестиваль чайной культуры" состоится в это воскресенье. Весь день гостей будут поить самыми разнообразными сортами чая, научат правильно выбирать и заваривать зеленый чай, писать картины в восточном стиле, а также познакомят с философией Древнего Востока. Здесь же можно будет приобрести разнообразные чаи, специи, благовония, украшения и чайную посуду. Завершится фестиваль живым исполнением азиатской музыки. Вход за донейшен (не менее 100 рублей). Все вырученные средства пойдут на образовательные программы для сирот и детей из малообеспеченных семей.17 сентября, с 10:00Большой секретный спикизи-ресторан "Квартира Кости Кройца", Невский проспект, дом 71, квартира 8В субботу состоится акция "Все оттенки кошачьего", на которой будут раздавать эрмитажных котов и котов из приюта "Второй шанс". Забрать пушистого зверя можно будет совершенно бесплатно, но добровольные пожертвования приветствуются.16 сентября, 12:00-22:00"Республика котов", Литейный проспект, 60На фестивале "Цветущая осень" будут представлены сотни фиалок различных сортов. Кроме возможности посмотреть на цветущие растения, гостей ждет лекция "Секреты обильного цветения фиалок" (состоится в субботу в 13:00) и круглый стол "Путь фиалки от черенка до деток" (пройдет в воскресенье в это же время).16-17 сентября, 11:00-19:00Общество "Знание", Литейный проспект, 42На выходных в городе пройдет крупная ярмарка изделий ручной работы. Плоды своих трудов на ней представят более 250 дизайнеров из 20 регионов России. Вы сможете купить расписные ткани, керамику, ювелирные изделия, одежду и обувь, а также предметы интерьера, которые украсят ваш дом. При желании, у понравившегося автора можно будет заказать необходимую вещь нужного размера и расцветки. Кроме того, вас ждут около 50 мастер-классов для детей и взрослых.16 сентября, 11:00-19:00; 17 сентября, 11:00-18:00Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8