10:00 Выставка
16 сентября Вечеринка
16 сентября Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 16-17 сентября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 12:20
На этих выходных нас ждет фестиваль фонтанов в Петергофе, велопарад на Петроградской стороне, выставка ретротранспорта у стен Главного штаба и многое другое. Любители животных смогут бесплатно стать котовладельцами, любители чая - познакомиться с искусством чайной церемонии, а любителей поесть ждут на фестивале мяса. Об этих и других событиях - в нашей новой подборке.
Слушай музыку под открытым небом
Фестиваль "Живая музыка" пройдет сразу на четырех тематических площадках на Петроградской стороне. В Александровском парке будет играть электронная музыка, в Лопухинском саду - блюз и рок-н-ролл, сквер Виктора Цоя посвятят року, а сквер Андрея Петрова - классике.
Когда: 16 сентября, 14:00-18:00
Где: Александровский парк, Лопухинский сад, сквер Андрея Петрова, сквер Виктора Цоя
Гуляй по яблоневому саду в Царском Селе
Фестиваль "Яблочный полдень" превратит оранжерейный сад Александровского парка в настоящий Эдем, полный спелых ароматных яблок. Гости побывают на экскурсии, научатся вырезать фигурки из фруктов и плести венки, освоят искусство витражной живописи. Также всех ждет детский спектакль, подготовленный актерами театра "Карлссон Хаус" и праздничный концерт.
Когда: 16 сентября, 12:00-18:00
Где: город Пушкин, Александровский парк
Прокатись по новым велодорожкам
Парад "Время перемен", проводимый движением "Велосипедизация Санкт-Петербурга", соберет не только велосипедистов, но также владельцев унициклов, гироскутеров, самокатов и других видов альтернативного транспорта. Одетые в карнавальные костюмы участники стартуют от сквера Виктора Цоя и проедут по Петроградской стороне. В пути они сделают три остановки, чтобы послушать музыку, посмотреть старые видеоклипы и пообщаться с меломанами. В конце желающих ждет бесплатный показ фильма "Эпоха танцев" Виктора Буды в кинотеатре "Великан", но для этого потребуется заранее зарегистрироваться.
Когда: 16 сентября, с 17:00
Где: сквер Виктора Цоя около дома № 2 по Любанскому переулку
Побывай на празднике фонтанов в Петергофе
На Большом каскаде гостям покажут мультимедийный спектакль "Хождение за три моря", рассказывающий о покорителях стихий - Ермаке, Крузенштерне, Миклухо-Маклае, Гагарине и других исторических деятелей далекого и недавнего прошлого. На празднике будут веселые танцы, вокальные номера, пиротехническое шоу и многое другое.
Когда: 16 сентября, 20:45
Где: город Петергоф, улица Разводная, 2
Ешь мясо на фестивале Smoke & Fire
Два дня во дворе "Владимирского пассажа" лучшие шеф-повара будут готовить мясо самыми разными способами. Стейки, ребрышки на гриле, шашлыки и многое другое будет жариться на виду у гурманов. Также в программе запланированы мастер-классы, чтобы гурманы не только наелись до отвала, но и научились искусству готовить мясо на дому.
Когда: 16-17 сентября, 11:00-20:00
Где: двор ТЦ "Владимирский пассаж", Владимирский проспект, 19
Приходи на выставку ретротранспорта
В честь Всемирного дня без автомобиля на участке Большой Морской между Дворцовой площадью и Невским проспектом выстроятся старые автобусы и троллейбусы. Вы сможете увидеть довоенный троллейбус ЯТБ-1, самый массовый советский автобус ЛиАЗ-677, единственный в России междугородний "Икарус-люкс" 1972 года выпуска и другие модели.
Когда: 17 сентября, 11:00-17:00
Где: Большая Морская улица
Научись чайной церемонии
"Фестиваль чайной культуры" состоится в это воскресенье. Весь день гостей будут поить самыми разнообразными сортами чая, научат правильно выбирать и заваривать зеленый чай, писать картины в восточном стиле, а также познакомят с философией Древнего Востока. Здесь же можно будет приобрести разнообразные чаи, специи, благовония, украшения и чайную посуду. Завершится фестиваль живым исполнением азиатской музыки. Вход за донейшен (не менее 100 рублей). Все вырученные средства пойдут на образовательные программы для сирот и детей из малообеспеченных семей.
Когда: 17 сентября, с 10:00
Где: Большой секретный спикизи-ресторан "Квартира Кости Кройца", Невский проспект, дом 71, квартира 8
Заведи усатого питомца
В субботу состоится акция "Все оттенки кошачьего", на которой будут раздавать эрмитажных котов и котов из приюта "Второй шанс". Забрать пушистого зверя можно будет совершенно бесплатно, но добровольные пожертвования приветствуются.
Когда: 16 сентября, 12:00-22:00
Где: "Республика котов", Литейный проспект, 60
Любуйся необыкновенными сортами фиалок
На фестивале "Цветущая осень" будут представлены сотни фиалок различных сортов. Кроме возможности посмотреть на цветущие растения, гостей ждет лекция "Секреты обильного цветения фиалок" (состоится в субботу в 13:00) и круглый стол "Путь фиалки от черенка до деток" (пройдет в воскресенье в это же время).
Когда: 16-17 сентября, 11:00-19:00
Где: Общество "Знание", Литейный проспект, 42
Приходи на ярмарку хэндмейда
На выходных в городе пройдет крупная ярмарка изделий ручной работы. Плоды своих трудов на ней представят более 250 дизайнеров из 20 регионов России. Вы сможете купить расписные ткани, керамику, ювелирные изделия, одежду и обувь, а также предметы интерьера, которые украсят ваш дом. При желании, у понравившегося автора можно будет заказать необходимую вещь нужного размера и расцветки. Кроме того, вас ждут около 50 мастер-классов для детей и взрослых.
Когда: 16 сентября, 11:00-19:00; 17 сентября, 11:00-18:00
Где: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8
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