Планы на неделю: чем заняться 13-17 ноября

Приходи на выставку о Советском Союзе

Смотри отреставрированную "Ассу"

Слушай Чайковского в электронной обработке

Посети спектакль "Дзяды" в ТЮЗе

Побывай на концерте De-Phazz

Узнай новое на экологическом фестивале

Смотри "Богему" в постановке Royal Opera House

Отправляйся на выступление Штефана Обермайера

Приходи на выставку исторических фотографий

Рассматривай картины Дмитрия Шагина в Шереметевском дворце

В "Эрарте" открылась выставка советских и современных художников, осмысляющих в своем творчестве ушедшую эпоху. Выставка "100 лет одиночества" рассказывает о жизни страны, строившей социализм, о последствиях революции и о советском человеке. В экспозиции собраны работы художников со всей России и из многих городов СНГ.до 12 января, 10:00-22:00, вторник - выходнойМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2Культовому фильму Сергея Соловьева в этом году исполняется 30 лет. В честь этого в "Лендоке" состоится специальный показ отреставрированной киноленты. Специальными гостями станут режиссер Сергей Соловьев и Сергей Бугаев, снявшийся в картине в роли Бананана. Вход - 250 рублей.16 ноября, 20:00Открытая киностудия "Лендок", набережная Крюкова канала, 12Классика - не нечто застывшее и неизменное, классическая музыка открыта новым трактовкам и веяниям. Музыкальный эксперимент "Чайковский. Парад диджеев" призван показать, как современно может звучать один из самых известных российских композиторов. В рамках мероприятия под одной крышей выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга и диджеи города, среди которых - DJ Feel, DJ Kefir, DJ Ivan Spell и другие. Услышать творения Петра Ильича в электронной обработке можно будет вечером в среду. Билеты - от 500 рублей.15 ноября, 19:00Концертный зал "Колизей", Невский проспект, 100Постановка Эймунтаса Някрошюса по произведению Адама Мицкевича пройдет единственный раз в Петербурге. Някрошюс - режиссер, чье имя не нуждается в лишних представлениях. Его спектакли стали визитной карточкой литовского театра. Спектакль в Петербурге покажут в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Вход - от 1000 рублей.16 ноября, 19:00ТЮЗ имени А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1Немецкому коллективу в этом году исполняется двадцать лет. В честь этого вечером в пятницу в "Зале ожидания" состоится их большой концерт. Организаторы уверяют, что выступать группа будет в расширенном составе - помимо вокалистов Пэт Эпплтон и Карла Фрирсона следует ждать и певицу Барбару Лар, принимавшую участие в записи двух альбомов коллектива. Билеты - от 1800 рублей.17 ноября, 20:00Клуб "Зал ожидания", набережная Обводного канала, 118На фестивале "Золотая черепаха" гостей ждут мастер-классы, лекции, видеоинсталляции и концерты. Главным событием станет масштабная выставка фотографий, дизайна и живописи, посвященных живой природе. Авторы присылают свои работы на конкурс со всего мира, но до экспозиции добираются только лучшие из них. Также, чтобы посетители не проголодались и не заскучали, организаторы подготовили фуд-корт и лаундж-зоны и игровую комнату. Вход - от 250 рублей.10-21 ноябряЦентр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3В киноцентре "Родина" продолжается кинофестиваль "Лучшие театры мира в кинотеатрах". Фестиваль проходит при поддержке проекта OperaHD. В четверг зрителям представят легендарную оперу Джакомо Пуччини "Богема", посвященную жизни обитателей артистического квартала Парижа. Режиссером спектакля стал Ричард Джонс. Показ состоится на английском и итальянском языках с русскими субтитрами. Билеты - 900 рублей.17 ноября, 19:00Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12Австрийский электронный музыкант - единственный из живых, чья экспозиция имеется в венском Доме музыки. В Петербурге он представит электронные версии классических произведений. Организаторы обещают совместный перформанс с рэпером Re-Pac и струнным "Романтик-квартетом". За этим последует исполнение композиций проекта Сlassic Reloaded Stefan Obermaier, разошедшегося по миру полумиллионным тиражом. Следом Обермайер сыграет диджей-сет, а следом за ним за вертушки встанут французы The Pilotwings.17 ноября, 23:00Клуб "Кузня", остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Фотографии Карла Буллы, а также его сыновей Александра и Виктора, запечатлели повседневный быт России начала XX века. На выставке в Публичной библиотеке представят снимки столетней давности: фотопортреты Льва Толстого и Николая II, виды Петербурга и курьезные сценки из городской жизни - навеки запечатленную живую жизнь ушедших поколений.19 октября - 26 ноябряРоссийская национальная библиотека, Садовая улица, 18Название выставки "ДШ в ШД" предельно кратко сообщает, кто и где экспонируется. Дмитрий Шагин - один из основателей творческой группы "Митьки" (собственно, само название группы содержит отсылку к имени Шагина). Его работы присутствуют в коллекциях отечественных и зарубежных музеев. На выставке в Шереметевском дворце посетителям покажут портреты отечественных деятелей культуры и искусства кисти мастера: Пушкина, Толстого, Чехова и других. Вход - от 100 рублей.по 27 ноябряШереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34