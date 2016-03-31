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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 13-17 ноября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 13 ноября, в 12:05
Наступившая неделя подарит нам возможность увидеть единственный показ отреставрированной "Ассы" Сергея Соловьева, услышать композиции Петра Чайковского в обработке диджеев города, провести вечер на спектакле Эймунтаса Някрошюса и насладиться "Богемой" Пуччини в полутьме кинозала "Родины". Об этих и других событиях - в нашей новой подборке.
Приходи на выставку о Советском Союзе
В "Эрарте" открылась выставка советских и современных художников, осмысляющих в своем творчестве ушедшую эпоху. Выставка "100 лет одиночества" рассказывает о жизни страны, строившей социализм, о последствиях революции и о советском человеке. В экспозиции собраны работы художников со всей России и из многих городов СНГ.
Когда: до 12 января, 10:00-22:00, вторник - выходной
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Смотри отреставрированную "Ассу"
Культовому фильму Сергея Соловьева в этом году исполняется 30 лет. В честь этого в "Лендоке" состоится специальный показ отреставрированной киноленты. Специальными гостями станут режиссер Сергей Соловьев и Сергей Бугаев, снявшийся в картине в роли Бананана. Вход - 250 рублей.
Когда: 16 ноября, 20:00
Где: Открытая киностудия "Лендок", набережная Крюкова канала, 12
Слушай Чайковского в электронной обработке
Классика - не нечто застывшее и неизменное, классическая музыка открыта новым трактовкам и веяниям. Музыкальный эксперимент "Чайковский. Парад диджеев" призван показать, как современно может звучать один из самых известных российских композиторов. В рамках мероприятия под одной крышей выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга и диджеи города, среди которых - DJ Feel, DJ Kefir, DJ Ivan Spell и другие. Услышать творения Петра Ильича в электронной обработке можно будет вечером в среду. Билеты - от 500 рублей.
Когда: 15 ноября, 19:00
Где: Концертный зал "Колизей", Невский проспект, 100
Посети спектакль "Дзяды" в ТЮЗе
Постановка Эймунтаса Някрошюса по произведению Адама Мицкевича пройдет единственный раз в Петербурге. Някрошюс - режиссер, чье имя не нуждается в лишних представлениях. Его спектакли стали визитной карточкой литовского театра. Спектакль в Петербурге покажут в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Вход - от 1000 рублей.
Когда: 16 ноября, 19:00
Где: ТЮЗ имени А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1
Побывай на концерте De-Phazz
Немецкому коллективу в этом году исполняется двадцать лет. В честь этого вечером в пятницу в "Зале ожидания" состоится их большой концерт. Организаторы уверяют, что выступать группа будет в расширенном составе - помимо вокалистов Пэт Эпплтон и Карла Фрирсона следует ждать и певицу Барбару Лар, принимавшую участие в записи двух альбомов коллектива. Билеты - от 1800 рублей.
Когда: 17 ноября, 20:00
Где: Клуб "Зал ожидания", набережная Обводного канала, 118
Узнай новое на экологическом фестивале
На фестивале "Золотая черепаха" гостей ждут мастер-классы, лекции, видеоинсталляции и концерты. Главным событием станет масштабная выставка фотографий, дизайна и живописи, посвященных живой природе. Авторы присылают свои работы на конкурс со всего мира, но до экспозиции добираются только лучшие из них. Также, чтобы посетители не проголодались и не заскучали, организаторы подготовили фуд-корт и лаундж-зоны и игровую комнату. Вход - от 250 рублей.
Когда: 10-21 ноября
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3
Смотри "Богему" в постановке Royal Opera House
В киноцентре "Родина" продолжается кинофестиваль "Лучшие театры мира в кинотеатрах". Фестиваль проходит при поддержке проекта OperaHD. В четверг зрителям представят легендарную оперу Джакомо Пуччини "Богема", посвященную жизни обитателей артистического квартала Парижа. Режиссером спектакля стал Ричард Джонс. Показ состоится на английском и итальянском языках с русскими субтитрами. Билеты - 900 рублей.
Когда: 17 ноября, 19:00
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Отправляйся на выступление Штефана Обермайера
Австрийский электронный музыкант - единственный из живых, чья экспозиция имеется в венском Доме музыки. В Петербурге он представит электронные версии классических произведений. Организаторы обещают совместный перформанс с рэпером Re-Pac и струнным "Романтик-квартетом". За этим последует исполнение композиций проекта Сlassic Reloaded Stefan Obermaier, разошедшегося по миру полумиллионным тиражом. Следом Обермайер сыграет диджей-сет, а следом за ним за вертушки встанут французы The Pilotwings.
Когда: 17 ноября, 23:00
Где: Клуб "Кузня", остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Приходи на выставку исторических фотографий
Фотографии Карла Буллы, а также его сыновей Александра и Виктора, запечатлели повседневный быт России начала XX века. На выставке в Публичной библиотеке представят снимки столетней давности: фотопортреты Льва Толстого и Николая II, виды Петербурга и курьезные сценки из городской жизни - навеки запечатленную живую жизнь ушедших поколений.
Когда: 19 октября - 26 ноября
Где: Российская национальная библиотека, Садовая улица, 18
Рассматривай картины Дмитрия Шагина в Шереметевском дворце
Название выставки "ДШ в ШД" предельно кратко сообщает, кто и где экспонируется. Дмитрий Шагин - один из основателей творческой группы "Митьки" (собственно, само название группы содержит отсылку к имени Шагина). Его работы присутствуют в коллекциях отечественных и зарубежных музеев. На выставке в Шереметевском дворце посетителям покажут портреты отечественных деятелей культуры и искусства кисти мастера: Пушкина, Толстого, Чехова и других. Вход - от 100 рублей.
Когда: по 27 ноября
Где: Шереметевский дворец, набережная реки Фонтанки, 34
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