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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 18-19 ноября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 12:40
Выходные подарят нам возможность покататься на только что открытом катке в Новой Голландии, побывать на первом кинопоказе в "Ленинград Центре", узнать новое о жизни дельфинов и полюбоваться янтарными изделиями на борту ледокола "Красин". Десять событий ближайших двух дней - в нашей новой подборке.
Становись на лед катка в Новой Голландии
В субботу состоится открытие катка на рукотворном острове. Ледовая площадка разместится на месте газона перед сценой. В честь открытия с 11:00 до 15:30 цена билета составит 100 рублей. С 17:00 до 23:00 катания будут проходить под музыку петербургских диджеев Holkin, Kimbar, Cable Toy и Кирилл Иванов ("СБПЧ"). Весь день вышедших на лед будут угощать фирменным мороженым - эскимо и вафельным стаканчиком.
Когда: 18 ноября, 11:00-23:00
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"
Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.
Когда: до 21 января
Где: Ледокол "Красин", набережная Лейтенанта Шмидта
Покупай авторские изделия на "Интеллигентной барахолке"
Знакомый многим маркет в этот раз разместится на территории Большого Гостиного двора. Вас ждут украшения ручной работы, винтажная одежда, керамика и многое другое. Здесь же разместится фудкорт с необычной едой - различные варенья, фруктовые чипсы, пастила и орешки в меду порадуют сладкоежек и просто любителей съесть что-то вкусное.
Когда: 18-19 ноября, 12:00-21:00
Где: Большой Гостиный двор, Невский проспект, 35
Забери кота в коробке
Приют "Брошенный ангел" проведет в субботу выставку-раздачу своих усатых и хвостатых питомцев. Для удобства новых владельцев в придачу к каждому коту будет выдаваться коробка-переноска. Желающим обзавестись пушистым зверем следует захватить с собой паспорт. Также их ждет небольшое собеседование с сотрудниками приюта. Пришедших ждут мастер-классы, консультации специалистов и кофе с десертами.
Когда: 18 ноября, 12:00
Где: "Голицын Лофт", набережная реки Фонтанки, 20
Слушай Бетховена в Мраморном дворце
Концерт "Бетховен. Лунная соната" станет вторым из цикла "Любовь и музыка". Великий композитор посвятил одно из самых известных произведений 18-летней графине Джульетте Гвиччарди, на которой хотел жениться. Перед гостями выступят пианист Вадим Руденко и заслуженная артистка Мария Сафарьянц при литературном сопровождении ведущей Пятого канала Инны Карпушиной. Вход - от 1000 рублей.
Когда: 19 ноября, 19:00
Где: Мраморный дворец, Миллионная улица, 5/1
Угощай и угощайся на "Ресторанном дне"
В эту субботу в очередной раз состоится кулинарный праздник, на котором каждый сможет попробовать самую разнообразную еду, приготовленную энтузиастами. При этом цены за порцию отнюдь не заоблачные, а порой и просто символические. В этот день обычные горожане пробуют себя в роли шеф-поваров, стараясь приготовить нечто необычное и обязательно вкусное. Площадкой может стать любое место - квартира, парадная, дворик или офис.
Когда: 18 ноября, с 10:00
Где: площадки города
Проведи всю ночь на выступлении DJ Stingray
Детройтский музыкант, один из основателей электро и участник коллектива Drexciya, снова приезжает в Петербург. Ранее он уже выступал в Северной столице на вечеринке Boiler Room, выступит и сейчас - в ночь на воскресенье в клубе "Гештальт". Посетителей ждет патентованная смесь электро и техно в лучших традициях ретро-футуристичной эстетики детройтской сцены. Вход - 600 рублей.
Когда: 18 ноября, 23:00
Где: Клуб "Гештальт", Конюшенная площадь, 2
Познакомься с миром дельфинов на круглосуточной выставке
В музее "Вселенная воды" состоится мультимедийная выставка "День дельфинов", посвященная этим удивительным животным. Она будет работать почти двое суток в режиме нон-стоп, так что познакомиться с жизнью дельфинов можно будет и ночью. С помощью фото- и видеоматериалов посетители выставки словно бы погрузятся в морскую пучину, где смогут понаблюдать за поведением дельфинов в естественной среде обитания. Кроме того, ночных посетителей ждет специальная программа.
Когда: 18 ноября, 13:00 - 20 ноября, 00:00
Где: Музей "Вселенная воды", Шпалерная улица, 56
Посети выставку Алексея Архипова в "Артмузе"
Алексей Архипов - признанный современный художник, чьи работы имеются в коллекциях Государственного Эрмитажа, Русского музея, московского Исторического музея, а также в частных собраниях по всему миру. На выставке в "Артмузе" посетителей ждет графика, скульптуры и произведения медальерного искусства.
Когда: 17 ноября - 19 декабря, 10:00-22:00
Где: Творческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70–72
Смотри прямую трансляцию "Двенадцатой ночи" со Стивеном Фраем
Спустя десятилетие после закрытия кинотеатра на Потемкинской, в "Ленинград Центре" вновь станут демонстрировать фильмы. На постоянной основе кинопоказы начнутся в следующем году, а в воскресенье на большом экране покажут прямую трансляцию "Двенадцатой ночи" при поддержке проекта Theatre HD. Все роли в спектакле исполняют мужчины, как и было принято в шекспировские времена. В главных ролях - Стивен Фрай, Марк Райлэнс, Пол Чахиди и другие. Вход - от 600 рублей.
Когда: 19 ноября, 19:00
Где: "Ленинград Центр", Потемкинская улица, 4
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