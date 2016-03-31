Планы на выходные: чем заняться 18-19 ноября

Становись на лед катка в Новой Голландии

Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"

Покупай авторские изделия на "Интеллигентной барахолке"

Забери кота в коробке

Слушай Бетховена в Мраморном дворце

Угощай и угощайся на "Ресторанном дне"

Проведи всю ночь на выступлении DJ Stingray

Познакомься с миром дельфинов на круглосуточной выставке

Посети выставку Алексея Архипова в "Артмузе"

Смотри прямую трансляцию "Двенадцатой ночи" со Стивеном Фраем

В субботу состоится открытие катка на рукотворном острове. Ледовая площадка разместится на месте газона перед сценой. В честь открытия с 11:00 до 15:30 цена билета составит 100 рублей. С 17:00 до 23:00 катания будут проходить под музыку петербургских диджеев Holkin, Kimbar, Cable Toy и Кирилл Иванов ("СБПЧ"). Весь день вышедших на лед будут угощать фирменным мороженым - эскимо и вафельным стаканчиком.18 ноября, 11:00-23:00остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.до 21 январяЛедокол "Красин", набережная Лейтенанта ШмидтаЗнакомый многим маркет в этот раз разместится на территории Большого Гостиного двора. Вас ждут украшения ручной работы, винтажная одежда, керамика и многое другое. Здесь же разместится фудкорт с необычной едой - различные варенья, фруктовые чипсы, пастила и орешки в меду порадуют сладкоежек и просто любителей съесть что-то вкусное.18-19 ноября, 12:00-21:00Большой Гостиный двор, Невский проспект, 35Приют "Брошенный ангел" проведет в субботу выставку-раздачу своих усатых и хвостатых питомцев. Для удобства новых владельцев в придачу к каждому коту будет выдаваться коробка-переноска. Желающим обзавестись пушистым зверем следует захватить с собой паспорт. Также их ждет небольшое собеседование с сотрудниками приюта. Пришедших ждут мастер-классы, консультации специалистов и кофе с десертами.18 ноября, 12:00"Голицын Лофт", набережная реки Фонтанки, 20Концерт "Бетховен. Лунная соната" станет вторым из цикла "Любовь и музыка". Великий композитор посвятил одно из самых известных произведений 18-летней графине Джульетте Гвиччарди, на которой хотел жениться. Перед гостями выступят пианист Вадим Руденко и заслуженная артистка Мария Сафарьянц при литературном сопровождении ведущей Пятого канала Инны Карпушиной. Вход - от 1000 рублей.19 ноября, 19:00Мраморный дворец, Миллионная улица, 5/1В эту субботу в очередной раз состоится кулинарный праздник, на котором каждый сможет попробовать самую разнообразную еду, приготовленную энтузиастами. При этом цены за порцию отнюдь не заоблачные, а порой и просто символические. В этот день обычные горожане пробуют себя в роли шеф-поваров, стараясь приготовить нечто необычное и обязательно вкусное. Площадкой может стать любое место - квартира, парадная, дворик или офис.18 ноября, с 10:00площадки городаДетройтский музыкант, один из основателей электро и участник коллектива Drexciya, снова приезжает в Петербург. Ранее он уже выступал в Северной столице на вечеринке Boiler Room, выступит и сейчас - в ночь на воскресенье в клубе "Гештальт". Посетителей ждет патентованная смесь электро и техно в лучших традициях ретро-футуристичной эстетики детройтской сцены. Вход - 600 рублей.18 ноября, 23:00Клуб "Гештальт", Конюшенная площадь, 2В музее "Вселенная воды" состоится мультимедийная выставка "День дельфинов", посвященная этим удивительным животным. Она будет работать почти двое суток в режиме нон-стоп, так что познакомиться с жизнью дельфинов можно будет и ночью. С помощью фото- и видеоматериалов посетители выставки словно бы погрузятся в морскую пучину, где смогут понаблюдать за поведением дельфинов в естественной среде обитания. Кроме того, ночных посетителей ждет специальная программа.18 ноября, 13:00 - 20 ноября, 00:00Музей "Вселенная воды", Шпалерная улица, 56Алексей Архипов - признанный современный художник, чьи работы имеются в коллекциях Государственного Эрмитажа, Русского музея, московского Исторического музея, а также в частных собраниях по всему миру. На выставке в "Артмузе" посетителей ждет графика, скульптуры и произведения медальерного искусства.17 ноября - 19 декабря, 10:00-22:00Творческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70–72Спустя десятилетие после закрытия кинотеатра на Потемкинской, в "Ленинград Центре" вновь станут демонстрировать фильмы. На постоянной основе кинопоказы начнутся в следующем году, а в воскресенье на большом экране покажут прямую трансляцию "Двенадцатой ночи" при поддержке проекта Theatre HD. Все роли в спектакле исполняют мужчины, как и было принято в шекспировские времена. В главных ролях - Стивен Фрай, Марк Райлэнс, Пол Чахиди и другие. Вход - от 600 рублей.19 ноября, 19:00"Ленинград Центр", Потемкинская улица, 4