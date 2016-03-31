31 октября Кино
1 ноября Вечеринка
1 ноября Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 20-24 ноября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 11:20
На этой неделе состоятся юбилейные концерты группировки "Ленинград" и прощальные - HIM. Кроме того, в планетарии на Обводном будет играть классическая музыка, а в "Родине" откроется Российско-итальянский кинофестиваль. Об этих и других событиях - в нашей подборке.
Подпевай хитам "Ленинграда" на юбилейном концерте
Два дня подряд в Ледовом дворце группировка "Ленинград" будет отмечать двадцатилетие своего существования. Песни Сергея Шнурова горячо любимы российской публикой, так что можно не сомневаться, что поклонников соберется много. Билеты - от 1500 рублей.
Когда: 23-24 ноября, 20:00
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1А
Смотри фильмы о Революции
В рамках кинофестиваля "Начало" состоится показ советских фильмов о Революции и Гражданской войне. Ретроспектива "Революция на экране" откроется 21 ноября показом ленты "Первороссияне" о петроградских рабочих, уехавших строить новую жизнь на Алтай. 22 ноября зрители увидят "Залп Авроры", а на следующий день - "Перед судом истории" и "Начальника Чукотки". Кроме того, на "Ленфильме" открывается выставка реквизита из кинолент - в частности, можно будет увидеть отреставрированный макет "Авроры". Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
Когда: 20-23 ноября
Где: Киноцентр "Ленфильм", Каменноостровский проспект, 10
Наслаждайся классической музыкой под звездным куполом
Концерт "Классика в темноте" состоится в недавно открытом планетарии - самом большом в мире. Под куполом, выросшим над стенами старинного газгольдера, прозвучат композиции Генделя, Баха, Вивальди, Моцарта и других творцов прошлого, а также сочинения участников ансамбля "Струны Петербурга", который будет играть в этот вечер. Любуясь звездным небом, воссозданным при помощи 40 проекторов, публика совершит незабываемое путешествие в мир звезд и звуков. Поможет им в этом ансамбль "Струны Петербурга", сочетающий классическую скрипку, виолончель и орган с электроарфой и пятиструнной электроскрипкой.
Когда: 21 ноября, 21:00
Где: "Планетарий № 1", Обводный канал, 74Ц
Приходи на фестиваль итальянского кино
С 23 ноября по 3 декабря в "Родине" будут показывать итальянское кино и говорить об этой стране. На IV Российско-итальянском фестивале покажут лучшие художественные, короткометражные и документальные фильмы последних лет. Также гостей ждут встречи со специально приехавшими режиссерами и лекции об Италии. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 23 ноября - 3 декабря
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Побывай на прощальном концерте HIM
Финской группе в этом году исполнилось 26 лет - вполне солидный возраст. Музыканты решили, что четверти века вполне достаточно, и объявили о скором завершении карьеры. В Петербург они приезжают с прощальным турне, и два вечера будут играть все свои хиты в ДК имени Ленсовета. Первый концерт состоится в пятницу. Билеты - от 3500 рублей.
Когда: 24-25 ноября, 20:00
Где: ДК имени Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42
Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"
Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.
Когда: до 21 января
Где: Ледокол "Красин", набережная Лейтенанта Шмидта
Приходи на выставку о Советском Союзе
В "Эрарте" проходит выставка советских и современных художников, осмысляющих в своем творчестве ушедшую эпоху. Выставка "100 лет одиночества" рассказывает о жизни страны, строившей социализм, о последствиях революции и о советском человеке. В экспозиции собраны работы художников со всей России и из многих городов СНГ.
Когда: до 12 января, 10:00-22:00, вторник - выходной
Где: Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2
Узнай новое на экологическом фестивале
На фестивале "Золотая черепаха" гостей ждут мастер-классы, лекции, видеоинсталляции и концерты. Главным событием станет масштабная выставка фотографий, дизайна и живописи, посвященных живой природе. Авторы присылают свои работы на конкурс со всего мира, но до экспозиции добираются только лучшие из них. Также, чтобы посетители не проголодались и не заскучали, организаторы подготовили фуд-корт и лаундж-зоны и игровую комнату. Вход - от 250 рублей.
Когда: 10-21 ноября
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3
Смотри работы художников из разных стран
Выставка "Вдоль Великого Шелкового пути" открылась на днях в "Артмузе". В экспозиции - работы более ста художников из Китая, России и Италии. Творчество людей, принадлежащих различным культурам и религиям, представлено здесь во всем своем многогоголосии. Насладиться различными техниками и художественными приемами, свойственными различным цивилизациям, можно совершенно бесплатно до 18 декабря.
Когда: до 18 декабря, 10:00-22:00
Где: Творческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70–72
Узнай новое о покорении космоса
Выставка "PROКОСМОС" откроется 1 ноября. Посетители увидят макеты пилотируемого корабля "Буран", ракеты "Ангара" и первого советского лунохода, скафандры космонавтов и личные вещи Константина Циолковского и Сергея Королева - всего более 200 экспонатов. Также организаторы обещают устроить прямое включение с российским космонавтом Сергеем Рязанским, который сейчас находится на орбите, а также провести особые экскурсии для школьников. Выставка приурочена к шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли и проходит при поддержке Роскосмоса.
Когда: 1-30 ноября
Где: Пространство Nautilus, 16-я линия В.О., 83
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