Планы на неделю: чем заняться 20-24 ноября

Подпевай хитам "Ленинграда" на юбилейном концерте

Смотри фильмы о Революции

Наслаждайся классической музыкой под звездным куполом

Приходи на фестиваль итальянского кино

Побывай на прощальном концерте HIM

Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"

Приходи на выставку о Советском Союзе

Узнай новое на экологическом фестивале

Смотри работы художников из разных стран

Узнай новое о покорении космоса

Два дня подряд в Ледовом дворце группировка "Ленинград" будет отмечать двадцатилетие своего существования. Песни Сергея Шнурова горячо любимы российской публикой, так что можно не сомневаться, что поклонников соберется много. Билеты - от 1500 рублей.23-24 ноября, 20:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1АВ рамках кинофестиваля "Начало" состоится показ советских фильмов о Революции и Гражданской войне. Ретроспектива "Революция на экране" откроется 21 ноября показом ленты "Первороссияне" о петроградских рабочих, уехавших строить новую жизнь на Алтай. 22 ноября зрители увидят "Залп Авроры", а на следующий день - "Перед судом истории" и "Начальника Чукотки". Кроме того, на "Ленфильме" открывается выставка реквизита из кинолент - в частности, можно будет увидеть отреставрированный макет "Авроры". Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.20-23 ноябряКиноцентр "Ленфильм", Каменноостровский проспект, 10Концерт "Классика в темноте" состоится в недавно открытом планетарии - самом большом в мире. Под куполом, выросшим над стенами старинного газгольдера, прозвучат композиции Генделя, Баха, Вивальди, Моцарта и других творцов прошлого, а также сочинения участников ансамбля "Струны Петербурга", который будет играть в этот вечер. Любуясь звездным небом, воссозданным при помощи 40 проекторов, публика совершит незабываемое путешествие в мир звезд и звуков. Поможет им в этом ансамбль "Струны Петербурга", сочетающий классическую скрипку, виолончель и орган с электроарфой и пятиструнной электроскрипкой.21 ноября, 21:00"Планетарий № 1", Обводный канал, 74ЦС 23 ноября по 3 декабря в "Родине" будут показывать итальянское кино и говорить об этой стране. На IV Российско-итальянском фестивале покажут лучшие художественные, короткометражные и документальные фильмы последних лет. Также гостей ждут встречи со специально приехавшими режиссерами и лекции об Италии. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.23 ноября - 3 декабряКиноцентр "Родина", Караванная улица, 12Финской группе в этом году исполнилось 26 лет - вполне солидный возраст. Музыканты решили, что четверти века вполне достаточно, и объявили о скором завершении карьеры. В Петербург они приезжают с прощальным турне, и два вечера будут играть все свои хиты в ДК имени Ленсовета. Первый концерт состоится в пятницу. Билеты - от 3500 рублей.24-25 ноября, 20:00ДК имени Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.до 21 январяЛедокол "Красин", набережная Лейтенанта ШмидтаВ "Эрарте" проходит выставка советских и современных художников, осмысляющих в своем творчестве ушедшую эпоху. Выставка "100 лет одиночества" рассказывает о жизни страны, строившей социализм, о последствиях революции и о советском человеке. В экспозиции собраны работы художников со всей России и из многих городов СНГ.до 12 января, 10:00-22:00, вторник - выходнойМузей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В. О., 2На фестивале "Золотая черепаха" гостей ждут мастер-классы, лекции, видеоинсталляции и концерты. Главным событием станет масштабная выставка фотографий, дизайна и живописи, посвященных живой природе. Авторы присылают свои работы на конкурс со всего мира, но до экспозиции добираются только лучшие из них. Также, чтобы посетители не проголодались и не заскучали, организаторы подготовили фуд-корт и лаундж-зоны и игровую комнату. Вход - от 250 рублей.10-21 ноябряЦентр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3Выставка "Вдоль Великого Шелкового пути" открылась на днях в "Артмузе". В экспозиции - работы более ста художников из Китая, России и Италии. Творчество людей, принадлежащих различным культурам и религиям, представлено здесь во всем своем многогоголосии. Насладиться различными техниками и художественными приемами, свойственными различным цивилизациям, можно совершенно бесплатно до 18 декабря.до 18 декабря, 10:00-22:00Творческий кластер "Артмуза", 13-я линия В. О., 70–72Выставка "PROКОСМОС" откроется 1 ноября. Посетители увидят макеты пилотируемого корабля "Буран", ракеты "Ангара" и первого советского лунохода, скафандры космонавтов и личные вещи Константина Циолковского и Сергея Королева - всего более 200 экспонатов. Также организаторы обещают устроить прямое включение с российским космонавтом Сергеем Рязанским, который сейчас находится на орбите, а также провести особые экскурсии для школьников. Выставка приурочена к шестидесятилетию запуска первого искусственного спутника Земли и проходит при поддержке Роскосмоса.1-30 ноябряПространство Nautilus, 16-я линия В.О., 83