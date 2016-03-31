31 октября Кино
1 ноября Вечеринка
1 ноября Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 25-26 ноября
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 19:20
Грядущие выходные порадуют любого: в "Охта Молле" состоится фестиваль "О да! Еда!", в "Юбилейном" пройдет ночное катание на коньках под лучшие рок-хиты, в Artplay выступят "Грибы", а в Академической капелле с трех часов дня и до позднего вечера будут исполнять симфонии Людвига ван Бетховена. И это далеко не всё! Подробнее - в нашей подборке.
Пробуй разнообразные блюда на зимнем фестивале "О да! Еда"
Гастрономический фестиваль "О да! Еда!" отлично знаком петербургским любителям вкусно поесть. Как всегда, гостей будут ждать самые разнообразные кушания, приготовленные лучшими шеф-поварами города. О своем участии заявили более тридцати ресторанов, так что кулинарное изобилие обеспечено. В первый день состоится "Гастрономический театр", на котором повара будут делиться со сцены советами по приготовлению блюд. На второй день намечены кулинарные поединки. Кроме того, посетители увидят фэшн-показ от стилистов Aurora Fashion Week и смогут приобрести вещицы на дизайн-маркете.
Когда: 25-26 ноября
Где: ТРК "Охта Молл", улица Якорная, 5
Узнай новое о сознании на презентации книги Андрея Курпатова
Психолог Андрей Курпатов хорошо известен как популяризатор науки, но этим список его достижений отнюдь не исчерпывается. Кроме прочего, он еще и врач-психотерапевт, президент Высшей Школы Методологии и основатель интеллектуального кластера "Игры разума". В последних числах ноября и в первый день зимы он проведет цикл творческих встреч, на которых представит свою новую книгу "Красная таблетка: посмотри правде в глаза!" - первую за десять лет. Посетители прослушают лекцию о мозге и мышлении, узнают больше о новой книге и смогут получить автограф. Вход свободный!
Когда: 26 ноября, 14:00
Где: Книжный магазин "Буквоед", Лиговский проспект, 10
Когда: 27 ноября, 19:00
Где: Книжный магазин "Буквоед", Невский проспект, 46
Когда: 1 декабря, 19:00
Где: Книжный магазин "Буквоед", Владимирский проспект, 23
Катайся на коньках под хиты рока
"Рок-вечеринка" состоится на катке в "Юбилейном" в ночь на воскресенье. Участники выйдут на ледовую площадку, чтобы до самого утра предаваться любимой зимней забаве. А чтобы настроение стало еще лучше, катания пройдут под нестареющие хиты самых известных рок-групп - от от The Rolling Stones до Evanescence. Билеты - 400 рублей (прокат коньков оплачивается отдельно).
Когда: 25 ноября, 23:00
Где: Спортивный комплекс "Юбилейный", проспект Добролюбова, 18
Посети двухдневный Фестиваль молодых семей
Отдохнуть и научиться новому здесь смогут и взрослые, и дети. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны для семейного творчества, концертная программа, выставка работ детских и семейных фотографов из Санкт-Петербурга и многое другое. В рамках образовательной программы пройдут лекции и семинары о различных аспектах семейной жизни - психологических, юридических, педагогических и прочих. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс "Молодая семья".
Когда: 25-26 ноября, 12:00-18:00
Где: Станция метро "Политехническая", Политехническая улица, 29
Уплетай булочки с корицей на фестивале в "Ткачах"
Благотворительный фестиваль "Булочки с корицей" вновь состоится в Северной столице. Гостей ждут самые разнообразные булочки, рулеты и другие лакомства, аппетитно пахнущие корицей, а еще - выступления петербургских музыкантов. В программе значатся коллективы "Добраночь", "Отава Ё", а также Ольга Максимова и другие исполнители. Цель мероприятия - собрать средства для подопечных фонда "Дети Павловска". Вход - 200 рублей.
Когда: 25 ноября, 13:00
Где: Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60
Любуйся куклами на фестивале "КуклоГрад"
Кукольный фестиваль памяти Ирины Медянцевой, погибшей при теракте в петербургском метрополитене, пройдет в субботу и воскресенье. Ирина Медянцева создавала кукол 25 лет своей жизни. Посетители смогут увидеть их, а также принять участие в мастер-классах и посмотреть кукольные спектакли.
Когда: 25-26 ноября, 12:00
Где: ДК "Суздальский", Суздальский проспект, 3
Слушай симфонии Бетховена на музыкальном марафоне
IV марафон "Бетховен. Все симфонии" состоится в это воскресенье. Весь вечер в Академической капелле будут играть симфонии одного из величайших композиторов мира - одну за одной, от Первой до Девятой, причем в исполнении одного коллектива. Перед гостями выступит Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Сергея Стадлера, а пройдет мероприятие под эгидой Культурного форума. Стоимость билетов - 700 рублей.
Когда: 26 ноября, 15:30
Где: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20
Смотри итальянское кино в "Родине"
С 23 ноября по 3 декабря в "Родине" будут показывать итальянское кино и говорить об этой стране. На IV Российско-итальянском фестивале покажут лучшие художественные, короткометражные и документальные фильмы последних лет. Также гостей ждут встречи со специально приехавшими режиссерами и лекции об Италии. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 23 ноября - 3 декабря
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Веселись на концерте "Грибов"
Киевская группа появилась на свет совсем недавно - и уже готовится сойти со сцены. Так что вполне возможно, что субботнее выступление "Грибов" станет их последним в России. На концерте прозвучат их главные хиты, а возможно, что найдется место и неизвестным песням. Билеты - от 1500 рублей.
Когда: 25 ноября, 20:00
Где: Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3
Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"
Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.
Когда: до 21 января
Где: Ледокол "Красин", набережная Лейтенанта Шмидта
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября, в 12:05
Добавить комментарий