Планы на выходные: чем заняться 25-26 ноября

Пробуй разнообразные блюда на зимнем фестивале "О да! Еда"

Узнай новое о сознании на презентации книги Андрея Курпатова

Катайся на коньках под хиты рока

Посети двухдневный Фестиваль молодых семей

Уплетай булочки с корицей на фестивале в "Ткачах"

Любуйся куклами на фестивале "КуклоГрад"

Слушай симфонии Бетховена на музыкальном марафоне

Смотри итальянское кино в "Родине"

Веселись на концерте "Грибов"

Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"

Гастрономический фестиваль "О да! Еда!" отлично знаком петербургским любителям вкусно поесть. Как всегда, гостей будут ждать самые разнообразные кушания, приготовленные лучшими шеф-поварами города. О своем участии заявили более тридцати ресторанов, так что кулинарное изобилие обеспечено. В первый день состоится "Гастрономический театр", на котором повара будут делиться со сцены советами по приготовлению блюд. На второй день намечены кулинарные поединки. Кроме того, посетители увидят фэшн-показ от стилистов Aurora Fashion Week и смогут приобрести вещицы на дизайн-маркете.25-26 ноябряТРК "Охта Молл", улица Якорная, 5Психолог Андрей Курпатов хорошо известен как популяризатор науки, но этим список его достижений отнюдь не исчерпывается. Кроме прочего, он еще и врач-психотерапевт, президент Высшей Школы Методологии и основатель интеллектуального кластера "Игры разума". В последних числах ноября и в первый день зимы он проведет цикл творческих встреч, на которых представит свою новую книгу "Красная таблетка: посмотри правде в глаза!" - первую за десять лет. Посетители прослушают лекцию о мозге и мышлении, узнают больше о новой книге и смогут получить автограф. Вход свободный!26 ноября, 14:00Книжный магазин "Буквоед", Лиговский проспект, 1027 ноября, 19:00Книжный магазин "Буквоед", Невский проспект, 461 декабря, 19:00Книжный магазин "Буквоед", Владимирский проспект, 23"Рок-вечеринка" состоится на катке в "Юбилейном" в ночь на воскресенье. Участники выйдут на ледовую площадку, чтобы до самого утра предаваться любимой зимней забаве. А чтобы настроение стало еще лучше, катания пройдут под нестареющие хиты самых известных рок-групп - от от The Rolling Stones до Evanescence. Билеты - 400 рублей (прокат коньков оплачивается отдельно).25 ноября, 23:00Спортивный комплекс "Юбилейный", проспект Добролюбова, 18Отдохнуть и научиться новому здесь смогут и взрослые, и дети. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны для семейного творчества, концертная программа, выставка работ детских и семейных фотографов из Санкт-Петербурга и многое другое. В рамках образовательной программы пройдут лекции и семинары о различных аспектах семейной жизни - психологических, юридических, педагогических и прочих. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс "Молодая семья".25-26 ноября, 12:00-18:00Станция метро "Политехническая", Политехническая улица, 29Благотворительный фестиваль "Булочки с корицей" вновь состоится в Северной столице. Гостей ждут самые разнообразные булочки, рулеты и другие лакомства, аппетитно пахнущие корицей, а еще - выступления петербургских музыкантов. В программе значатся коллективы "Добраночь", "Отава Ё", а также Ольга Максимова и другие исполнители. Цель мероприятия - собрать средства для подопечных фонда "Дети Павловска". Вход - 200 рублей.25 ноября, 13:00Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60Кукольный фестиваль памяти Ирины Медянцевой, погибшей при теракте в петербургском метрополитене, пройдет в субботу и воскресенье. Ирина Медянцева создавала кукол 25 лет своей жизни. Посетители смогут увидеть их, а также принять участие в мастер-классах и посмотреть кукольные спектакли.25-26 ноября, 12:00ДК "Суздальский", Суздальский проспект, 3IV марафон "Бетховен. Все симфонии" состоится в это воскресенье. Весь вечер в Академической капелле будут играть симфонии одного из величайших композиторов мира - одну за одной, от Первой до Девятой, причем в исполнении одного коллектива. Перед гостями выступит Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Сергея Стадлера, а пройдет мероприятие под эгидой Культурного форума. Стоимость билетов - 700 рублей.26 ноября, 15:30Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, набережная реки Мойки, 20С 23 ноября по 3 декабря в "Родине" будут показывать итальянское кино и говорить об этой стране. На IV Российско-итальянском фестивале покажут лучшие художественные, короткометражные и документальные фильмы последних лет. Также гостей ждут встречи со специально приехавшими режиссерами и лекции об Италии. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.23 ноября - 3 декабряКиноцентр "Родина", Караванная улица, 12Киевская группа появилась на свет совсем недавно - и уже готовится сойти со сцены. Так что вполне возможно, что субботнее выступление "Грибов" станет их последним в России. На концерте прозвучат их главные хиты, а возможно, что найдется место и неизвестным песням. Билеты - от 1500 рублей.25 ноября, 20:00Центр дизайна Artplay, Красногвардейская площадь, 3Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.до 21 январяЛедокол "Красин", набережная Лейтенанта Шмидта