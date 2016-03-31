31 октября Кино
1 ноября Выставка
25 ноября Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 4-8 декабря
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 3 декабря, в 19:20
На неделе в "Родине" стартует Фестиваль японского кино, группа "Звери" отметит 16-летие в "Юбилейном", а в Исаакиевском соборе состоится концерт, посвященный наступающей годовщине победы в Сталинградской битве. Эти и другие события - в нашей новой подборке.
Посети выступление ирландских танцоров
Всемирно известное шоу Rhythm of the Dance состоится в БКЗ "Октябрьский" во вторник вечером. Ирландские артисты в великолепных костюмах исполнит на сцене степ, джигу и лирические баллады. Незабываемое зрелище, полное спецэффектов, танцевальных импровизаций, живой музыки и пения солистов подарит хорошее настроение и запомнится надолго.
Когда: 5 декабря, 15:00 и 19:00
Где: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6
Смотри японские фильмы в "Родине"
Фестиваль японского кино продлится в течение целой недели. Первой лентой, которую покажут на большом экране, станет "Маэстро!" режиссера Сётаро Кобаяси - фильм о возрождении некогда прославленного, но распавшегося из-за финансовых неурядиц оркестра. В четверг состоится показ экранизации манги "Клинок Бессмертного" (это 100-я режиссерская работа прославленного Такаси Миикэ), а в пятницу зрители увидят мелодраму "Любовь слепа". Фильмы идут на японском языке с субтитрами. Вход на "Маэстро!" бесплатный, билеты на прочие фестивальные ленты - от 150 рублей.
Когда: 6-12 декабря, 19:00
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Отмечай 16-летие группы "Звери" на большом концерте
Выступление в "Юбилейном" будет посвящено сразу двум датам: в этом году группе исполнилось 16 лет, а ее бессменному лидеру - все сорок. В честь этих двух дат - круглой и не совсем - "Звери" соберут своих преданных поклонников, чтобы исполнить все лучшие свои песни. Билеты - от 1500 рублей.
Когда: 8 декабря, 19:00
Где: Спортивный комплекс "Юбилейный", проспект Добролюбова, 18
Смотри французское кино в Михайловском замке
Русский музей при поддержке Французского института открыл кинотеатр в одном из своих филиалов. До 11 декабря здесь будут демонстрировать по три французских фильма ежедневно - от классических до современных. Фильмы показывают в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, а ближайшие показы состоятся в среду, четверг и пятницу. Стоимость билетов - от 100 рублей.
Когда: 6-8 декабря, 11:30
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Приходи на спектакль по сценарию Федерико Феллини
Фильм "Репетиция оркестра" вышел в далеком 1978 году и сразу вызвал волну рецензий в итальянской прессе. Псевдодокументальная притча рассказывает об обществе на примере взаимоотношений музыкантов классического оркестра. Вечером в пятницу артисты театра-студии "Десятый ряд" представят спектакль по сценарию фильма на сцене дома-музея Шаляпина. Стоимость билетов - 300 рублей.
Когда: 8 декабря, 19:00
Где: Дом-музей Ф. И. Шаляпина, улица Графтио, 2
Насладись оперой в кинотеатре
Во вторник в киноцентре "Родина" покажут "Снегурочку" Николая Римского-Корсакова в постановке Парижской национальной оперы. В главных ролях - российские артисты - Аида Гарифуллина, Юрий Миненко, Владимир Огновенко, а поставил спектакль режиссер Дмитрий Черняков. Стоимость билета - 900 рублей.
Когда: 5 декабря, 19:00
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Побывай на концерте в Исаакиевском соборе
В крупнейшем соборе Санкт-Петербурга состоится концерт, посвященный наступающему 75-летию разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Под сводами величественного храма прозвучат композиции Р. Шумана, С. Барбера, В. Соловьёва-Седого и В. Высоцкого в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга. Основное празднование придется на дату годовщины капитуляции немецкой группировки - 2 февраля, но до этого пройдет череда различных мероприятий, одним из которых станет концерт в соборе. Вход - 500 рублей.
Когда: 6 декабря, 19:00
Где: Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, 4
Танцуй кизомбу на фестивале Mund Amor
Главной персоной фестиваля этнической музыки станет Мирока Париш - мультиинструменталист и любимец Сезарии Эворы. Это будет первое его крупное выступление, и вдвойне приятно, что для сольного шоу он выбрал именно Россию. Компанию Паришу составят креольские инструменталисты Мойзес Рамуш и Кау Париш, а также певица Вилма Виейра. Вместе они исполнят старые и новые песни и устроят джем-сейшн. Начнется же фестиваль с мастер-класса Екатерины Шуба, которая научит собравшихся правильно танцевать кизомбу. Билеты - от 800 рублей.
Когда: 7 декабря, 18:30
Где: Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181
Приходи на новогоднюю ярмарку в "Галерею"
"Лёд-маркет" открылся в торговом центре и приглашает всех желающих за новогодними сувенирами ручной работы, аксессуарами, угощениями и красочными подарками и хорошим настроением. Для создания праздничной атмосферы пространство украсят световыми инсталляциями и арт-объектами, на фоне которых получатся отличные фотографии.
Когда: до 7 января
Где: ТРЦ "Галерея", Лиговский проспект, 30А
Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"
Внушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.
Когда: до 21 января
Где: Ледокол "Красин", набережная Лейтенанта Шмидта
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября, в 12:05
Добавить комментарий