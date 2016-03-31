Планы на неделю: чем заняться 4-8 декабря

Посети выступление ирландских танцоров

Смотри японские фильмы в "Родине"

Отмечай 16-летие группы "Звери" на большом концерте

Смотри французское кино в Михайловском замке

Приходи на спектакль по сценарию Федерико Феллини

Насладись оперой в кинотеатре

Побывай на концерте в Исаакиевском соборе

Танцуй кизомбу на фестивале Mund Amor

Любуйся "Янтарной каютой" на борту "Красина"

Всемирно известное шоу Rhythm of the Dance состоится в БКЗ "Октябрьский" во вторник вечером. Ирландские артисты в великолепных костюмах исполнит на сцене степ, джигу и лирические баллады. Незабываемое зрелище, полное спецэффектов, танцевальных импровизаций, живой музыки и пения солистов подарит хорошее настроение и запомнится надолго.5 декабря, 15:00 и 19:00БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6Фестиваль японского кино продлится в течение целой недели. Первой лентой, которую покажут на большом экране, станет "Маэстро!" режиссера Сётаро Кобаяси - фильм о возрождении некогда прославленного, но распавшегося из-за финансовых неурядиц оркестра. В четверг состоится показ экранизации манги "Клинок Бессмертного" (это 100-я режиссерская работа прославленного Такаси Миикэ), а в пятницу зрители увидят мелодраму "Любовь слепа". Фильмы идут на японском языке с субтитрами. Вход на "Маэстро!" бесплатный, билеты на прочие фестивальные ленты - от 150 рублей.6-12 декабря, 19:00Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12Выступление в "Юбилейном" будет посвящено сразу двум датам: в этом году группе исполнилось 16 лет, а ее бессменному лидеру - все сорок. В честь этих двух дат - круглой и не совсем - "Звери" соберут своих преданных поклонников, чтобы исполнить все лучшие свои песни. Билеты - от 1500 рублей.8 декабря, 19:00Спортивный комплекс "Юбилейный", проспект Добролюбова, 18Русский музей при поддержке Французского института открыл кинотеатр в одном из своих филиалов. До 11 декабря здесь будут демонстрировать по три французских фильма ежедневно - от классических до современных. Фильмы показывают в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, а ближайшие показы состоятся в среду, четверг и пятницу. Стоимость билетов - от 100 рублей.6-8 декабря, 11:30Михайловский замок, Садовая улица, 2Фильм "Репетиция оркестра" вышел в далеком 1978 году и сразу вызвал волну рецензий в итальянской прессе. Псевдодокументальная притча рассказывает об обществе на примере взаимоотношений музыкантов классического оркестра. Вечером в пятницу артисты театра-студии "Десятый ряд" представят спектакль по сценарию фильма на сцене дома-музея Шаляпина. Стоимость билетов - 300 рублей.8 декабря, 19:00Дом-музей Ф. И. Шаляпина, улица Графтио, 2Во вторник в киноцентре "Родина" покажут "Снегурочку" Николая Римского-Корсакова в постановке Парижской национальной оперы. В главных ролях - российские артисты - Аида Гарифуллина, Юрий Миненко, Владимир Огновенко, а поставил спектакль режиссер Дмитрий Черняков. Стоимость билета - 900 рублей.5 декабря, 19:00Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12В крупнейшем соборе Санкт-Петербурга состоится концерт, посвященный наступающему 75-летию разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Под сводами величественного храма прозвучат композиции Р. Шумана, С. Барбера, В. Соловьёва-Седого и В. Высоцкого в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга. Основное празднование придется на дату годовщины капитуляции немецкой группировки - 2 февраля, но до этого пройдет череда различных мероприятий, одним из которых станет концерт в соборе. Вход - 500 рублей.6 декабря, 19:00Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, 4Главной персоной фестиваля этнической музыки станет Мирока Париш - мультиинструменталист и любимец Сезарии Эворы. Это будет первое его крупное выступление, и вдвойне приятно, что для сольного шоу он выбрал именно Россию. Компанию Паришу составят креольские инструменталисты Мойзес Рамуш и Кау Париш, а также певица Вилма Виейра. Вместе они исполнят старые и новые песни и устроят джем-сейшн. Начнется же фестиваль с мастер-класса Екатерины Шуба, которая научит собравшихся правильно танцевать кизомбу. Билеты - от 800 рублей.7 декабря, 18:30Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181Приходи на новогоднюю ярмарку в "Галерею""Лёд-маркет" открылся в торговом центре и приглашает всех желающих за новогодними сувенирами ручной работы, аксессуарами, угощениями и красочными подарками и хорошим настроением. Для создания праздничной атмосферы пространство украсят световыми инсталляциями и арт-объектами, на фоне которых получатся отличные фотографии.до 7 январяТРЦ "Галерея", Лиговский проспект, 30АВнушительная коллекция солнечного камня разместилась в одной из кают старого ледокола. Своей коллекцией поделилось калининградское научно-исследовательское судно "Витязь" - на его борту из янтаря была воссоздана каюта путешественника-натуралиста середины XIX века. Экспозицию уже привозили в Петербург десять лет назад - и тогда она очень понравилась горожанам. В этот раз полюбоваться изделиями из солнечного камня горожане смогут до второй половины января.до 21 январяЛедокол "Красин", набережная Лейтенанта Шмидта