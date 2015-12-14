Планы на неделю: чем заняться 11-15 декабря

Узнай новое о космосе

Любуйся изделиями из фарфора на выставке в Царском Селе

Побывай на премьере последней части "Звездных войн"

Смотри французское кино в Михайловском замке

Покупай новогодние подарки на ярмарке в СКК

Смотри кино Дэвида Линча

Приходи на "КаэРовские чтения"

Насладись картинами Модильяни и Сутина

Разбей лапти об пол на концерте Нейромонаха Феофана

Посети котовыставку в "Республике кошек"

В недавно открытом "Планетарии №1" читают лекции о Солнечной системе. В понедельник здесь расскажут о Марсе, а во вторник - об истории полетов на Луну. Лекции ведет астроном в третьем поколении Сергей Арктурович Язев, директор обсерватории Иркутска. Билеты - от 400 рублей.11-12 декабря, 19:00"Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74ЦНа выставке "Модерн. 100 лет спустя" представят два десятка изделий Императорского фарфорового завода и датской Королевской фарфоровой мануфактуры - всего 164 предмета. Среди них будут и старые экспонаты, и новые, созданные современными мастерами в духе эпохи модерна. Билеты - от 350 рублей.13 декабря - 2 февралягород Пушкин, ГМЗ "Царское Село", Садовая улица, 7В кинотеатре "Аврора" в четверг впервые покажут "Звёздные войны: Последние джедаи" - очередной эпизод культовой саги. В "Авроре" показы будут идти весь день, а в 21:10 фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты - от 150 рублей (на версию с оригинальной озвучкой - 350 рублей).14-15 декабряКинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60В понедельник заканчиваются показы французского кино в кинотеатре Михайловского замка. В последний день зрители увидят три комедии - "У Венсана нет чешуи", "Набережная Орсэ" и "2 осени, 3 зимы". Фильмы показывают в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Стоимость билетов - от 100 рублей.9-10 декабря, 11:30Михайловский замок, Садовая улица, 2Выставка-ярмарка "Новогодний подарок" откроется в четверг, а завершится в воскресенье. Это самая крупная предновогодняя ярмарка страны, так что уйти без покупок не получится. Свои изделия представят 750 производителей со всей России. Здесь будут сувениры и игрушки ручной работы, аксессуары и украшения, одежда и товары для дома, а кроме того - отдельный гастрономический ряд со всевозможными вкусностями, от мясных деликатесов до меда и травяных сборов.14-17 декабряПетербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8В "Родине" продолжаются показы авторских кинолент, подготовленные совместно с журналом "Искусство кино". В пятницу здесь покажут полнометражный приквел к "Твин Пиксу" - "Твин-Пикс: Сквозь огонь" в оригинальной озвучке. Перед сеансом состоится лекция Антона Долина, посвященная этому фильму. Билеты - 350 рублей.15 октября, 21:00Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12В среду в рамках Международного молодёжного поэтического конкурса имени К.Р. состоятся поэтические чтения. К.Р. - творческий псевдоним великого князя Константина Константиновича, под которым тот публиковал свои произведения. В арт-кафе "Бродячая собака" вечером прозвучат написанные им стихи и романсы, а также стихи лауреатов конкурса прошлых лет.13 декабря, 15:30Арт-кафе "Бродячая собака", Итальянская улица, 4Выставка работ художников Парижской школы открылась в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.до 25 марта, 10:00-20:45Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21Задорный пропагандист ядрености и древнерусского драма представит публике свой новый альбом "Плясать. Петь" в этот четверг на сцене Aurora Concert Hall. Организаторы обещают поющих медведей с Никодимом, трубачей и спецэффекты на протяжении всего шоу. Гостей в костюмах пустят внутрь вне очереди. Билеты - от 1200 рублей.14 декабря, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2Художница Мария Самолётова рисовала котиков на протяжении нескольких лет. Картины кочевали вслед за ней из города в город, и количество их постепенно увеличивалось. В итоге родилась идея выставки, которую теперь может увидеть любой посетитель кошачьего кафе. В экспозицию вошли десять сказочных работ, посвященных этим загадочным и чудесным зверям.до 1 февраляКотокафе "Республика кошек", улица Якубовича, 10