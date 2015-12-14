31 октября Кино
25 ноября Вечеринка
16 декабря Фестиваль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 11-15 декабря
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, Вчера, в 19:10
Впереди новая неделя, а значит - новые интересные мероприятия! Нас ждет новый эпизод "Звездных войн", новогодняя ярмарка в СКК, концерт Нейромонаха Феофана и многое другое. Не сидите дома!
Узнай новое о космосе
В недавно открытом "Планетарии №1" читают лекции о Солнечной системе. В понедельник здесь расскажут о Марсе, а во вторник - об истории полетов на Луну. Лекции ведет астроном в третьем поколении Сергей Арктурович Язев, директор обсерватории Иркутска. Билеты - от 400 рублей.
Когда: 11-12 декабря, 19:00
Где: "Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74Ц
Любуйся изделиями из фарфора на выставке в Царском Селе
На выставке "Модерн. 100 лет спустя" представят два десятка изделий Императорского фарфорового завода и датской Королевской фарфоровой мануфактуры - всего 164 предмета. Среди них будут и старые экспонаты, и новые, созданные современными мастерами в духе эпохи модерна. Билеты - от 350 рублей.
Когда: 13 декабря - 2 февраля
Где: город Пушкин, ГМЗ "Царское Село", Садовая улица, 7
Побывай на премьере последней части "Звездных войн"
В кинотеатре "Аврора" в четверг впервые покажут "Звёздные войны: Последние джедаи" - очередной эпизод культовой саги. В "Авроре" показы будут идти весь день, а в 21:10 фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты - от 150 рублей (на версию с оригинальной озвучкой - 350 рублей).
Когда: 14-15 декабря
Где: Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60
Смотри французское кино в Михайловском замке
В понедельник заканчиваются показы французского кино в кинотеатре Михайловского замка. В последний день зрители увидят три комедии - "У Венсана нет чешуи", "Набережная Орсэ" и "2 осени, 3 зимы". Фильмы показывают в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Стоимость билетов - от 100 рублей.
Когда: 9-10 декабря, 11:30
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Покупай новогодние подарки на ярмарке в СКК
Выставка-ярмарка "Новогодний подарок" откроется в четверг, а завершится в воскресенье. Это самая крупная предновогодняя ярмарка страны, так что уйти без покупок не получится. Свои изделия представят 750 производителей со всей России. Здесь будут сувениры и игрушки ручной работы, аксессуары и украшения, одежда и товары для дома, а кроме того - отдельный гастрономический ряд со всевозможными вкусностями, от мясных деликатесов до меда и травяных сборов.
Когда: 14-17 декабря
Где: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8
Смотри кино Дэвида Линча
В "Родине" продолжаются показы авторских кинолент, подготовленные совместно с журналом "Искусство кино". В пятницу здесь покажут полнометражный приквел к "Твин Пиксу" - "Твин-Пикс: Сквозь огонь" в оригинальной озвучке. Перед сеансом состоится лекция Антона Долина, посвященная этому фильму. Билеты - 350 рублей.
Когда: 15 октября, 21:00
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Приходи на "КаэРовские чтения"
В среду в рамках Международного молодёжного поэтического конкурса имени К.Р. состоятся поэтические чтения. К.Р. - творческий псевдоним великого князя Константина Константиновича, под которым тот публиковал свои произведения. В арт-кафе "Бродячая собака" вечером прозвучат написанные им стихи и романсы, а также стихи лауреатов конкурса прошлых лет.
Когда: 13 декабря, 15:30
Где: Арт-кафе "Бродячая собака", Итальянская улица, 4
Насладись картинами Модильяни и Сутина
Выставка работ художников Парижской школы открылась в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.
Когда: до 25 марта, 10:00-20:45
Где: Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21
Разбей лапти об пол на концерте Нейромонаха Феофана
Задорный пропагандист ядрености и древнерусского драма представит публике свой новый альбом "Плясать. Петь" в этот четверг на сцене Aurora Concert Hall. Организаторы обещают поющих медведей с Никодимом, трубачей и спецэффекты на протяжении всего шоу. Гостей в костюмах пустят внутрь вне очереди. Билеты - от 1200 рублей.
Когда: 14 декабря, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Посети котовыставку в "Республике кошек"
Художница Мария Самолётова рисовала котиков на протяжении нескольких лет. Картины кочевали вслед за ней из города в город, и количество их постепенно увеличивалось. В итоге родилась идея выставки, которую теперь может увидеть любой посетитель кошачьего кафе. В экспозицию вошли десять сказочных работ, посвященных этим загадочным и чудесным зверям.
Когда: до 1 февраля
Где: Котокафе "Республика кошек", улица Якубовича, 10
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