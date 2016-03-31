31 октября Кино
25 ноября Вечеринка
Вчера, в 11:00 Фестиваль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 16-17 декабря
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 15 декабря, в 19:30
Выходные вот-вот наступят, а значит, стоит подумать о том, как их провести. Можно сходить на шоу "ПрожекторПерисХилтон", а можно - посетить открытую на днях выставку в Главном штабе. В субботу в Выборге отпразднуют День святой Люсии, а в воскресенье в А2 будут звучать старые советские песни в исполнении ВИА "Пролетарское танго". Не сидите дома!
Посети посвященную российской гвардии выставку в Главном штабе
В филиале Эрмитажа открылась новая постоянная экспозиция. Выбор места для "Музея российской гвардии" отнюдь не случаен - где, как не в стенах Главного штаба, ему находиться? Экспозиция занимает семь залов на третьем этаже, повествуя в хронологическом порядке о 200-летней истории гвардейских частей. Посетители увидят живопись, мундиры, оружие, медали и ордена времен империи.
Когда: ежедневно (понедельник - выходной)
Где: Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8
Научись ухаживать за цветами на выставке фиалок
Выставка "Зимнее чудо" перенесет посетителей из слякотной петербургской зимы в настоящее лето. Вниманию гостей предложат цветущие фиалки всех сортов и расцветок, а кроме того, расскажут о правилах ухода за растениями. В субботу в 13:00 проведут лекцию "Сенполии: уход за взрослым растением", а в воскресенье в это же время расскажут о том, как бороться с вредителями фиалок.
Когда: 14-17 декабря, 11:00-19:00
Где: Центральный лекторий общества "Знание", Литейный проспект, 42
Смотри "ПрожекторПерисХилтон" в БКЗ "Октябрьский"
Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков на один вечер прибудут в Петербург, чтобы провести живое выступление перед зрителями. Ведущие порассуждают о новостях, побеседуют со звездными гостями, а завершится вечер музыкальным шоу. Билеты - от 1500 рублей.
Когда: 16 декабря, 19:00
Где: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6
Подпевай советским песням на концерте ВИА "Пролетарское танго"
Петербургский ретро-оркестр стал известен благодаря каверам на хиты советской эстрады, известные с детства каждому россиянину. В воскресенье современные стиляги дадут новогодний концерт в клубе А2. Со сцены прозвучат шлягеры, которым уже не один десяток лет, а также собственные песни коллектива. Билеты - от 900 рублей.
Когда: 17 декабря, 19:00
Где: A2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Приобщайся к чайным традициям мира
Два дня подряд здесь будет идти "Фестиваль чайных напитков мира". Гостей ждет чайная ярмарка, на которой будут представлены самые разные сорта этого напитка. Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, узнать новое о чайных традициях, принятых в странах мира, а также научиться заваривать чаи на основе различных заварок. В дополнение к этому вас ждет выставка чайных картин, фотогалерея и возможность послушать чтение стихов в литературной гостиной.
Когда: 16-17 декабря, 11:00-21:00
Где: Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
Приходи на выставку собак
Выставка "Город собак" соберет на территории "Экспофорума" около 4000 четвероногих питомцев разных пород. В программе - различные соревнования, танцы собаки многое другое. Кроме того, выставка даст отличную возможность посмотреть на собак и пообщаться с их владельцами, если вы хотите завести преданного друга семьи, но еще не определились с породой. Вход - от 250 рублей.
Когда: 16-17 декабря, 10:00-19:00
Где: "Экспофорум", Петербургское шоссе, 64/1
Смотри кино Дэвида Линча на показах с Антоном Долиным
В "Родине" продолжаются показы авторских кинолент, подготовленные совместно с журналом "Искусство кино". В субботу здесь покажут один из самых загадочных фильмов Дэвида Линча - "Малхолланд Драйв" в оригинальной озвучке. Перед сеансом состоится лекция Антона Долина, посвященная этому фильму. Билеты - 350 рублей.
Когда: 16 декабря, 21:00
Где: Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Побывай на празднике святой Люсии в Выборгском замке
В эту субботу в Выборге отметят старинный европейский праздник - День святой Люсии. Перед гостями выступит шведский "Хор святой Люсии", а также фолк-группа Dark River. Кроме того, организаторы обещают огненное шоу, рыцарский турнир и праздничное угощение. Стоимость билетов: взрослые - 40 рублей, дети и пенсионеры - 30 рублей.
Когда: 16 декабря, 17:30
Где: город Выборг, Выборгский замок
Любуйся изделиями из фарфора на выставке в Царском Селе
На выставке "Модерн. 100 лет спустя" представят два десятка изделий Императорского фарфорового завода и датской Королевской фарфоровой мануфактуры - всего 164 предмета. Среди них будут и старые экспонаты, и новые, созданные современными мастерами в духе эпохи модерна. Билеты - от 350 рублей.
Когда: до 2 февраля
Где: город Пушкин, ГМЗ "Царское Село", Садовая улица, 7
Покупай новогодние подарки на ярмарке в СКК
Выставка-ярмарка "Новогодний подарок" откроется в четверг, а завершится в воскресенье. Это самая крупная предновогодняя ярмарка страны, так что уйти без покупок не получится. Свои изделия представят 750 производителей со всей России. Здесь будут сувениры и игрушки ручной работы, аксессуары и украшения, одежда и товары для дома, а кроме того - отдельный гастрономический ряд со всевозможными вкусностями, от мясных деликатесов до меда и травяных сборов.
Когда: 14-17 декабря
Где: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября, в 12:05
Добавить комментарий