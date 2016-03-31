Планы на выходные: чем заняться 16-17 декабря

Посети посвященную российской гвардии выставку в Главном штабе

Научись ухаживать за цветами на выставке фиалок

Смотри "ПрожекторПерисХилтон" в БКЗ "Октябрьский"

Подпевай советским песням на концерте ВИА "Пролетарское танго"

Приобщайся к чайным традициям мира

Приходи на выставку собак

Смотри кино Дэвида Линча на показах с Антоном Долиным

Побывай на празднике святой Люсии в Выборгском замке

Любуйся изделиями из фарфора на выставке в Царском Селе

Покупай новогодние подарки на ярмарке в СКК

В филиале Эрмитажа открылась новая постоянная экспозиция. Выбор места для "Музея российской гвардии" отнюдь не случаен - где, как не в стенах Главного штаба, ему находиться? Экспозиция занимает семь залов на третьем этаже, повествуя в хронологическом порядке о 200-летней истории гвардейских частей. Посетители увидят живопись, мундиры, оружие, медали и ордена времен империи.ежедневно (понедельник - выходной)Главный штаб, Дворцовая площадь, 6/8Выставка "Зимнее чудо" перенесет посетителей из слякотной петербургской зимы в настоящее лето. Вниманию гостей предложат цветущие фиалки всех сортов и расцветок, а кроме того, расскажут о правилах ухода за растениями. В субботу в 13:00 проведут лекцию "Сенполии: уход за взрослым растением", а в воскресенье в это же время расскажут о том, как бороться с вредителями фиалок.14-17 декабря, 11:00-19:00Центральный лекторий общества "Знание", Литейный проспект, 42Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков на один вечер прибудут в Петербург, чтобы провести живое выступление перед зрителями. Ведущие порассуждают о новостях, побеседуют со звездными гостями, а завершится вечер музыкальным шоу. Билеты - от 1500 рублей.16 декабря, 19:00БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6Петербургский ретро-оркестр стал известен благодаря каверам на хиты советской эстрады, известные с детства каждому россиянину. В воскресенье современные стиляги дадут новогодний концерт в клубе А2. Со сцены прозвучат шлягеры, которым уже не один десяток лет, а также собственные песни коллектива. Билеты - от 900 рублей.17 декабря, 19:00A2 Green Concert, проспект Медиков, 3Два дня подряд здесь будет идти "Фестиваль чайных напитков мира". Гостей ждет чайная ярмарка, на которой будут представлены самые разные сорта этого напитка. Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, узнать новое о чайных традициях, принятых в странах мира, а также научиться заваривать чаи на основе различных заварок. В дополнение к этому вас ждет выставка чайных картин, фотогалерея и возможность послушать чтение стихов в литературной гостиной.16-17 декабря, 11:00-21:00Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74Выставка "Город собак" соберет на территории "Экспофорума" около 4000 четвероногих питомцев разных пород. В программе - различные соревнования, танцы собаки многое другое. Кроме того, выставка даст отличную возможность посмотреть на собак и пообщаться с их владельцами, если вы хотите завести преданного друга семьи, но еще не определились с породой. Вход - от 250 рублей.16-17 декабря, 10:00-19:00"Экспофорум", Петербургское шоссе, 64/1В "Родине" продолжаются показы авторских кинолент, подготовленные совместно с журналом "Искусство кино". В субботу здесь покажут один из самых загадочных фильмов Дэвида Линча - "Малхолланд Драйв" в оригинальной озвучке. Перед сеансом состоится лекция Антона Долина, посвященная этому фильму. Билеты - 350 рублей.16 декабря, 21:00Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12В эту субботу в Выборге отметят старинный европейский праздник - День святой Люсии. Перед гостями выступит шведский "Хор святой Люсии", а также фолк-группа Dark River. Кроме того, организаторы обещают огненное шоу, рыцарский турнир и праздничное угощение. Стоимость билетов: взрослые - 40 рублей, дети и пенсионеры - 30 рублей.16 декабря, 17:30город Выборг, Выборгский замокНа выставке "Модерн. 100 лет спустя" представят два десятка изделий Императорского фарфорового завода и датской Королевской фарфоровой мануфактуры - всего 164 предмета. Среди них будут и старые экспонаты, и новые, созданные современными мастерами в духе эпохи модерна. Билеты - от 350 рублей.до 2 февралягород Пушкин, ГМЗ "Царское Село", Садовая улица, 7Выставка-ярмарка "Новогодний подарок" откроется в четверг, а завершится в воскресенье. Это самая крупная предновогодняя ярмарка страны, так что уйти без покупок не получится. Свои изделия представят 750 производителей со всей России. Здесь будут сувениры и игрушки ручной работы, аксессуары и украшения, одежда и товары для дома, а кроме того - отдельный гастрономический ряд со всевозможными вкусностями, от мясных деликатесов до меда и травяных сборов.14-17 декабряПетербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8