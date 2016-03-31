Планы на неделю: чем заняться 18-22 декабря

Узнай новое о городе на выставке скульптур

Смотри рождественские киноленты

Слушай "Реквием" Верди в Большом зале Филармонии

Получи заряд новогоднего настроения на "ДекабрьFest"

Посети концерт Хила Мейеринга в Анненкирхе

Приходи на премьеру "Фердинанда" в "Аврору"

Побывай на симфоническом шоу по "Игре престолов"

Рассматривай картины молодых художников в "Артмузе"

Любуйся изделиями из фарфора на выставке в Царском Селе

Посети котовыставку в "Республике кошек"

Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" откроется в "Мастерской Аникушина" в четверг в 17:00. Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход на открытие выставки свободный, в остальные дни - от 50 рублей.21 декабря - 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8С понедельника по пятницу в библиотеке имени К. А. Тимирязева ежевечерне будут показывать по одной картине, посвященной зимним праздникам. Так, в понедельник зрителей ждет "Санта-Клаус", во вторник - "Семья напрокат", в среду - "Это, блин, рождественское чудо", в четверг - "Гринч - похититель Рождества", а в пятницу - "Кошмар перед Рождеством". Все показы абсолютно бесплатны.18-22 декабря, 18:00Библиотека имени К. А. Тимирязева, улица Шкапина, 6Исполнение "Реквиема" посвятят памяти Дмитрия Хворостовского, ушедшего из жизни в конце ноября. На сцену выйдут более 200 музыкантов из разных стран, среди которых - солисты Большого театра Динара Алиева и Дмитрий Белосельский, солистка Михайловского театра Олеся Петрова, а также итальянский тенор Франческо Мели. Вместе с ними исполнять произведение великого композитора будет Симфонический оркестр Филармонии под управлением Юрия Темирканова и хор Большого театра. Билеты - от 4000 рублей.19 декабря, 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 8В пятницу в "Ленэкспо" открывается трехдневный праздничный фестиваль, на котором состоится ярмарка подарков ручной работы, продажа разнообразных вкусностей для праздничного стола, парад английских бульдогов в карнавальных костюмах и многое другое. Посетители смогут сделать яркие снимки в специальной фотозоне, научиться делать сувениры на мастер-классах и повстречать Деда Мороза на утреннике в воскресенье. В пятницу вход свободный.22-24 декабря, 11:00-19:00Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103Один из самых известных голландских композиторов приедет в Петербург, чтобы представить публике свой новый проект, сделанный совместно с Московским Ансамблем Современной Музыки. Посетителей ждет исполнение как известных композиций Мейеринга, так и из написанных в последнее время. Живое исполнение дополнят подходящим видеорядом. Вход - 350 рублей.22 декабря, 20:00Анненкирхе, Кирочная улица, 8Мультяшная история испанского быка - добряка, силача и пацифиста, в один не очень приятный момент выбранного для участия в корриде. Теперь он вынужден отстаивать свои миролюбивые убеждения перед мадридской публикой, охочей до крови и зрелищ. Билеты - 200 рублей.21 декабря, 12:00Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60100 музыкантов в сопровождении хора исполнят саундтрек к главному сериалу последних лет. Благодаря бешеной популярности "Игры престолов" музыка Рамина Джавади знакома даже тем, кто не увлекается сериалом. Кроме того, музыканты исполнят сочинения Ханца Циммера, Говарда Шора, Нино Рота и других композиторов, писавших для кино и телевидения. Билеты - от 800 рублей.19 декабря, 19:00ДК имени Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42В четверг в творческом кластере пройдет церемония открытия IV Всероссийского конкурса "Муза должна работать". Посетители увидят работы 66 молодых художников со всей России, выполненные в различной технике и жанрах, от сюрреализма до поп-арта. Сама экспозиция разместится на четырех этажах, так что на ознакомление с ней придется потратить достаточно времени. Вход - бесплатно.21 декабря - 31 январяТворческий кластер "Артмуза", 13-я линия В.О., 70–72На выставке "Модерн. 100 лет спустя" представят два десятка изделий Императорского фарфорового завода и датской Королевской фарфоровой мануфактуры - всего 164 предмета. Среди них будут и старые экспонаты, и новые, созданные современными мастерами в духе эпохи модерна. Билеты - от 350 рублей.до 2 февралягород Пушкин, ГМЗ "Царское Село", Садовая улица, 7Художница Мария Самолётова рисовала котиков на протяжении нескольких лет. Картины кочевали вслед за ней из города в город, и количество их постепенно увеличивалось. В итоге родилась идея выставки, которую теперь может увидеть любой посетитель кошачьего кафе. В экспозицию вошли десять сказочных работ, посвященных этим загадочным и чудесным зверям.до 1 февраляКотокафе "Республика кошек", улица Якубовича, 10