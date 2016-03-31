Планы на выходные: чем заняться 23-24 декабря

Приходи на выставку Генриха Семирадского

Погрузись в зимнюю сказку на фестивале ледовых скульптур

Превратись в зайца на новогоднем карнавале "Упсала-Цирка"

Любуйся цветением орхидей в Ботаническом саду

Успей попасть на последние мероприятия фестиваля "Площадь Искусств"

Получи заряд новогоднего настроения на "ДекабрьFest"

Рассматривай старинные модели на выставке "Флот в миниатюре"

Подпевай любимым песням на концерте "Пикника"

Приходи с детьми на "Кота в сапогах"

Побывай на выставке, посвященной российским фигуристам

В Русском музее на днях открылась экспозиция работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy откроется на территории крепости в эту субботу. Над скульптурами вовсю трудятся лучшие российские мастера - и им осталось совсем немного до завершения. Гости увидят выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажей волшебных сказок, героев басен Крылова и мультфильмов. А еще будут Дед Мороз со Снегурочкой, собака Хатико и специальная композиция "Во что верят Белые Ходоки?". Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.с 23 декабряПетропавловская крепостьНа семейном празднике гости не увидят ни Дедов Морозов, ни Снегурочек - вместо них развлекать публику будут самые разнообразные зайцы. В программе - веселый спектакль "Зайчество", вечеринка с морковным соком, на которой собравшиеся перевоплотятся в зайцев, а еще - подарки, зимние игры, мастер-классы и возможность увидеть необыкновенные арт-объекты. Билеты - от 600 рублей.23-24 декабря, 16:00"Упсала-Цирк", БЦ "Бенуа", Свердловская набережная 44Традиционная выставка орхидей и бромелий "Осколки радуги" обычно проходит осенью, но в этом году из-за позднего цветения ее пришлось перенести на конец декабря - начало января. На выставке покажут самые редкие виды этих необычных растений, обычно спрятанные от глаз посетителей в фондовых оранжереях. Кроме того, впервые в мероприятии примут участие ботанические сады Москвы - Аптекарский огород и ГБС РАН на время поделятся частью своих коллекций, так что в этот раз экспозиция обещает быть особенно богатой.23 декабря - 30 декабря, 2 января – 8 январяБотанический сад БИН РАН, улица Профессора Попова, 2Фестиваль классической музыки проходит в Петербурге уже в восемнадцатый раз. В субботу нас ждет постановка балета "Павана Мавра" на музыку Генри Пёрселла - на сцене выступят именитые танцовщики, и среди них - Фарух Рузиматов. Кроме того, здесь прозвучит барочная музыка в исполнении капеллы Quantum satis и меццо-сопрано Дарьи Телятниковой. В воскресенье же состоится закрытие фестиваля - Симфонический оркестр Филармонии исполнит произведения композитора Родиона Щедрина.23-24 декабря, 20:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Большой зал, Михайловская улица, 2Сегодня в "Ленэкспо" открывается трехдневный праздничный фестиваль, на котором состоится ярмарка подарков ручной работы, продажа разнообразных вкусностей для праздничного стола, парад английских бульдогов в карнавальных костюмах и многое другое. Посетители смогут сделать яркие снимки в специальной фотозоне, научиться делать сувениры на мастер-классах и повстречать Деда Мороза на утреннике в воскресенье. В пятницу вход свободный.22-24 декабря, 11:00-19:00Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103В Центральном Военно-морском музее открылась весьма камерная выставка, посвященная сувенирам, памятным подаркам, наградам и моделям кораблей. Все эти вещи принадлежали когда-то членам императорской фамилии, мореплавателям, флотоводцам и судостроителям. Всего на выставке представлено около 250 экспонатов, причем большинство из них демонстрируется впервые.по 30 ноября 2018 года, 11:00-18:00Центральный Военно-морской музей, площадь Труда, 5Легенды отечественной музыки представят свой новый, 22-й по счету, альбом "Искры и канкан" в эту субботу. Завтра зал "Космонавта" наполнится таинственными мелодиями, гипнотическими напевами и звуками необычных инструментов, изобретенных самим Эдмундом Шклярским. Загадочные декорации, как и положено, дополнят представление ветеранов рока.23 декабря, 20:00Клуб "Космонавт", Бронницкая улица, 24"Санктъ-Петербургъ Опера" представит спектакль, созданный по мотивам знакомой всем с детства сказки Шарля Перро. Великий композитор Цезарь Кюи был одним из немногих, кто писал оперы не только для взрослых, но и для детей. Завораживающая музыка, оригинальная сценография и легкий и остроумный сюжет не оставят равнодушным ни единого зрителя.23-24 декабря, 12:00"Санктъ-Петербургъ Опера", улица Галерная, 33В Конюшенном флигеле Юсуповского дворца открылась выставка "Искусство на льду". Среди ее экспонатов - личные вещи и фотографии великих отечественных фигуристов. Например, посетитель сможет увидеть костюм Алексея Ягудина, в котором тот выступал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, или первые коньки Татьяны Тотьмяниной, проклеенные вручную линолеумом из соображений безопасности. Выставка открылась в Юсуповском дворце неспроста: именно здесь в далеком 1865 году появился первый в России городской каток, на льду которого тренировался первый олимпийский чемпион из нашей страны Николай Панин-Коломенкин.до 31 декабря, 11:00-19:00Дворец Юсуповых, набережная реки Мойки, 94