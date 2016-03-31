Планы на неделю: чем заняться 25-29 декабря

Покажи ребенку сказку

Любуйся цветением орхидей в Ботаническом саду

Приходи на выступление Вячеслава Бутусова в "Космонавт"

Покупай экзотические вещи на выставке-продаже "Любимая Индия"

Побывай на выставке, посвященной российским фигуристам

Прочти стихи Осипа Мандельштама

Приходи всей семьей на добрый мюзикл

Приходи на концерт "Алисы"

Выбирай подарки близким на новогодней ярмарке

Рассматривай полотна Генриха Семирадского

Шоу на воде "Сказка о царе Салтане" - это новая постановка по старой и всеми любимой сказке Александра Пушкина. Герои поэта здесь действуют и на суше, и на воде, и даже в воздухе. В постановке найдется место и синхронному плаванию, и прыжкам в воду, и полетам акробатов, и много чему еще. В спектакле принимают участие артисты и спортсмены мирового уровня, так что удовольствие от просмотра обеспечено.27-29 декабряЦентр водных видов спорта "Невская волна", улица Джона Рида, 8, корпус 2Традиционная выставка орхидей и бромелий "Осколки радуги" обычно проходит осенью, но в этом году из-за позднего цветения ее пришлось перенести на конец декабря - начало января. На выставке покажут самые редкие виды этих необычных растений, обычно спрятанные от глаз посетителей в фондовых оранжереях. Кроме того, впервые в мероприятии примут участие ботанические сады Москвы - Аптекарский огород и ГБС РАН на время поделятся частью своих коллекций, так что в этот раз экспозиция обещает быть особенно богатой.23 декабря - 30 декабря, 2 января – 8 январяБотанический сад БИН РАН, улица Профессора Попова, 2Вячеслав Бутусов в отдельном представлении не нуждается. Вокалист распавшихся два десятилетия назад Nautilus Pompilius, основатель группы "Ю-Питер" и по совместительству - живая легенда отечественной музыки. В этот четверг он исполнит самые лучшие песни из всех, что пел все эти годы - и совсем не обидится, если публика начнет подпевать. Стоимость билетов - 2400 рублей.28 декабря, 20:00Клуб "Космонавт", Бронницкая улица, 24До середины января в "Ленэкспо" будет идти оживленный торг самыми разными товарами из далекой страны. Здесь можно будет найти пледы, одежду, украшения, сумки, мебель ручной работы, чай, специи и, конечно же, самые разные благовония. Также здесь будут выступать индийские артисты, чтобы посетители смогли погрузиться в атмосферу древней культуры этой страны.до 14 января, 11:00-19:00Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103В Конюшенном флигеле Юсуповского дворца открылась выставка "Искусство на льду". Среди ее экспонатов - личные вещи и фотографии великих отечественных фигуристов. Например, посетитель сможет увидеть костюм Алексея Ягудина, в котором тот выступал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, или первые коньки Татьяны Тотьмяниной, проклеенные вручную линолеумом из соображений безопасности. Выставка открылась в Юсуповском дворце неспроста: именно здесь в далеком 1865 году появился первый в России городской каток, на льду которого тренировался первый олимпийский чемпион из нашей страны Николай Панин-Коломенкин.до 31 декабря, 11:00-19:00Дворец Юсуповых, набережная реки Мойки, 94В среду в саду Фонтанного дома почтят память великого поэта, сгинувшего в лагерях во времена Большого террора. Спустя ровно 79 лет после смерти Мандельштама почитатели его таланта будут публично читать любимые строки стихотворений - к открытому микрофону пустят каждого желающего.27 декабря, 17:00Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный проспект, 53В концертном зале "Колизей" в четверг и пятницу можно будет увидеть музыкальный спектакль "Похищенное Рождество" о доброте и внимании к окружающим. В сказочном городе Какбыграде жители вовсю готовятся праздновать Рождество, но забывают о маленьком Бродяжке. Обиженный, он решает похитить праздник у горожан - ну, а что из этого вышло, узнаете сами. Билеты - от 700 рублей.28 декабря, 13:00–13:50; 29 декабря, 11:00–11:50, 13:00–13:50Концертный зал "Колизей", Невский проспект, 100Константин Кинчев и компания дают концерты не то чтобы совсем уже редко. Тем не менее этот должен стать особенным: во-первых, он посвящен выходу новой (двадцатой по счету) пластинки "Эксцесс", а во-вторых - он предновогодний, а значит, в любом случае особенный. В этот раз "Алиса" выступит на сцене А2.26 декабря, 20:00Клуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3Ежегодная новогодняя выставка-ярмарка уже вовсю идет в культурно-выставочном центре "Евразия". Посетителей ждут самый разные варианты подарков для родных и друзей. Ювелирные изделия, авторские украшения, посуда, одежда, сувениры и лакомства для праздничного стола разместились в трех залах пространства. Есть большая вероятность, что с пустыми руками отсюда вы не уйдете.23-29 декабря, 11:00-19:00Культурно-выставочный центр "Евразия", улица Капитана Воронина, 13В Русском музее на днях открылась экспозиция работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2