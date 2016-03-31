Планы на выходные: чем заняться 30-31 декабря

Отмечай Новый год на Дворцовой площади

Рассматривай Петербург в миниатюре

Приходи на фестиваль "Петербургские вечера"

Побывай на "Новогодней кутерьме" в Гатчине

Разглядывай необычные ёлки на "Ело-Параде"

Покупай экзотические вещи на выставке-продаже "Любимая Индия"

Любуйся световым шоу на фасадах Эрмитажа и Главного штаба

Покажи ребенку сказку

Погрузись в зимнюю сказку на фестивале ледовых скульптур

Слушай классическую музыку в Филармонии

Праздничные гуляния в честь наступающего Нового года состоятся на Дворцовой площади. Пришедших сюда ждут выступления артистов, веселые конкурсы и незабываемая атмосфера. Желающие смогут спеть любимые песни под аккомпанемент профессиональных музыкантов, а чуть позже петь начнет вся площадь - организаторы устроят "Битву хоров" среди собравшихся. В три часа ночи в акватории Невы состоится праздничный салют - чтобы им полюбоваться, лучше переместиться на набережную.31 декабря, 23:00 - 1 января, 06:00Дворцовая площадьВ музее "Разночинный Петербург" открылась выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9Двухдневный фестиваль в Манеже обещает быть довольно необычным. Гости услышат сочинения классических композиторов, а также советские песни и джаз в исполнении камерного оркестра "Симфониетта Санкт-Петербурга", "Chizhik-Jazz-Quartet", "Olympic brass" и других коллективов. При этом слушателям совсем необязательно будет сидеть в продолжение выступлений музыкантов - наоборот, они смогут прогуливаться по пространству выставочного зала и разглядывать представленные в экспозиции фотографии и картины. При желании вы сможете выйти наружу и вернуться вновь - пускать внутрь перестанут лишь во время последних выступлений.29-30 декабря, 19:00-22:00ЦВЗ "Манеж", Исаакиевская площадь, 1Фестиваль для всех возрастов откроется в субботу на площадке перед главной достопримечательностью города - Гатчинским дворцом. Вокруг установленной на плацу ёлки будут водить хороводы, танцевать, отгадывать загадки и веселиться под руководством главных героев праздника - Деда Мороза и Снегурочки. Тем временем в самом дворце устроят мастер-классы для детей, а также проведут концерты классической музыки. Кроме того, на плацу все дни фестиваля будет работать новогодняя ярмарка, где каждый сможет купить сувенир в подарок близким или себе на память.30 декабря - 8 января, 10:00-19:00город Гатчина, Красноармейский проспект, 1На большой выставке "Работы года-2017" петербургские художники представят свои лучшие работы за прошедший год. Всего посетителей ожидает около ста экспонатов, среди которых - фотографии, живопись, графика и скульптуры. Кроме того, здесь же можно будет увидеть "Ело-Парад" - целый лес авторских новогодних ёлок, каждая из которых не похожа на другие.26 декабря - 20 января (31 декабря - 8 января выставка не работает)Санкт-Петербургский творческий союз художников (IFA), Невский проспект, 60До середины января в "Ленэкспо" будет идти оживленный торг самыми разными товарами из далекой страны. Здесь можно будет найти пледы, одежду, украшения, сумки, мебель ручной работы, чай, специи и, конечно же, самые разные благовония. Также здесь будут выступать индийские артисты, чтобы посетители смогли погрузиться в атмосферу древней культуры этой страны.до 14 января, 11:00-19:00Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103Четыре вечера подряд на фасадах зданий Дворцовой площади будут показывать лазерное шоу. Изюминкой представления станет возможность увидеть свое лицо в рамке на фоне световых картин - на площади будет вестись видеосъемка зрителей с трансляцией на фасад Главного штаба. Кроме того, пришедшие смогут потанцевать под новогодние мелодии, а за хорошее настроение будут отвечать известные в Петербурге ведущие.29-31 декабря, 18:00-23:00Дворцовая площадьШоу на воде "Сказка о царе Салтане" - это новая постановка по старой и всеми любимой сказке Александра Пушкина. Герои поэта здесь действуют и на суше, и на воде, и даже в воздухе. В постановке найдется место и синхронному плаванию, и прыжкам в воду, и полетам акробатов, и много чему еще. В спектакле принимают участие артисты и спортсмены мирового уровня, так что удовольствие от просмотра обеспечено.30-31 декабряЦентр водных видов спорта "Невская волна", улица Джона Рида, 8, корпус 2Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся на территории Петропавловской крепости. Посетителей ждут выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажи волшебных сказок, герои басен Крылова и любимых мультфильмов. А еще здесь можно встретить Деда Мороза со Снегурочкой, собаку Хатико и даже Белых Ходоков. Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.23 декабря - конец зимыПетропавловская крепостьНемецкий виолончелист Витаутас Сондецкис известен как музыкант, который легко и непринужденно смешивает в своих выступлениях музыку различных эпох и жанров. На концерте "Новогодний сувенир" в Малом зале Филармонии он исполнит произведения Генделя и Листа, Равеля и Изаи, а помогать ему будут солистка Верен Андроникоф, пианист Алексей Лундин и скрипачка Татьяна Федосеева. Вход - от 300 рублей.30 декабря, 19:00Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Шостаковича Малый зал, Невский проспект, 30