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Любуйся скульптурами изо льда в Петропавловской крепости
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость
20:00 Концерт
Слушай классику в планетарии на январских каникулах
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Планы на неделю: чем заняться 2-5 января

0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 15:10

Киноночи в "Люмьер-холле", Фестиваль бенгальских огней, цветущие орхидеи в Ботаническом саду и другие события ближайших дней.


Приходи на концерт "Звезды Рождества"




Струнный оркестр "Пушкин-квартет" исполнит произведения Баха, Вивальди, Штрауса и других известных композиторов. Под крышей Петрикирхе прозвучат хорошо известные рождественские мелодии - ведь этот праздник не за горами!

Когда: 4 января, 19:00
Где: Петрикирхе, Невский проспект, 22-24


Смотри фильмы в "Люмьер-холле"




В газгольдере на Обводном будут показывать фильмы всю неделю! 3 января зрителям предложат мультипликацию Хаяо Миядзаки, 4 января - фильмы Тима Бёртона, а 5 числа - фильмы по романам Стивена Кинга.

Когда: 3-5 января, 23:55
Где: Креативное пространство "Люмьер-холл", набережная Обводного канала, 74Ц


Рассматривай Петербург в миниатюре




В музее "Разночинный Петербург" открылась выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.

Когда: до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)
Где: Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9


Приходи на Фестиваль бенгальских огней




Фестиваль откроется в пятницу, а продлится в субботу и воскресенье. Посетители увидят пиротехническое и лазерное шоу, поучаствуют в веселых конкурсах и присоединятся к флешмобу с бенгальскими огнями.

Когда: 5-7 января, 19:00
Где: Парк имени Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149


Побывай на "Новогодней кутерьме" в Гатчине




Фестиваль для всех возрастов открылся площадке перед главной достопримечательностью города - Гатчинским дворцом. Вокруг установленной на плацу ёлки будут водить хороводы, танцевать, отгадывать загадки и веселиться под руководством главных героев праздника - Деда Мороза и Снегурочки. Тем временем в самом дворце устроят мастер-классы для детей, а также проведут концерты классической музыки. Кроме того, на плацу все дни фестиваля будет работать новогодняя ярмарка, где каждый сможет купить сувенир в подарок близким или себе на память.

Когда: 30 декабря - 8 января, 10:00-19:00
Где: город Гатчина, Красноармейский проспект, 1


Погрузись в зимнюю сказку на фестивале ледовых скульптур




Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся на территории Петропавловской крепости. Посетителей ждут выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажи волшебных сказок, герои басен Крылова и любимых мультфильмов. А еще здесь можно встретить Деда Мороза со Снегурочкой, собаку Хатико и даже Белых Ходоков. Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.

Когда: 23 декабря - конец зимы
Где: Петропавловская крепость


Добавь миру ярких красок на Фестивале цветного дыма




3 и 4 января в парке имени Бабушкина будет не по-зимнему ярко. Гости фестиваля возьмут в руки дымовые шашки, и разноцветные облака поплывут в воздухе над землей. На фестивале выступят творческие коллективы, состоятся мастер-классы и конкурсы для детей, а те, кто замерзнет, смогут согреться горячими напитками. Вход - 100 рублей (цветной дым - 300 рублей).

Когда: 3-4 января, 15:00
Где: Парк имени Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149


Слушай классику в темноте




Концерты под общим названием "Рождественская классика в темноте" состоятся под куполом нового планетария. В программе - сочинения Чайковского, Вивальди, Баха и других известных композиторов, а также оркестровые версии мировых хитов и новогодних песен. Исполнять классические и не очень мелодии будет ансамбль "Струны Петербурга".

Когда: 2-5, 7-8 января, 20:00
Где: "Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74Ц


Любуйся цветением орхидей в Ботаническом саду




Традиционная выставка орхидей и бромелий "Осколки радуги" обычно проходит осенью, но в этом году из-за позднего цветения ее пришлось перенести на конец декабря - начало января. На выставке покажут самые редкие виды этих необычных растений, обычно спрятанные от глаз посетителей в фондовых оранжереях. Кроме того, впервые в мероприятии примут участие ботанические сады Москвы - Аптекарский огород и ГБС РАН на время поделятся частью своих коллекций, так что в этот раз экспозиция обещает быть особенно богатой.

Когда: 2–8 января
Где: Ботанический сад БИН РАН, улица Профессора Попова, 2


Насладись картинами Модильяни и Сутина




Выставка работ художников Парижской школы открылась в музее Фаберже. Всего здесь экспонируются 120 полотен, принадлежащих кисти 25 художников. В первую очередь, следует упомянуть Амедео Модильяни, а кроме него - Хаима Сутина и Мориса Утрилло. Билеты - от 200 рублей.

Когда: до 25 марта, 10:00-20:45
Где: Музей Фаберже, набережная реки Фонтанки, 21
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