Планы на выходные: чем заняться 6-7 января

Приходи на Рождественские гуляния в Петропавловскую крепость

Слушай международный джаз в "Ткачах"

Приводи детей на рождественские спектакли

Зажигай бенгальские огни на фестивале в парке Бабушкина

Посети спектакль по Стефану Цвейгу

Веселись на "Зима Фесте"

Слушай классику в темноте

Окажись в пряничном царстве

Смотри фильмы Кристофера Нолана в "Авроре"

Любуйся цветением орхидей в Ботаническом саду

В воскресенье нам обещают небольшое похолодание, но едва ли оно остановит желающих отпраздновать Рождество под открытым небом! В Петропавловской крепости состоятся традиционные народные гуляния, которыми и завершится долгая череда праздничных дней. Здесь будут игры и потехи для всех возрастов, а веселить публику придут фольклорные ансамбли и театральные труппы. Кроме того, желающих научат плести венки и готовить праздничные блюда.7 января, 11:00Петропавловская крепостьВечером в субботу в креативном пространстве "Ткачи" состоится выступление русско-финско-эстонского коллектива "Baltic All Stars Quintet", полюбившегося многим российским поклонникам джаза. Вместе с ними на сцену выйдет финская вокалистка Линнея Хильден и петербургский джазмен Константин Хазанович. Билеты - от 500 рублей.6 января, 19:00Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60На Елагином острове вновь открылись Рождественские встречи - добрый семейный праздник, где можно и на других посмотреть, и самим поучаствовать. До вечера понедельника здесь можно будет принять участие в мастер-классах по росписи пряников, разнообразных конкурсах и играх. Кроме того, ежедневно здесь ставят кукольные спектакли: так, в субботу покажут "Маленького Деда Мороза", в воскресенье - сказку "Серебряное копытце", а в понедельник - спектакль "Снежинка и снежок", участником которого сможет стать любой желающий. Вход - 500 рублей.6-8 января, начало сеансов в 13:00 и 15:00Конюшенный корпус Елагиноостровского дворца-музея, Елагин остров, 4Фестиваль открылся в пятницу, а продлится в субботу и воскресенье. Посетители увидят пиротехническое и лазерное шоу, поучаствуют в веселых конкурсах и присоединятся к флешмобу с бенгальскими огнями.5-7 января, 19:00Парк имени Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149В основу постановки легли три новеллы писателя - "Письмо незнакомки", "Амок" и "Двадцать четыре часа из жизни женщины". В результате получился рассказ о трагической любви женщины, любви долгой и сильной, захватившей всё существо героини. На сцену выйдет актриса Мария Синяева, известная публике по своей роли в сериале "Погоня за прошлым", а сам спектакль был дважды отмечен наградами международных фестивалей. Билеты - 600 рублей.7 января, 19:30Театр "ЦехЪ", Конюшенная площадь, 2Новогодняя туристская ярмарка собирает вместе всех любителей поразвлечься. В программе фестиваля - танцевальные мастер-классы, зимние игры, музыка, угощение на фудкорте и многое другое. В воскресенье посетители увидят шоу фейерверков и огня "Рождественская звезда". Кроме того, в воскресенье обещают открыть для посещения самую высокую в Европе ледяную горку и каток.6-7 января"Морской Фасад", Берег Невской губы В.О., 1Концерты под общим названием "Рождественская классика в темноте" состоятся под куполом нового планетария. В программе - сочинения Чайковского, Вивальди, Баха и других известных композиторов, а также оркестровые версии мировых хитов и новогодних песен. Исполнять классические и не очень мелодии будет ансамбль "Струны Петербурга".7-8 января, 20:00"Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74ЦВ музее открылась выставка, над созданием которой трудились 350 подопечных благотворительного фонда "Время помогать", а также профессиональные повара и декораторы. Посетители увидят пряничную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также пряничные домики Бергена и Петербурга. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников, чаепитиях и ледяных квестах.5-29 января, 11:00-19:00"Музей варежки", набережная реки Мойки, 87В кинотеатре до конца недели идут показы фильмов современного классика кинематографа. В субботу зрителям предложат "Тёмного рыцаря: Возрождение легенды", а в воскресенье - "Интерстеллар". Картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета - 400 рублей.6-7 января, 18:30Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60Близится завершение работы выставки орхидей и бромелий "Осколки радуги". Но остается еще несколько дней, чтобы увидеть самые редкие виды этих необычных растений, обычно спрятанные от глаз посетителей в фондовых оранжереях. Кроме того, впервые в мероприятии принимают участие ботанические сады Москвы.2–8 январяБотанический сад БИН РАН, улица Профессора Попова, 2