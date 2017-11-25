25 ноября 2017 Вечеринка
2 января Концерт
Идут: 2
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 6-7 января
0% М, 0% Ж добавил kazarlyga, 15:05
Длинные праздники подходят к концу - впереди первая рабочая неделя наступившего года. Но это не повод грустить, а лишь еще одна причина отдохнуть напоследок! В следующие два дня нас ждут народные гуляния в честь Рождества, Фестиваль бенгальских огней, джазовый концерт в "Ткачах" и возможность съехать с самой высокой в Европе ледяной горки на "Зима Фесте" (последнее - если погода позволит). Не сидите дома, ведь праздники - не для скуки!
Приходи на Рождественские гуляния в Петропавловскую крепость
В воскресенье нам обещают небольшое похолодание, но едва ли оно остановит желающих отпраздновать Рождество под открытым небом! В Петропавловской крепости состоятся традиционные народные гуляния, которыми и завершится долгая череда праздничных дней. Здесь будут игры и потехи для всех возрастов, а веселить публику придут фольклорные ансамбли и театральные труппы. Кроме того, желающих научат плести венки и готовить праздничные блюда.
Когда: 7 января, 11:00
Где: Петропавловская крепость
Слушай международный джаз в "Ткачах"
Вечером в субботу в креативном пространстве "Ткачи" состоится выступление русско-финско-эстонского коллектива "Baltic All Stars Quintet", полюбившегося многим российским поклонникам джаза. Вместе с ними на сцену выйдет финская вокалистка Линнея Хильден и петербургский джазмен Константин Хазанович. Билеты - от 500 рублей.
Когда: 6 января, 19:00
Где: Креативное пространство "Ткачи", набережная Обводного канала, 60
Приводи детей на рождественские спектакли
На Елагином острове вновь открылись Рождественские встречи - добрый семейный праздник, где можно и на других посмотреть, и самим поучаствовать. До вечера понедельника здесь можно будет принять участие в мастер-классах по росписи пряников, разнообразных конкурсах и играх. Кроме того, ежедневно здесь ставят кукольные спектакли: так, в субботу покажут "Маленького Деда Мороза", в воскресенье - сказку "Серебряное копытце", а в понедельник - спектакль "Снежинка и снежок", участником которого сможет стать любой желающий. Вход - 500 рублей.
Когда: 6-8 января, начало сеансов в 13:00 и 15:00
Где: Конюшенный корпус Елагиноостровского дворца-музея, Елагин остров, 4
Зажигай бенгальские огни на фестивале в парке Бабушкина
Фестиваль открылся в пятницу, а продлится в субботу и воскресенье. Посетители увидят пиротехническое и лазерное шоу, поучаствуют в веселых конкурсах и присоединятся к флешмобу с бенгальскими огнями.
Когда: 5-7 января, 19:00
Где: Парк имени Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149
Посети спектакль по Стефану Цвейгу
В основу постановки легли три новеллы писателя - "Письмо незнакомки", "Амок" и "Двадцать четыре часа из жизни женщины". В результате получился рассказ о трагической любви женщины, любви долгой и сильной, захватившей всё существо героини. На сцену выйдет актриса Мария Синяева, известная публике по своей роли в сериале "Погоня за прошлым", а сам спектакль был дважды отмечен наградами международных фестивалей. Билеты - 600 рублей.
Когда: 7 января, 19:30
Где: Театр "ЦехЪ", Конюшенная площадь, 2
Веселись на "Зима Фесте"
Новогодняя туристская ярмарка собирает вместе всех любителей поразвлечься. В программе фестиваля - танцевальные мастер-классы, зимние игры, музыка, угощение на фудкорте и многое другое. В воскресенье посетители увидят шоу фейерверков и огня "Рождественская звезда". Кроме того, в воскресенье обещают открыть для посещения самую высокую в Европе ледяную горку и каток.
Когда: 6-7 января
Где: "Морской Фасад", Берег Невской губы В.О., 1
Слушай классику в темноте
Концерты под общим названием "Рождественская классика в темноте" состоятся под куполом нового планетария. В программе - сочинения Чайковского, Вивальди, Баха и других известных композиторов, а также оркестровые версии мировых хитов и новогодних песен. Исполнять классические и не очень мелодии будет ансамбль "Струны Петербурга".
Когда: 7-8 января, 20:00
Где: "Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74Ц
Окажись в пряничном царстве
В музее открылась выставка, над созданием которой трудились 350 подопечных благотворительного фонда "Время помогать", а также профессиональные повара и декораторы. Посетители увидят пряничную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также пряничные домики Бергена и Петербурга. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников, чаепитиях и ледяных квестах.
Когда: 5-29 января, 11:00-19:00
Где: "Музей варежки", набережная реки Мойки, 87
Смотри фильмы Кристофера Нолана в "Авроре"
В кинотеатре до конца недели идут показы фильмов современного классика кинематографа. В субботу зрителям предложат "Тёмного рыцаря: Возрождение легенды", а в воскресенье - "Интерстеллар". Картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета - 400 рублей.
Когда: 6-7 января, 18:30
Где: Кинотеатр "Аврора", Невский проспект, 60
Любуйся цветением орхидей в Ботаническом саду
Близится завершение работы выставки орхидей и бромелий "Осколки радуги". Но остается еще несколько дней, чтобы увидеть самые редкие виды этих необычных растений, обычно спрятанные от глаз посетителей в фондовых оранжереях. Кроме того, впервые в мероприятии принимают участие ботанические сады Москвы.
Когда: 2–8 января
Где: Ботанический сад БИН РАН, улица Профессора Попова, 2
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