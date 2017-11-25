Планы на неделю: чем заняться 8-12 января

Приходи на музыкальный фестиваль в "Эрарту"

Посети выставку картин Павла Еськова

Рассматривай Петербург в миниатюре

Слушай романсы на вечере, посвященном памяти Елены Образцовой

Смейся на премьере криминальной комедии

Погрузись в зимнюю сказку на фестивале ледовых скульптур

Посети постановку "Бани" Маяковского

Рассматривай полотна Генриха Семирадского

Покупай экзотические вещи на выставке-продаже "Любимая Индия"

Узнай новое о городе на выставке скульптур

В каком-то смысле Volkov Manifest - это фестиваль одного музыканта. Контрабасист Владимир Волков одинаково свободно исполняет музыку совершенно разных стилей и эпох. Разумеется, что на сцене он будет не один - перед зрителями выступят различные коллективы, но с обязательным участием музыканта. Вторник посвятят джазу, а четверг - французской барочной музыке конца XVII века.9, 11 января, 20:00Музей современного искусства "Эрарта", 29-я линия В.О., 2Выставка "По набережным, улицам, проспектам" целиком и полностью посвящена Петербургу. Уроженец Северной столицы, художник Павел Еськов чутко улавливает и мастерски передает на своих полотнах особую атмосферу родного города. Петербург Еськова тонко лиричен, и даже самые торжественные виды - не более чем декорации, на фоне которых разворачивается человеческая жизнь.9 января - 10 февраля, 12:00-20:00 (понедельник - выходной)Галерея "Мольберт", набережная реки Мойки, 20В музее "Разночинный Петербург" открылась выставка "Зеркало времени", посвященная городу столетней давности. Посетители увидят повседневную жизнь петербуржцев конца XIX века, а заодно узнают, как выглядели жители города - студенты, гимназисты, городовые. Интерактивная инсталляция "Доходный дом" познакомит с обстановкой квартир, а заводные куклы позволят понаблюдать за работой дворника, шарманщика и представителей других профессий.до 3 марта, вт-сб 11:00-17:00 (пн, вс - выходные)Музей "Разночинный Петербург", Большой Казачий переулок, 9Известная оперная певица скончалась три года назад в возрасте 76 лет. В эту пятницу в ее честь состоится памятный концерт, на котором прозвучат классические романсы и арии из опер. Перед гостями выступят Галина Сидоренко, Олег Безинских, Геннадий Меркулов, Мария Чернова и другие певцы и музыканты.12 января, 17:00Культурный центр Елены Образцовой, Невский проспект, 65Лента "Все только начинается" с Морганом Фрименом и Томми Ли Джонсом выходит в прокат в этот четверг. Война двух дамских угодников на дорогом курорте отягощается тем, что один из них скрывается от мафии под программой защиты свидетелей, а другой является бывшим агентом ФБР. В результате получается коктейль из комедии с доброй порцией детектива, приправленный игрой любимых актеров. Звучит, в общем-то, неплохо.11-24 январякинотеатры городаФестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся на территории Петропавловской крепости. Посетителей ждут выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажи волшебных сказок, герои басен Крылова и любимых мультфильмов. А еще здесь можно встретить Деда Мороза со Снегурочкой, собаку Хатико и даже Белых Ходоков. Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.23 декабря - 4 февраляПетропавловская крепостьСпектакль Николая Рощина по пьесе великого поэта представят на Новой сцене Александринского театра. В исходный текст режиссер добавил вкрапления других произведений Маяковского. Постановщик намеренно убирал бытовые и социальные детали 20-х годов, так что спектакль получился вневременной - и, как оказалось, весьма актуальный.11, 14 января, 19:30Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49АВ Русском музее на днях открылась экспозиция работ русских художников второй половины XIX века, живших и творивших в Вечном городе - Риме. В первую очередь речь идет о крупнейшем представителе позднего академизма Генрихе Семирадском, но не только о нем. На выставке экспонируются 125 полотен, среди авторов которых - Марк Антокольский, Павел Чистяков, Владимир Беклемишев и другие живописцы.до 2 апреляКорпус Бенуа, набережная канала Грибоедова, 2До середины января в "Ленэкспо" будет идти оживленный торг самыми разными товарами из далекой страны. Здесь можно будет найти пледы, одежду, украшения, сумки, мебель ручной работы, чай, специи и, конечно же, самые разные благовония. Также здесь будут выступать индийские артисты, чтобы посетители смогли погрузиться в атмосферу древней культуры этой страны.до 14 января, 11:00-19:00Выставочный комплекс "Ленэкспо", Большой проспект В.О., 103Семейная выставка "Лев, сова и мыльный камень" откроется в "Мастерской Аникушина" в четверг в 17:00. Экспозиция посвящена неочевидным петербургским достопримечательностям - скульптурам, размещенным на фасадах и крышах домов. Специально для выставки скульпторы и художники создали разнообразные арт-объекты, а еще гостей ждут зона видеомэппинга и квесты. Посетители узнают, где в городе выстроились в ряд 14 сфинксов, посмотрят на Петербург глазами льва, потрогают мыльный камень и узнают много нового о Северной столице. Вход на открытие выставки свободный, в остальные дни - от 50 рублей.21 декабря - 1 июня"Мастерская Аникушина", Вяземский переулок, 8